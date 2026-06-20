ไอ.ซี.ซี. จับมือ MIZUNO เปิด Flagship Store แห่งใหม่ ณ แฟชั่นไอส์แลนด์ ชูคอนเซ็ป 'Home of Sports'

บริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด แบรนด์กีฬาชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น ภายใต้การจัดจำหน่ายของ บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี ค.ศ. 1906 และมีประวัติในการพัฒนาอุปกรณ์กีฬา เครื่องแต่งกาย และนวัตกรรมด้านกีฬาอย่างต่อเนื่องมายาวนานกว่า 120 ปี มุ่งมั่นนำเสนอผลิตภัณฑ์และสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีคุณภาพระดับสากล ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งนักกีฬามืออาชีพ และผู้ใช้งานทั่วไป จึงทำให้ มิซูโน (Mizuno) ไม่ใช่แค่แบรนด์อุปกรณ์กีฬา แต่คือสัญลักษณ์ของความน่าเชื่อถือที่พร้อมผลักดันศักยภาพของนักกีฬาให้ก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเองไปสู่เป้าหมาย ตามแนวคิด "Reach Beyond" ได้อย่างมั่นใจ
จากความสำเร็จของ มิซูโน (Mizuno) แบรนด์กีฬามาตรฐานระดับญี่ปุ่น (Japan Quality) ที่เดินหน้าขับเคลื่อนด้วยจุดแข็งหลักด้าน Performance Driven Technology ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในทุกการเคลื่อนไหว และรองรับแรงกระแทก โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นได้ผ่านกระบวนการออกแบบและพัฒนาร่วมกับนักกีฬาอาชีพ เพื่อตอบโจทย์การใช้งานในสนามจริงอย่างสูงสุด ทนทาน และมีฟังก์ชันการใช้งานที่ครอบคลุมกีฬาหลากหลายประเภท อาทิ วิ่ง ฟุตบอล วอลเลย์บอล แบดมินตัน เทนนิส ตลอดจนผลิตภัณฑ์ในหมวดแฟชั่นอย่าง Sports Style ที่ผสมผสานเทคโนโลยีการกีฬาเข้ากับไลฟ์สไตล์ได้อย่างลงตัว
เพื่อรองรับฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มคนรักสุขภาพที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนกระแสการออกกำลังกาย และวิถีชีวิตแบบ Active Lifestyle ที่มากขึ้น ทำให้ มิซูโน (Mizuno) เดินหน้าขยายช่องทางการจัดจำหน่ายเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายในการเข้าถึงสินค้า มุ่งสร้าง Brand Experience ที่ใกล้ชิดและตอบโจทย์ผู้บริโภคโดยตรง พร้อมมอบประสบการณ์การช้อปปิ้งแบบครบวงจร (One-stop Shopping Experience) ซึ่งนับว่าเป็นการตอกย้ำความสำเร็จการเติบโตอย่างมั่นคงของแบรนด์ มิซูโน (Mizuno) ในประเทศไทยไปอีกขั้น
ล่าสุด มิซูโน (Mizuno) ได้จัดงานประกาศเปิดตัวแฟลกชิปสโตร์ (Flagship Store) แห่งใหม่ เพื่อมอบประสบการณ์เหนือระดับและสร้างแรงบันดาลใจให้แก่คนรักกีฬาได้ร่วมสัมผัสความพิเศษอย่างเต็มรูปแบบ ภายใต้คอนเซ็ปต์ 'Home of Sports' นับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการยกระดับวงการกีฬาในประเทศไทย
นอกจากนี้ภายในร้านยังโดดเด่นด้วยการออกแบบสไตล์สปอร์ตโมเดิร์น (Sport Modern) ที่ผสานกลิ่นอายความเรียบง่ายตามแบบฉบับญี่ปุ่นอย่างลงตัว สะท้อนตัวตนของแบรนด์ได้อย่างชัดเจน มอบความรู้สึกโปร่ง โล่ง และทันสมัย จัดสรรพื้นที่ในการเลือกซื้อสินค้าอย่างเป็นอิสระ พร้อมโทนสีที่สื่อถึงพลังขับเคลื่อนด้วยความสมดุล และสะท้อนภาพลักษณ์ความเคลื่อนไหวของโลกกีฬาได้อย่างมีชีวิตชีวา
คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท
ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “ไอ.ซี.ซี. และ มิซูโน ไม่เคยหยุดนิ่งในการพัฒนาและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับสากล พร้อมสร้างประสบการณ์พิเศษที่เหนือระดับให้กับลูกค้า โดย Mizuno Flagship Store แห่งใหม่นี้ ได้รวบรวมนวัตกรรมและเทคโนโลยีล่าสุด พร้อมไลน์สินค้าที่ครบครัน ครอบคลุมตั้งแต่นักกีฬาไปจนถึงผู้ที่รักการออกกำลังกายในทุกระดับ รวมทั้งอุปกรณ์กีฬาและเครื่องแต่งกายที่ตอบโจทย์ทุกความต้องการได้อย่างครบวงจรในที่เดียว เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์ชั้นนำในกลุ่ม Sport Performance พร้อมเติบโตเคียงข้างผู้บริโภคไทยในทุกก้าวของการเคลื่อนไหว นอกจากนี้ที่นี้ยังเป็นพื้นที่แห่งแรงบันดาลใจ และศูนย์กลางคอมมูนิตี้สำหรับผู้รักกีฬาและคนรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริง”
ด้าน มิสเตอร์ยาสุฮิโกะ ไซโตะ (Mr. Yasuhiko Saito) ประธานบริษัท มิซูโน เอแพค (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวเพิ่มเติมว่า “สำหรับ Mizuno Flagship Store แห่งใหม่นี้ เกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่าง Mizuno และ ICC ซึ่งเป็นพันธมิตรสำคัญในการดำเนินธุรกิจของ Mizuno ในประเทศไทย นับเป็นอีกก้าวสำคัญในการนำแบรนด์ Mizuno ให้เข้าใกล้ผู้บริโภคชาวไทยมากยิ่งขึ้น เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือครั้งนี้จะช่วยส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ลูกค้าของเรา ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า Mizuno Flagship Store แห่งนี้จะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคน หันมาใส่ใจสุขภาพ และมีความสุขกับการออกกำลังกายมากยิ่งขึ้น”
นอกจากนี้ภายในงานฯ ยังได้รับเกียรติจากนักกีฬาทีมชาติไทยทั้งในวงการฟุตบอล นำโดย เตอร์-วีระเทพ ป้อมพันธุ์, เกมส์-พีฬาวัช อรรคธรรม,แทน-วาริส ชูทอง รวมถึงนักกีฬาวอลเลย์บอล ได้แก่ หน่อง-ปลื้มจิตร์ ถินขาว, ดาว-กัตติกา แก้วพิน และ ไอซ์-ขวัญณภัทร นวลวรรณ์ ที่มาร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากสนามแข่งขันจริง แบ่งปันมุมมองด้านการฝึกซ้อม พร้อมแนะนำการเลือกใช้อุปกรณ์กีฬาระดับมืออาชีพ เพื่อเสริมศักยภาพและยกระดับประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงาน
ขณะเดียวกัน ยังได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและอินฟลูเอนเซอร์สายกีฬาที่เข้าร่วมงานฯ ซึ่งเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ และสร้างแบรนด์ให้เป็น Top-of-Mind ในกลุ่ม Sport Performance ที่พร้อมเติบโตไปกับผู้บริโภคในทุกก้าวของการเคลื่อนไหว
สัมผัสประสบการณ์และนวัตกรรมกีฬาระดับโลกแห่งใหม่ ได้ที่ Mizuno Flagship Store ชั้น 1 ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 10.00 -21.00 น.