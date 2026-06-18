“SAMUI MODEL” ก้าวสำคัญสู่การยกระดับการท่องเที่ยวคุณภาพและความปลอดภัยของประเทศไทย

สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ได้มีโอกาสนำเสนอแนวคิดและข้อเสนอเชิงนโยบายต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล และหารือแนวทางยกระดับความปลอดภัยนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะสมุย เกาะพะงัน และเกาะเต่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ปัจจุบัน เกาะสมุยยังคงเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทย และเป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะในกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพจากยุโรป ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และเอเชีย
อย่างไรก็ตาม การแข่งขันด้านการท่องเที่ยวในปัจจุบันไม่ได้วัดเพียงความสวยงามของแหล่งท่องเที่ยว แต่ให้ความสำคัญกับ “คุณภาพการบริการ ความปลอดภัย และความเชื่อมั่น” ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการตัดสินใจเลือกจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ด้วยเหตุนี้ สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย จึงได้เสนอแนวคิด “Samui Model” เพื่อผลักดันให้เกาะสมุยเป็นพื้นที่ต้นแบบ (Pilot Destination) ด้านการท่องเที่ยวคุณภาพ ความปลอดภัย และความยั่งยืนของประเทศไทย ภายใต้แนวทางการพัฒนา High Value Tourism
แนวทางสำคัญของ “Samui Model”
1. ยกระดับมาตรฐานการบริการสู่ระดับสากล
ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานผู้ประกอบการในทุกภาคส่วนของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร บริษัทนำเที่ยว รถรับส่ง สปา และธุรกิจบริการต่าง ๆ เพื่อยกระดับคุณภาพการบริการ การสื่อสารกับนักท่องเที่ยว และการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้มาเยือน
2. จัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการ
เสนอการพัฒนาระบบตราสัญลักษณ์รับรองมาตรฐานภายใต้แนวคิด
SAMUI QUALITY & SAFETY CERTIFIED
เพื่อรับรองสถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ด้าน
• คุณภาพการบริการ
• ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว
• การปฏิบัติตามกฎหมาย
• ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
โดยมุ่งสร้างความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยว และเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการยกระดับมาตรฐานอย่างต่อเนื่อง
3. ส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพมากกว่าปริมาณ
มุ่งเน้นการดึงดูดนักท่องเที่ยวคุณภาพที่มีการใช้จ่ายสูง เคารพกฎหมาย และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างสมดุลระหว่างเศรษฐกิจ ชุมชน และทรัพยากรธรรมชาติ
ความปลอดภัยนักท่องเที่ยว : หัวใจสำคัญของการพัฒนา
สมาคมฯ เห็นว่าความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก จึงได้เสนอแนวทางสำคัญ ได้แก่
Tourist Safety Center Samui
ศูนย์ประสานงานความปลอดภัยนักท่องเที่ยวแบบบูรณาการ เชื่อมโยงการทำงานระหว่างตำรวจท่องเที่ยว ตำรวจภูธร โรงพยาบาล หน่วยกู้ภัย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ และภาคประชาชน เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
Smart Safety & CCTV Network
การพัฒนาระบบกล้องวงจรปิดและเทคโนโลยีความปลอดภัยในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ ท่าเรือ ชายหาด และพื้นที่สาธารณะ เพื่อสนับสนุนการป้องกันเหตุและการทำงานของเจ้าหน้าที่
Samui Road Safety Initiative 2026
“Safe Roads • Safe Tourists • Safe Samui”
การยกระดับความปลอดภัยทางถนน ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงสำคัญที่สุดที่ส่งผลต่อนักท่องเที่ยวในพื้นที่ ผ่านมาตรการเชิงรุก การบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง และการสร้างความรับผิดชอบร่วมกันระหว่างผู้ใช้รถและผู้ประกอบการ
ภายใต้โครงการ
SAFE RENTAL SAMUI
เพื่อยกระดับมาตรฐานธุรกิจรถเช่า โดยเน้น
• ตรวจสอบใบอนุญาตขับขี่อย่างเคร่งครัด
• ส่งเสริมการใช้อุปกรณ์นิรภัย
• จัดทำระบบตรวจสอบมาตรฐานผ่าน QR Verification
• สร้างตราสัญลักษณ์รับรองสำหรับผู้ประกอบการที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานความปลอดภัย
ข้อเสนอเชิงนโยบาย
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ขอเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนการขับเคลื่อน “Samui Model” ผ่านมาตรการสำคัญ ดังนี้
1. ประกาศให้เกาะสมุยเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวคุณภาพและความปลอดภัยของประเทศไทย
2. สนับสนุนงบประมาณด้านความปลอดภัยในแหล่งท่องเที่ยวและการพัฒนาระบบ Smart Safety
3. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการรองรับการท่องเที่ยวคุณภาพและเศรษฐกิจมูลค่าสูง อาทิ ระบบคมนาคม สาธารณูปโภค และระบบขนส่งสาธารณะ
4. สนับสนุนการจัดตั้งระบบรับรองมาตรฐานผู้ประกอบการด้านคุณภาพและความปลอดภัยในระดับพื้นที่
5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
มุ่งสู่ต้นแบบการท่องเที่ยวของประเทศไทย
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย เชื่อมั่นว่าความร่วมมือระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ จะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันให้เกาะสมุยก้าวสู่การเป็นต้นแบบของการท่องเที่ยวคุณภาพ ปลอดภัย และยั่งยืนของประเทศไทย
“Samui Model” ไม่ได้เป็นเพียงแนวทางการพัฒนาสำหรับเกาะสมุยเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นต้นแบบในการยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวของประเทศไทย เพื่อสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว
กีรติ ผลผลา
สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย
Tourism Association of Koh Samui