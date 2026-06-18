วอลโว่ร่อนจดหมายแจง! เหตุไฟไหม้ EV หรูย่านทวีวัฒนา ยันไม่พบปัญหาเชิงระบบ พร้อมดูแลลูกค้าเร่งด่วน

คืบหน้าปม EV หรูไฟไหม้วอด! ‘วอลโว่ คาร์ ประเทศไทย’ ร่อนหนังสือชี้แจงด่วน กรณี Volvo XC40 Recharge เกิดเพลิงไหม้รุนแรงย่านทวีวัฒนา เผยส่งทีมประกบดูแลลูกค้าทันที พร้อมประสานผู้เชี่ยวชาญเร่งผ่าพิสูจน์ซากหาสาเหตุ ลั่นยังไม่พบหลักฐานความผิดปกติในเชิงระบบ ยันเป็นรุ่นยอดนิยมยอดขายปังทั่วโลกตั้งแต่ปี 64
จากกรณีมีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ 1 คัน ภายในซอยบรมราชชนนี 121 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กทม. เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยทวีวัฒนา พร้อมรถน้ำ 1 คัน รุดไปตรวจสอบพบเพลิงไหม้รถยนต์ 1 คัน อย่างรุนแรง ซึ่งจอดอยู่หน้าบ้านทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ผู้พักอาศัยใกล้เคียงพยายามใช้ถังเคมีดับเพลิงฉีด ก่อนเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งใช้น้ำฉีดระงับเหตุประมาณ 10 นาที เพลิงสงบ รถยนต์วอดเสียหายทั้งคันนั้น
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน Volvo Car Thailand เผยแพร่หนังสือชี้แจงจาก วอลโว่ คาร์ (ประเทศไทย) จำกัด เกี่ยวกับเหตุการณ์ไฟไหม้ Volvo XC40 Recharge Pure Electric (Twin Motor MY2024) ระบุว่า บริษัทกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบหาสาเหตุอย่างละเอียด และได้เข้าดูแลลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างเร่งด่วนแล้ว
ทั้งนี้ บริษัทยืนยันว่าให้ความสำคัญกับความปลอดภัยสูงสุด และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานที่บ่งชี้ถึงปัญหาในเชิงระบบของรถรุ่นดังกล่าว ซึ่งเป็นรุ่นที่มียอดจำหน่ายสูงทั่วโลกมาตั้งแต่ปี 2564 แต่อย่างใด