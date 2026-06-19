ช็อตฟีล! สาวมั่นทักแชทสั่งพี่สาวแท้ๆ ให้เลิกยุ่งกับน้องชาย ขู่ฟ้องแม่แต่เจอสวน "ก็นอนอยู่ข้างๆ เนี้ย"

อสาวสายหึงเปิดศึกผิดคน ทักแชทสั่งลบเพื่อน "นายอ้วน" ประกาศกร้าวฉันคือแฟนตัวจริง แถมหงายการ์ดเด็ด "เดี๋ยวฟ้องแม่" หวังขู่ให้กลัว เจอพี่สาวสวนกลับนิ่ม ๆ ช็อตฟีลไปทั้งโซเชียล สรุปอ้วนคือน้องชายแท้ ๆ ส่วนแม่ที่ว่าจะฟ้อง ก็นอนอยู่ข้าง ๆ กันนี่แหละ
กลายเป็นโพสต์ไวรัลสุดฮาที่แชร์กันสนั่นโซเชียล เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กสาวรายหนึ่งเปิดแชท Messenger เผยเรื่องราวชวนหัวจะปวดของสาวปริศนาสายหึง ที่พกความมั่นใจมาเต็มร้อยแต่สุดท้ายหักมุมหน้าแตกหมอไม่รับเย็บ
โดยเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยเรื่องราวของสาวปริศนาที่เกิดอาการหวงก้าง ทักแชทมาสั่งเจ้าของโพสต์ด้วยประโยคเด็ดเดี่ยวว่า "อย่ามายุ่งกับพี่อ้วนได้ไหม ลบเพื่อนออกให้หน่อย" เหตุเพราะรับไม่ได้ที่เห็น "นายอ้วน" ไปคอมเมนต์สุขสันต์วันเกิดให้เจ้าของโพสต์ แถมยังประกาศกร้าวว่าตัวเองคือแฟนตัวจริง แล้วตราหน้าอีกฝ่ายว่าชอบแย่งแฟนชาวบ้าน
ความพีคขยับขึ้นไปอีกขั้น เมื่อสาวมั่นเริ่มหงายการ์ดผู้ใหญ่ หวังจะขู่ให้อีกฝ่ายกลัว โดยพิมพ์บอกว่า "เราก็รู้จักแม่เขาด้วย เดี๋ยวเราบอกแม่อ้วนว่าเทอยุ่ง"
งานนี้เจ้าของโพสต์ไม่รอช้า สวนกลับไปว่า "มึงไปบอกเลย แม่ก็นอนกับกูข้างๆ เนี้ย!"
ก่อนจะเฉลยความจริงที่ทำเอาชาวเน็ตขำจนปอดโยก เพราะ "นายอ้วน" ที่สาวปริศนาตามหึงหวงแทบตายนั้น แท้จริงแล้วคือ น้องชายแท้ๆ ที่เจ้าของโพสต์เลี้ยงมาตั้งแต่ตีนเท่าฝาหอย ส่วนคุณแม่ที่ขู่จะไปฟ้อง ก็คือแม่บังเกิดเกล้าของเจ้าของโพสต์นั่นแหละ เรียกได้ว่าเป็นการหึงผิดบ้าน ขู่ฟ้องแม่ต่อหน้าแม่ตัวเองของแท้ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
“กูไม่เคยรู้สึกเหนื่อยกับอะไรแบบนี้มาก่อนเลย ตอนทักมาบอกให้กูเลิกยุ่งกูตื่นเต้นเลย ให้กูเลิกยุ่งกับน้องกู กูก็เลี้ยงมันมาตั้งแต่เด็กอีนี้เป็นใครก่อนสมองย่อยสลายไปในกระเพาะแล้วหรอ”