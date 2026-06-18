เขมรดี๊ด๊า ได้นั่งกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรม วาระปี 2026-2030 “ฮุน มาเนต” โวเป็นความสำเร็จด้านการทูต

กัมพูชาได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก้ วาระปี 2026-2030 “ฮุน มเานต” ประกาศเป็นความสำเร็จด้านการทูตวัฒนธรรม เพิ่มบทบาทกำหนดนโยบายอนุรักษ์มรดกโลกทางวัฒนธรรม
เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน สื่อมวลชนกัมพูชารายงานว่า กัมพูชาได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) สำหรับวาระปี 2026-2030
การเลือกตั้งดังกล่าวมีขึ้นระหว่างการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ค.ศ.2003 ครั้งที่ 11 ซึ่งจัดขึ้น ณ สำนักงานใหญ่ยูเนสโก กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 17-18 มิถุนายน โดยมีผู้แทนจาก 185 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมประชุม
การประชุมครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อกำกับและส่งเสริมความร่วมมือระดับโลกในการอนุรักษ์ประเพณี พิธีกรรม ความรู้ และแนวปฏิบัติทางวัฒนธรรมที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ
คณะผู้แทนกัมพูชานำโดยนางผึ้ง สกุณา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์ ซึ่งดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการแห่งชาติกัมพูชาเพื่อยูเนสโก ร่วมด้วยนายลอง โกศล เอกอัครราชทูตและผู้แทนถาวรกัมพูชาประจำยูเนสโก ตลอดจนผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงวัฒนธรรม และคณะกรรมการแห่งชาติกัมพูชาเพื่อยูเนสโก
ด้านนายฮุน มาเนต นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ได้แสดงความยินดีกับคณะผู้แทนที่สามารถคว้าตำแหน่งดังกล่าวได้สำเร็จ พร้อมย้ำถึงความมุ่งมั่นของกัมพูชาในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมให้เป็นส่วนหนึ่งของบทบาทและความร่วมมือระหว่างประเทศ
การได้รับเลือกเป็นสมาชิกคณะกรรมการครั้งนี้ จะเปิดโอกาสให้กัมพูชามีบทบาทมากขึ้นในการกำหนดนโยบายและโครงการภายใต้อนุสัญญาปี 2003 รวมถึงการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของประเทศ อาทิ นาฏศิลป์ ดนตรี งานหัตถกรรม และมรดกภูมิปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านคำบอกเล่า
ทั้งนี้ คณะกรรมการดังกล่าวมีหน้าที่ส่งเสริมวัตถุประสงค์ของอนุสัญญา พิจารณาการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ในบัญชีของยูเนสโก และสนับสนุนมาตรการต่าง ๆ เพื่อให้มรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ได้รับการสืบทอดไปยังคนรุ่นต่อไปอย่างยั่งยืน.