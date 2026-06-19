"คนละตุ๊ด คนละช่อง!" เพจ "ตุ๊ดย่อยข่าว" วอนชาวเน็ตค่อยๆ อ่านชื่อก่อนจอดรถทัวร์

รถทัวร์ลงผิดป้ายอีกแล้ว! “เบนซ์ จิรายุ” เจ้าของเพจ ตุ๊ดย่อยข่าว ถึงกับกุมขมับ หลังชาวเน็ตจำนวนมากสับสนระหว่างเพจ ตุ๊ดย่อยข่าว กับ ตุ๊ดส์Review ที่กำลังตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรง จนแห่เข้าไปคอมเมนต์ถล่มผิดช่อง เจ้าตัวต้องรีบออกมาโพสต์เบรกทัวร์พร้อมย้ำชัด “คนละตุ๊ด คนละช่อง” ด้านแฟนเพจแห่เอ็นดู ช่วยกระจายข่าวกันวุ่น หลังเกิดเหตุรถทัวร์หลงเลน้ป็นเหตุ
กลายเป็นประเด็นร้อนฉ่าบนโลกโซเชียลฯ ที่ทำเอาอินฟูลเอนเซอร์สายข่าวถึงกับต้องรีบออกมาเบรกเอี๊ยด เมื่อ เบนซ์ จิรายุ เจ้าของช่อง "ตุ๊ดย่อยข่าว" ต้องเผชิญกับสถานการณ์ทัวร์ลงผิดที่อย่างจัง หลังเกิดกระแสดราม่าวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักหน่วงของอีกหนึ่งเพจดังที่มีชื่อคล้ายกันอย่าง "ตุ๊ดส์..(รีวิว)" หรือ "ตุ๊ดส์Review" จนทำให้ชาวเน็ตเกิดความสับสนและเข้าไปถล่มคอมเมนต์ผิดช่องอย่างต่อเนื่อง โดยชนวนเหตุของดราม่าครั้งนี้ เกิดขึ้นจากเพจ "ตุ๊ดส์..(รีวิว)" ที่กำลังโดนสังคมและคนบันเทิงตอกกลับอย่างดุเดือดในหลายประเด็น ทั้งกรณีการโพสต์วิจารณ์เรื่องใบหน้าและการแสดงของ หญิง รฐา ในซีรีส์ทนายปีศาจ จนทำให้เพื่อนสนิทในวงการออกมาปกป้อง
และโดยเฉพาะกรณีการแสดงความคิดเห็นพาดพิงถึงรายการโหนกระแสในเชิงแซะ จนทำให้พิธีกรชื่อดังอย่าง หนุ่ม กรรชัย ออกมาสวนกลับแรงผ่านสื่อว่าเป็นการดูถูกแขกรับเชิญและยอมรับไม่ได้ พร้อมฝากให้เพจดังกล่าวลองรีวิวตัวเองดูบ้าง
จากกระแสดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตจำนวนมากต่างพากันไปตามหาเพจต้นเรื่องเพื่อแสดงความคิดเห็น แต่ด้วยชื่อเพจที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า "ตุ๊ด" เหมือนกัน จึงทำให้ช่อง "ตุ๊ดย่อยข่าว" ของเบนซ์ จิรายุ กลายเป็นตำบลกระสุนตกไปอย่างช่วยไม่ได้ จนเจ้าตัวต้องออกมาโพสต์ข้อความเรียกสติชาวเน็ตว่า "โว้ย!!!! ลูกทัวร์ต้องใจเย็นๆ นะคะ ช่องกู 'ตุ๊ดย่อยข่าว' ไม่ใช่ตุ๊ดส์.... ทัวร์ลงอย่างมีสตินะคะ" เพื่อเตือนให้เช็กพิกัดกันดีๆ ก่อนจะจอดรถทัวร์
ล่าสุดเพจ "ตุ๊ดย่อยข่าว" ต้องออกมาเคลื่อนไหวโพสต์คลิปวีดีโอย้ำเตือนสติ เนื่องจากมีลูกทัวร์บางส่วนที่ยังคงวิ่งหลงเลนแวะมาลงผิดพิกัดไม่หยุด โดยทางเพจได้ระบุชัดเจนว่า "ไม่ใช่ตุ๊ดนี้!! วอนชาวเน็ตใจเย็นๆ คนละตุ๊ด คนละช่อง" พร้อมระบุแคปชันสุดฮาแกมเอ็นดูในความเบลอของชาวโซเชียลว่า "มรึง!!! วอนชาวเน็ตใจเย็นๆ นะคะ ค่อยๆ อ่านชื่อช่อง ไม่ต้องรีบ รถทัวร์อยู่อีกนาน ดิชั้น ตุ๊ดย่อยข่าว นะคะ เห้อออ คนละตุ๊ด"
งานนี้ทำเอาแฟนเพจและชาวเน็ตที่ตั้งสติได้ต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์เอ็นดู พร้อมช่วยแชร์เพื่อกระจายข่าวให้ทราบโดยทั่วกันว่าเพจที่กำลังมีประเด็นอยู่นั้นคือเพจ "ตุ๊ดส์Review" ไม่ใช่เพจ "ตุ๊ดย่อยข่าว" แต่อย่างใด พร้อมฝากเตือนเหล่านักสืบโซเชียลฯ ว่าก่อนจะกดคอมเมนต์ถล่มใคร ควรเช็กชื่อเพจให้ดีเสียก่อน จะได้ไม่ปล่อยไก่ตัวเบ้อเร่อให้เจ้าของช่องเขาต้องเหนื่อยออกมาโบกรถทัวร์เป็นรอบที่สาม
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