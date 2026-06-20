เผยรัฐเฝ้าระวังจับตาพิเศษ สื่อผู้จัดการ-เนชั่น-มติชน เจาะลึกทั่วไทยฯ หลุดผังช่อง 9 ไม่เกี่ยวรัฐบาล

สำนักข่าวอิศรา เผยทีมกฎหมายฝ่ายการเมืองของรัฐบาลอนุทิน จับตามอง 3 สื่อเป็นพิเศษ เครือผู้จัดการ เนชั่น และมติชน หลังวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอยู่หลายครั้ง และอ้างอีกว่าบางครั้งปราศจากข้อเท็จจริง ไม่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ส่วนสำนักข่าวอิศราและ Next News เข้าใจเจตนารมณ์ดี
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วันนี้ (20 มิ.ย. 2569) สำนักข่าวอิศรา รายงานว่า จากกรณีที่นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ นางสาวอมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ 2 พิธีกรรายการเจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand ประกาศยุติการออกอากาศทางช่อง 9 MCOT HD หมายเลข 30 ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้ ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการแทรกแซงสื่อจากรัฐบาลหรือไม่นั้น แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาลเปิดเผยว่า การยุติการออกอากาศรายการดังกล่าว ผู้มีอำนาจในรัฐบาลไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการสั่งการใดๆ การหยุดออกอากาศนี้เป็นเรื่องระหว่างนายดนัยกับผู้บริหารใน บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
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อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน ทีมกฎหมายฝ่ายการเมืองที่ดูเรื่องการสื่อสารของรัฐบาลมีการมอนิเตอร์การนำเสนอข่าวของสื่อมวลชน โดยมีสำนักข่าวที่อยู่ในข่ายต้องติดตามเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นประกอบด้วย 1. สื่อเครือผู้จัดการ 2. เครือเนชั่น 3. เครือมติชน สาเหตุที่ต้องจับตาสื่อมวลชนทั้ง 3 แห่ง เพราะมีการนำเสนอข่าวในลักษณะวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอยู่หลายครั้ง ซึ่งในบางครั้งปราศจากข้อเท็จจริง ไม่มีพยานหลักฐานเชิงประจักษ์ ทำให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนและเกินเลยจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาล จึงต้องมีการจับตาเป็นพิเศษ
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ขณะที่สื่อที่เป็นสำนักข่าวตรวจสอบการทุจริตชัดเจน อาทิ สำนักข่าวอิศรา และสำนักข่าว Next News นั้น ก็มีการมอนิเตอร์เช่นกัน แต่ไม่ได้มีการเฝ้าระวังอะไรพิเศษ เพราะเข้าใจเจตนารมณ์ในการนำเสนอข่าวสู่สาธารณะ และรัฐบาลพร้อมที่จะให้ถูกตรวจสอบ อย่างไรก็ตามข้อมูลที่สื่อนำเสนอต้องเชื่อถือได้ ไม่ใช่การนำมาต่อสาธารณะเพียงต้องการลดความเชื่อถือของรัฐบาล