พ่อสายเปย์!! สั่งลูกชวนเพื่อนกินหมูกระทะ 10 คน แต่ลูกจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ขนมาเกือบ 30 พ่อลั่น "จะสมัคร ส.ส. รึไง"

คุณพ่อสายเปย์บอกลูกชายหลังเลิกเรียน ให้ชวนเพื่อนไปกินหมูกระทะขำ ๆ 10 คน เดี๋ยวพ่อจ่ายเอง สรุป “บักองศา” ลูกชายจัดบิ๊กเซอร์ไพรส์ขนเพื่อนมาถล่มเกือบ 30 คน จนพ่อถึงกับลั่น “มึงจะสมัคร ส.ส. รึไง” ชาวเน็ตปลอบใจ พ่อไม่ต้องคิดมาก ร้านนี้มีโปร “มา 30 จ่าย 1”
เมื่อวันที่ 18 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “วุฒิภัทร ทองอยู่” ได้โพสต์ภาพและข้อความสุดฮาเกี่ยวกับวีรกรรมของลูกชาย หลังพ่อให้ลูกชวนเพื่อนกินหมูกระทะ 10 คน แต่สุดท้ายลูกชายจัดหนักจัดเต็มขนเพื่อนนักเรียนมาถล่มร้านหมูกระทะเกือบ 30 คน จนพ่อแซวแรง “จะสมัคร ส.ส. รึไง?”
โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “องศาครับ วันนี้พ่องานเยอะ องศาชวนเพื่อนไปกินหมูกระทะหลังเลิกเรียนนะลูก เดี๋ยวพ่อจ่ายให้
พ่อก็โทรไปบอกร้านหมูกระทะไว้ ว่าเด็กน่าจะประมาณ 10 คน
สรุปมึงขนมาเกือบ 30 คน โคตรพ่อมึงรวยเนาะ
#บักองศา มึงจะสมัคร ส.ส. รึไง“
อย่างไรก็ตาม มีชาวเน็ตแชร์กว่า 21,000 ครั้ง แห่คอมเมนต์แซวพ่อและลูกชายกันสนั่น ว่า โคตรป๋า , อร่อยปาก ลำบากพ่อ , พ่อเป็นประธานบริษัท , องศา พี่จีบได้ไหม? , ร้านนี้เขามีโปร มา 30 จ่าย1 ครับพ่อ องศาเลยชวนเพื่อนๆมาให้ครบ 30 คนพอดีเลยพ่อ พ่อจ่ายคนเดียวตามโปรก็ถูกแล้วไงครับ