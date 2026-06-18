เดือด! "ทราย สมุทร" ตั้งคำถามปมเพิกถอนพื้นที่ "ทับลาน" หวั่นกระทบอุทยานอื่น-สัตว์ป่าไร้ที่พึ่ง

“ทราย สมุทร” ซัดปมเพิกถอนพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ตั้งคำถามถึงมาตรฐานการคุ้มครองผืนป่า หวั่นเปิดช่องกระทบอุทยานทั่วประเทศ พร้อมยกกรณีช้างป่าเดินข้ามเมืองสะท้อนความจริงว่า สัตว์ป่าไม่รู้จักเส้นแบ่งที่มนุษย์กำหนด ชี้อุทยานขนาดใหญ่คือพื้นที่ปลอดภัยแห่งสุดท้ายที่เหลืออยู่ และเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐยืนหยัดเป็นตัวแทนของธรรมชาติอย่างแท้จริง
วันนี้ (18 มิ.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนบนโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กชื่อดัง "ทราย - Merman Ψ" หรือทราย สมุทร ชื่อเกิด สิรณัฐ สก๊อต เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลชาวไทย ฉายา "อควาแมนเมืองไทย" ภายหลังได้เปลี่ยนมาใช้นามสกุล "สมุทร" เป็นการประกาศอิสรภาพและจุดยืนของตนเองนั้น ได้ออกมาโพสต์แสดงความคิดเห็นอย่างดุเดือดเกี่ยวกับกรณีการเพิกถอนพื้นที่ป่าอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยตั้งคำถามถึงบรรทัดฐานและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับระบบนิเวศและสัตว์ป่าในอนาคต
โดยทรายได้โพสต์ได้ตั้งข้อสังเกตว่า หากใช้ข้ออ้างที่ว่าพื้นที่อุทยานไม่ใช่พื้นที่ป่าที่สมบูรณ์แบบแล้วจึงสามารถเพิกถอนได้ อาจส่งผลกระทบต่ออุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่อื่นๆ ของไทย เช่น ดอยอินทนนท์ หรือ ดอยสุเทพ ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีปัญหาพื้นที่ทับซ้อนและการบุกรุกเพื่อใช้ประโยชน์จากมนุษย์เช่นกัน โดยระบุว่าหากยึดตามตรรกะนี้ อุทยานใหญ่ๆ ในประเทศก็คงจะไม่เหลือรอด
นอกจากนี้ ยังมีการหยิบยกกรณีศึกษาของช้างป่า "หูพับ" และช้างตัวอื่นๆ ในโซนจังหวัดขอนแก่น เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า เส้นทางการเดินทางของสัตว์ป่าที่เชื่อมต่อระหว่างอุทยานต่างๆ มักจะต้องตัดผ่านตัวเมืองและชุมชน เนื่องจากสัตว์ป่าไม่รับรู้ถึงเส้นแบ่งขอบเขตที่มนุษย์สมมติขึ้นมา ทำให้พวกมันต้องเผชิญกับอันตรายและความยากลำบากอย่างมากเมื่อต้องสัญจรผ่านพื้นที่ชุมชน
ในช่วงท้าย โพสต์ดังกล่าวได้เน้นย้ำว่า ความสำคัญของอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ แม้บางจุดอาจไม่ได้เป็นป่าดิบสมบูรณ์ตามภาพจำ แต่มันคือพื้นที่ปลอดภัยส่วนน้อยที่เหลืออยู่เพียงไม่กี่แห่งในประเทศ ที่สัตว์ป่าจะสามารถใช้ชีวิตและเดินทางได้ โดยมีกฎหมายรวมถึงเจ้าหน้าที่คอยให้ความคุ้มครองและดูแลเป็นพิเศษ พร้อมทั้งฝากข้อความตั้งคำถามถึงการทำงานของหน่วยงานรับผิดชอบว่า ควรทำหน้าที่เป็นทูตตัวแทนของธรรมชาติที่เชื่อมระหว่างสัตว์กับมนุษย์ ไม่ใช่มีท่าทีโอนอ่อนอย่างที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน