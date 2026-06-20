ใจฟู! ผู้ว่าฯ สุโขทัย ผุดไอเดียตั้งจุดอาหารช่วยสุนัขจรจัด เนรมิตหน้าจวนเป็นที่พึ่งสี่ขาไร้บ้านฯ

อบอุ่นหัวใจ “ท่านผู้ว่าฯสุโขทัย” ตั้งจุดบริการอาหารช่วยเหลือน้องหมาจรจัด หน้าจวนผู้ว่าฯ เปิดบริการวันแรกแขกสี่ขาแห่เช็กอินเพียบ ทำเอาชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชม ยิ้มตามกันทั้งโซเชียล พร้อมยกเป็น “พ่อเมืองตัวอย่าง” ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา
วันนี้ (20 มิ.ย.) เพจ “ผู้ว่าฯสุโขทัย แก้ไขปัญหา&ช่วยเหลือสุนัขจรจัด” ได้โพสต์ภาพสุดน่ารัก หลังผู้ว่าฯเปิด “จุดบริการอาหารสุนัขจรจัด” บริเวณหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เพื่อช่วยเหลือสุนัขไร้เจ้าของในพื้นที่ โดยพบว่าเพียงวันแรกที่เปิดให้บริการ ก็มีสุนัขจรจัดเดินเข้ามากินอาหารที่จัดเตรียมไว้ให้ โดยทางเพจระบุข้อความว่า “จุดให้อาหารหมาจร หน้าจวนฯ วันแรก มีหมาจรมาใช้บริการแล้ว“
นอกจากนี้ ทางเพจได้เผยแพร่เอกสารทางจังหวัดสุโขทัย ออกประกาศ แนวทางการควบคุมการเลี้ยงสุนัขเพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชน
หลังจากโพสต์ดังกล่าวได้เผยแพร่สู่โลกออนไลน์ มีชาวเน็ตร่วมคอมเมนต์ชื่นชมท่านผู้ว่าฯเป็นจำนวนมาก เช่น อยากให้มีจุดให้อาหารน้องหมาจร แมวจร แบบนี้ทั่วประเทศ ท่านผู้ว่าสุโขทัยทำเป็นตัวอย่างที่ดีมาก ๆ ค่ะ , มีพ่อเมืองดี ลูกเมืองก็ดีตาม โอ้ยรักผู้ว่าสุโขทัยแท้ , กินให้อร่อย กินให้อิ่มนะลูกนะ เทวดาคอยดูแลพวกเจ้าอยู่ตรงนี้ค่ะ , ขอบคุณนะคะที่เมตตาเด็กๆขอให้ทุกๆท่านที่เกี่ยวข้องมีสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนนะคะ