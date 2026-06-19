คืนชีพเทศบาลป่า! มูลนิธิสืบฯ เผยความสำเร็จกรงฟื้นฟู "พญาแร้ง" กลางห้วยขาแข้ง ออกลูกตัวแรกในรอบ 30 ปี

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เผยความสำเร็จก้าวสำคัญโครงการฟื้นฟู "พญาแร้ง" หลังสูญพันธุ์จากป่าไทยร่วม 30 ปี ล่าสุดพบจับคู่ทำรัง-ออกลูกนกตัวแรกสำเร็จ ภายใต้กรงฟื้นฟูเทคนิคพิเศษสูงเท่าตึก 6 ชั้น กลางป่าห้วยขาแข้ง ชูแนวคิดสิ่งปลูกสร้างชั่วคราวรักษาสัญชาตญาณสัตว์ป่า พร้อมรื้อถอนคืนพื้นที่โดยไม่ทิ้งรอยหลังเสร็จสิ้นภารกิจกู้ระบบนิเวศ
วันนี้ (19 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร” ได้เปิดเผยถึงความคืบหน้าครั้งสำคัญในโครงการฟื้นฟูประชากรพญาแร้ง ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่ได้สูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติของประเทศไทยนานกว่า 30 ปี
โดยระบุว่า ปัจจุบันความพยายามดังกล่าวเริ่มประสบความสำเร็จในก้าวแรกแล้ว หลังจากพญาแร้งคู่แรกในโครงการสามารถจับคู่ ทำรัง และให้กำเนิดลูกนกตัวใหม่กลางผืนป่ามรดกโลกห้วยขาแข้งได้เป็นที่เรียบร้อย
สำหรับโครงการดังกล่าว ได้มีการก่อสร้างกรงฟื้นฟูพญาแร้ง ซึ่งมีลักษณะเป็นโครงเหล็กขนาดใหญ่สูงเทียบเท่าตึก 6 ชั้น ตั้งตระหง่านอยู่กลางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งแม้ในระยะแรกสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวอาจดูแปลกปลอมในพื้นที่อนุรักษ์ แต่กรงหลังนี้ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษภายใต้หลักนิเวศวิทยา โดยใช้วิธีครอบทับพื้นที่ป่าเดิมโดยไม่มีการตัดต้นไม้ และใช้คอนไม้ธรรมชาติเพื่อลดการรบกวนสัญชาตญาณสัตว์ป่าให้ได้มากที่สุด ที่สำคัญยังถูกออกแบบให้สามารถรื้อถอนเพื่อคืนสภาพป่าได้อย่างสมบูรณ์ทันทีเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
ทั้งนี้ พญาแร้งเปรียบเสมือน "เทศบาลประจำผืนป่า" ทำหน้าที่หลักในการกำจัดซากสัตว์และตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคในระบบนิเวศ โดยพญาแร้งฝูง
สุดท้ายในอดีตได้ล้มตายและสูญพันธุ์ไปจากการกินซากสัตว์ที่ปนเปื้อนยาเบื่อ การถือกำเนิดของลูกพญาแร้งตัวใหม่ในครั้งนี้ จึงถือเป็นความหวังครั้งสำคัญที่จะช่วยเติมเต็มช่องโหว่ของระบบนิเวศ และนำพาพญาแร้งกลับคืนสู่ท้องฟ้าเมืองไทยอีกครั้งอย่างยั่งยืน