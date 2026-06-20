ทัพภาค 3 เร่งเสริมแกร่งพนังกั้นน้ำสาย สำเร็จแล้วกว่าร้อยละ 80 กันซ้ำรอยมหาอุทกภัยดินโคลนถล่มปี 67

กองทัพภาคที่ 3 เร่งเสริมความแข็งแกร่งพนังกั้นน้ำลำน้ำสายลุล่วงกว่าร้อยละ 80 เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและป้องกันอุทกภัยซ้ำรอย
กองทัพบก โดยกองทัพภาคที่ 3 จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซมแนวพนังกั้นน้ำชั่วคราวกึ่งถาวรตลอดแนวลำน้ำสาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย เพื่อป้องกันปัญหาน้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในห้วงฤดูฝน โดยเริ่มเข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา
การปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยและดินโคลนถล่มในพื้นที่อำเภอแม่สาย อันเนื่องมาจากอิทธิพลของพายุยางิ เมื่อเดือนกันยายน 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนของประชาชนเป็นจำนวนมาก แม้ต่อมาในปี 2568 กรมการทหารช่างจะดำเนินการจัดสร้างแนวพนังกั้นน้ำกึ่งถาวรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนไปแล้วบางส่วน แต่ในพื้นที่แนวป้องกันชั่วคราวเดิมที่ใช้ถุงกระสอบพลาสติกขนาดใหญ่ (Big Bag) เริ่มเสื่อมสภาพลง ประกอบกับฝั่งประเทศเพื่อนบ้านมีการก่อสร้างกำแพงคอนกรีตถาวรตลอดแนวตลิ่ง ซึ่งอาจส่งผลให้แรงดันน้ำเพิ่มสูงขึ้นและเสี่ยงต่อการกัดเซาะแนวป้องกันเดิมจนพังทลายหากเกิดน้ำหลาก จังหวัดเชียงรายจึงได้ขอรับการสนับสนุนจากกองทัพบกในการเสริมความแข็งแรงของพนังกั้นน้ำอย่างเร่งด่วน
สำหรับการปฏิบัติงาน กองทัพภาคที่ 3 ได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยจัดกำลังพลจากกองพลพัฒนาที่ 3 โดยมีกองพันทหารช่างที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4 เป็นหน่วยหลัก กำลังพลรวม 60 นาย พร้อมยุทโธปกรณ์ 20 รายการ อาทิ รถบรรทุก, รถโกยตัก และรถตักบรรทุก ร่วมปฏิบัติงานกับกำลังพลจิตอาสาจากมณฑลทหารบกที่ 37, กองพลทหารราบที่ 7 โดยกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 17 ในพระองค์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย และเทศบาลตำบลแม่สาย โดยมีพื้นที่ปฏิบัติงานครอบคลุมตั้งแต่ชุมชนหัวฝายถึงชุมชนไม้ลุงขน รวมจุดที่ต้องเข้าดำเนินการทั้งสิ้น 13 จุด แบ่งออกเป็น 3 โซน รวมความยาว 1,189 เมตร
ปัจจุบันภาพรวมการดำเนินงานมีความก้าวหน้าคิดเป็นร้อยละ 80.74 จำแนกตามพื้นที่ปฏิบัติงาน โซน A (หน้าด่านพรมแดนไทย - เมียนมา ซอยสันลมจอย ตำบลเวียงพางคำ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย) มีความคืบหน้าร้อยละ 85.02 โซน B (พื้นที่สามแยก ซอยตลาดพลอย 2) มีความคืบหน้าร้อยละ 80.25 และโซน C (พื้นที่ท่าทรายหลังบ่อบำบัด) มีความคืบหน้าร้อยละ 90.36 ทั้งนี้ ผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ และคาดว่าจะเสร็จสิ้นสมบูรณ์ภายในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 รวมระยะเวลาปฏิบัติงานทั้งสิ้น 45 วัน
ในห้วงที่ผ่านมา ผู้บังคับบัญชาจากกองทัพบกและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าของโครงการ พร้อมให้กำลังใจกำลังพลผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยมี พลโท วรเทพ บุญญะ แม่ทัพภาคที่ 3 และนายเจเศรษฐ์ ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและเน้นย้ำให้การก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม เพื่อให้พนังกั้นน้ำมีความมั่นคงแข็งแรงและสามารถรองรับสถานการณ์อุทกภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตลอดการปฏิบัติงานในพื้นที่ ภาคเอกชนและพี่น้องประชาชนในอำเภอแม่สาย รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง ได้ร่วมมอบอาหารและเครื่องดื่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่กำลังพลอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ กองทัพบก โดย กองทัพภาคที่ 3 ขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุน และพร้อมเร่งดำเนินภารกิจให้แล้วเสร็จ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือฤดูฝนและดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ