แอปเถื่อนหรือเปล่า? เพจดังแฉยับแอปจีน "Wukong" วิ่งส่งอาหารเย้ยกฎหมาย จี้ถามรัฐจดทะเบียนถูกต้องหรือยัง?

ลูกเพจ "CSI LA" ตาดีเจอไรเดอร์แอปภาษาจีนวิ่งส่งอาหารในไทยแบบไร้ป้ายทะเบียน สังคมหวั่นเป็นแอปเถื่อนเลี่ยงภาษี จี้กระทรวง DE และกระทรวงพาณิชย์ เร่งตรวจสอบแพลตฟอร์มนี้เข้ามาถูกต้องไหม? ชี้หากปล่อยไว้เงินหมุนเวียนอาจรั่วไหลออกนอกประเทศทั้งหมด
วันนี้ (19 มิ.ย.) เพจ "CSI LA" ได้โพสต์ภาพไรเดอร์สวมเสื้อและสะพายกล่องส่งอาหารสีส้ม-เหลือง โลโก้ตัวอักษร "G" พร้อมข้อความภาษาจีนชัดเจน ซึ่งระบุว่าเป็นแอปพลิเคชันส่งอาหารที่ชื่อว่า "Wukong" (หงอคง) กำลังขับขี่รถจักรยานยนต์ส่งอาหาร โดยทางเพจระบุข้อความว่า "แอปเถื่อนทุนจีนบุกไทย? วิ่งส่งอาหารเย้ยกฎหมาย ไร้ป้ายทะเบียน!
ลูกเพจตาดีส่งภาพนี้มาให้ดูครับ นี่คือแอปส่งอาหารชื่อ "Wukong" (หงอคง) ที่กำลังวิ่งกันเกลื่อนในย่านชุมชนคนจีน คำถามคือเรื่องนี้หน่วยงานรัฐปล่อยผ่านไปได้อย่างไร?
ฝากถามไปถึงกระทรวง DE ของ“ลูกเนวิน”และกระทรวงพาณิชย์ของ “พี่แต๋ม ศุภจี”แอปพลิเคชันนี้จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแพลตฟอร์มดิจิทัลในไทยหรือไม่?
แอปพลิเคชันพวกนี้ให้ลูกค้าจ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์มจีนอย่าง Alipay หรือ WeChat Pay โดยตรงหรือเปล่า? เม็ดเงินที่หมุนเวียนนี้เข้าระบบภาษีไทยไหม หรือไหลกลับจีนหมด 100% โดยที่คนไทยไม่ได้อะไรเลย?"