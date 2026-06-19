สหภาพแรงงาน ขสมก. ยื่นขอคุ้มครองพนักงาน หลังเผชิญเหตุคุกคาม-ทำร้ายระหว่างปฏิบัติหน้าที่

สหภาพแรงงาน ขสมก. เคลื่อนไหวยื่นหนังสือถึงผู้อำนวยการองค์การฯ เรียกร้องให้ฝ่ายกฎหมายเข้าช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิพนักงาน หลังเกิดเหตุคุกคามและทำร้ายเจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พร้อมขอเร่งวางมาตรการป้องกันเหตุซ้ำ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้บุคลากรผู้ให้บริการประชาชนทั่วทั้งองค์กร
วันนี้ (19 มิ.ย.) สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (สร.ขสมก.) นำโดย นายประมิต เมฆฉาย ประธาน สร.ขสมก. พร้อมคณะกรรมการบริหารเขต 1-8 และสำนักงานใหญ่ เข้ายื่นหนังสือถึง ดร.กิตติกานต์ จอมดวง จารุวรพลกุล ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เพื่อแสดงความห่วงใยต่อเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับพนักงานผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะกรณีที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานหญิงและเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชน
สหภาพแรงงานฯ ระบุว่า เหตุการณ์ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายทั้งทางร่างกายและจิตใจแก่พนักงาน รวมถึงส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสาธารณะ จึงขอให้ผู้บริหาร ขสมก. พิจารณามอบหมายฝ่ายกฎหมายขององค์กรเข้าดำเนินการช่วยเหลือและคุ้มครองสิทธิของพนักงานที่ได้รับผลกระทบ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงาน
นอกจากนี้ สร.ขสมก. ยังเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งกำหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคต พร้อมยกระดับความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานทุกคนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อาจเผชิญความเสี่ยงจากผู้ใช้บริการหรือการคุกคามผ่านสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ การเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นภายหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กรณีผู้โดยสารหญิงรายหนึ่งมีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายบนรถโดยสารสาธารณะ และมีข้อพิพาทกับพนักงานของ ขสมก. จนกลายเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจอย่างกว้างขวางในช่วงที่ผ่านมา.