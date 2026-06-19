“ทนายพัฒน์” โพสต์ถึง “ฟารีดา” ขอให้เริ่มต้นใหม่พร้อมลูกในท้อง ไม่ว่าผล DNA ออกมาเป็นอย่างไร

"ทนายพัฒน์" เคลื่อนไหวล่าสุด โพสต์ข้อความสุดซึ้งถึง "ฟารีดา" ชวนเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมเจ้าตัวน้อยในท้อง ไม่ว่าผลตรวจ DNA กับนักร้องหนุ่ม "ติณติณ New Country" ในวันที่ 2 ก.ค. นี้จะออกมาเป็นอย่างไร!
หลังจาก ฟารีดา และ ติณติณ New Country ได้เดินทางเข้าเก็บตัวอย่างสำหรับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อของเด็กในครรภ์ ฟารีดา เป็นลูกของ ติณติณ หรือไม่? โดยมี ทนายพัฒน์ มาร่วมเป็นพยานในฝั่งของฟารีดา ขณะที่ ติณติณ ก็เดินทางมาพร้อมพ่อแม่ และเพื่อนสนิท ซึ่งคาดว่าจะทราบผลในวันที่ 2 ก.ค. 2569 นี้
ล่าสุด วันนี้ (19 มิ.ย.) เพจ “ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026” ได้ออกมาโพสต์ถึงฟารีดา โดยระบุว่า “ไม่ว่าลูกในท้องฟารีดาจะเป็นลูกใคร แต่ขอให้สัญชาตญาณของความเป็นแม่ คอยปรับและเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นไปพร้อม ๆ กับเจ้าตัวน้อยนะ เริ่มต้นใหม่ฟารีดา…“