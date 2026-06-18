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กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



98 นาที ของภาพยนตร์ ที่จะเต็มไปด้วย เสียงดนตรี ความทรงจำ และความหมาย ที่จะทำให้คุณกลับไปฟังเพลงเดิม ด้วยความรู้สึกที่ไม่เหมือนเดิม

หลังเข้าฉาย “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” โดย ฉายแสง แอด.เวนเจอร์ ได้รับกระแสตอบรับที่ดีอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นภาพยนตร์เพลงที่สร้างแรงสั่นสะเทือนทางความรู้สึกให้กับผู้ชม หลายคนเดินออกจากโรงภาพยนตร์พร้อมรอยยิ้ม บางคนน้ำตาซึม และบางเสียงยอมรับว่าเสียน้ำตาให้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้น

เสียงตอบรับหลายเสียงบอกตรงกันว่า นี่คือหนังเพลงฟีลกู๊ดที่มีทั้งความอบอุ่น ความซาบซึ้ง และโมเมนต์ชวนอิน โดยเฉพาะช่วงท้ายเรื่อง เพราะบางครั้ง... เพลงหนึ่งเพลงอาจพาเรากลับไปหาใครบางคนได้อีกครั้ง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ไม่ได้โดดเด่นเพียงบทเพลงไพเราะ แต่มาพร้อมเรื่องราวเข้าถึงง่าย และเพลงที่ดูจบแล้วอาจวนอยู่ในเพลย์ลิสต์ของหลายคนอีกนาน นี่คือเหตุผลที่หนังดนตรีเรื่องนี้ไม่ควรพลาดในโรงภาพยนตร์

• ผู้กำกับระดับตำนาน John Carney
ผู้กำกับที่เปลี่ยนเพลงธรรมดาให้กลายเป็นความทรงจำ กับการกลับมาในรอบ 10 ปีของเจ้าของผลงานภาพยนตร์เพลงที่หลายคนรักอย่าง Once และ Begin Again

• ในทุก ๆ บทเพลง มี ‘คนหนึ่งคน’ ซ่อนอยู่เบื้องหลังเสมอ
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญ คือการพาผู้ชมไปสำรวจความหมายที่ซ่อนอยู่หลังบทเพลง

• การประชันบทบาทของ 2 นักแสดงมากความสามารถ Paul Rudd และ Nick Jonas
ทั้งคู่ถ่ายทอดตัวละครที่ช่วยเติมเต็มอารมณ์ของภาพยนตร์ ทั้งความอบอุ่น ความเจ็บปวด และความจริงใจ

• ศิลปินมากฝีมือ ‘บิ๊ก D Gerrard’ ถ่ายทอดบทเพลง
เพลงประกอบภาพยนตร์ “How to Write a Song Without You” เวอร์ชันภาษาไทย ได้ศิลปินมากฝีมืออย่าง บิ๊ก D Gerrard มาร่วมแปลเนื้อเพลงและถ่ายทอดน้ำเสียงในแบบที่เต็มไปด้วยพลัง

• เสียงตอบรับจากเทศกาลภาพยนตร์และนักวิจารณ์
อีกหนึ่งหนังดนตรีที่ได้รับเสียงพูดถึงจากทั้งผู้ชมและนักวิจารณ์ พร้อมกระแสความประทับใจที่ตอกย้ำเสน่ห์ของภาพยนตร์เรื่องนี้

ทุกคนมีเพลงอยู่เพลงหนึ่ง เพลงที่พาเราย้อนกลับไปหาใครบางคน พาเรากลับไปยังช่วงเวลาหนึ่ง หรือพาเรากลับไปเป็นคนเดิมในวันนั้น “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” ในโรงภาพยนตร์

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#PowerBallad #ฉายแสงแอดเวนเจอร์ #Shinesaengadventure











กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ
กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ
กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ
กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ
กระแสแรง “Power Ballad: เพราะเพลงนี้ เพลงของคุณ” หลังสร้างรอยยิ้ม น้ำตา และความประทับใจ
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