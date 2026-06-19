ตร.จอมบึง ออกหมายจับ "บุคคลอันตราย" ตระเวนโบกรถย่านตลาดควาย เตือน ปชช. ห้ามจอดรับเด็ดขาด!

สภ.จอมบึง ราชบุรี ร่อนประกาศด่วน! หลังโซเชียลแชร์ว่อนเตือนภัยชายสักลายเต็มตัว ตระเวนโบกรถย่านบ้านตลาดควาย ล่าสุดตำรวจอนุมัติหมายจับแล้ว อยู่ระหว่างเร่งล่าตัว สั่งประชาชนห้ามจอดรับเด็ดขาดเพื่อความปลอดภัย
วันนี้ (19 มิ.ย.) จากกรณีที่มีการแชร์ภาพและข้อความเตือนภัยอย่างกว้างขวางในกลุ่มเฟซบุ๊ก (Facebook) เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ระมัดระวังชายรายหนึ่ง ซึ่งมีพฤติกรรมเป็นบุคคลอันตราย มักตระเวนขี่รถจักรยานยนต์และโบกรถให้จอดในพื้นที่หมู่บ้านตลาดควาย โดยมีการแจ้งเตือนต่อ ๆ กันว่า "หากพบเห็นชายคนดังกล่าวโบกรถ ห้ามจอดรับโดยเด็ดขาด"
ล่าสุด สถานีตำรวจภูธรจอมบึง (สภ.จอมบึง) จังหวัดราชบุรี ได้ออกประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงและแจ้งเตือนประชาชน โดยยืนยันว่าบุคคลในภาพเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับจริง
"จากกรณีที่มีการแชร์ภาพบุคคลอันตรายไปตามกลุ่มต่าง ๆ ใน FACEBOOK ทาง สภ.จอมบึง ได้ดำเนินการออกหมายจับเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างการสืบสวนจับกุม" ประกาศจาก สภ.จอมบึง
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากผู้ใดพบเห็นบุคคลลักษณะดังกล่าว หรือมีเบาะแสเกี่ยวกับเส้นทางการหลบหนี สามารถแจ้งข้อมูลไปยังเจ้าหน้าที่ได้ทันที เพื่อความปลอดภัยของคนในชุมชน
ช่องทางการแจ้งเบาะแส (24 ชม.) หน่วยงานสภ.จอมบึง จังหวัดราชบุรี เบอร์โทรศัพท์: 032-261128 Facebook: สภ.จอมบึง ราชบุรี
หากพบเห็นชายลักษณะดังกล่าว หรือมีพฤติกรรมน่าสงสัยตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ ขอให้หลีกเลี่ยงการเผชิญหน้า ไม่ปฏิสัมพันธ์ด้วย และรีบโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันที