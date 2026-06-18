“หมอแล็บแพนด้า” อธิบายชัดกระบวนการตรวจ DNA พ่อ-แม่-ลูก ยันแม่นยำ 99.99%

"หมอแล็บแพนด้า" อธิบายชัดวธีตรวจ DNA พิสูจน์ความเป็น "พ่อ-แม่-ลูก" เปรียบเทียบร่างกายมนุษย์เหมือนคฤหาสน์ที่มี "สมุดคู่มือพิมพ์เขียว" ที่ถูกก๊อปปี้มาจากพ่อและแม่ฝั่งละครึ่ง พร้อมเผยเบื้องหลังการแปลงผลเป็นแถบบาร์โค้ด ชี้ขีดไหนไม่เหมือนแม่ ขีดนั้นต้องเหมือนพ่อ ถ้าไม่ตรงกัน สามารถปฏิเสธความเป็นพ่อได้
วันนี้ (18 มิ.ย.) เพจ “หมอแล็บแพนด้า” หรือ ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน นักเทคนิคการแพทย์ชื่อดัง ได้ออกมาโพสต์อธิบายถึงวิธีการตรวจ DNA ความเป็น พ่อ-แม่-ลูก ในห้องแล็บเค้าตรวจกันยังไง
โดยเล่าว่า “มาๆ ลองนึกภาพว่าร่างกายมนุษย์เราก็เหมือนคฤหาสน์หลังนึง การจะสร้างคฤหาสน์หลังนี้ขึ้นมาได้ มันต้องมี สมุดคู่มือพิมพ์เขียวเล่มใหญ่ ซึ่งในสมุดเล่มนั้นจะบอกหมดเลยว่า บ้านหลังนี้ต้องทาสีอะไร (สีผิว) หน้าต่างแบบไหน (ตาชั้นเดียวหรือสองชั้น) หลังคาสูงมั้ย (ดั้งโด่งมั้ย) หรือจะเป็นทรงเตี้ยๆแบบผม สมุดพิมพ์เขียวที่ว่านี้แหละครับ เราเรียกว่า DNA
แล้วทีนี้ สมุดเล่มนี้ไม่ได้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไป แต่มันถูกก๊อปปี้แบ่งครึ่งมาจากพ่อ 50% และแม่ 50% เอามาเย็บเล่มรวมกันเป็นตัวเรา!!! เพราะฉะนั้น ถ้าเอาสมุดของเราไปเปิดเทียบดู ยังไงยังไงมันก็ต้องมีหน้าตาเหมือนของพ่อครึ่งนึง และเหมือนของแม่ครึ่งนึงอย่างแน่นอนครับ ไม่มีทางเหมือน‘ตาชม’คนสวนประจำบ้านเด็ดขาด
ตะนี้ขั้นตอนการเก็บตัวอย่าง เค้าจะเอาไม้พันสำลีมาถูๆที่กระพุ้งแก้ม หรือเจาะเลือดแล้วเอาไปเข้าเครื่อง PCR นึกภาพว่ามันคือเครื่องถ่ายเอกสารพลังไฮสปีด มันจะทำการปั๊มๆๆๆ ก๊อปปี้ดีเอ็นเอส่วนที่เราต้องการ จากไม่กี่แผ่น กลายเป็นล้านแผ่นได้ เยอะพอที่จะเอามาตรวจง่ายๆ
จากนั้นเค้าจะตัดดีเอ็นเอออกมาเป็นท่อนๆ แล้วเอามาวิ่งผ่านกระแสไฟฟ้าในเครื่องวิเคราะห์ ผลที่ได้ออกมามันจะหน้าตาเหมือนบาร์โค้ด เป็นขีดๆ เรียงกัน
ไฮไลท์มันอยู่ตรงการแปลผลนี่แหละครับ เราจะเอาแถบบาร์โค้ดของ ลูก - แม่ - ผู้ชายที่สงสัยว่าเป็นพ่อ มาวางขนานกัน แล้วเล่นเกมจับผิดภาพ
กติการเล่นเกมคือ ขีดบาร์โค้ดทุกขีดบนตัวลูก ถ้าขีดไหนไม่เหมือนแม่ ขีดนั้นต้องเหมือนพ่อ 100%
สมมติว่าบาร์โค้ดของลูกมีขีดอยู่ที่ตำแหน่งเลข 5, 10, 15, 20 พอไปดูของแม่ แม่มีขีดที่เลข 5 กับ 15 (แสดงว่าลูกได้จากแม่มาสองขีดนี้) เหลืออีกสองขีดคือ 10 กับ 20... ทีนี้เราก็หันไปมองหน้าผู้ชายที่สงสัยว่าเป็นพ่อ แล้วเอาบาร์โค้ดเค้ามาดู
ถ้าผู้ชายคนนั้นมีขีดที่เลข 10 กับ 20 เป๊ะๆ โป๊ะเชะ! ยินดีด้วยครับ คุณได้สิทธิ์เป็นพ่อคนนั้นทันที (ความแม่นยำ 99.99%)
แต่ถ้าดูของไอ้หนุ่มคนนี้แล้ว... เลข 10 ก็ไม่มี เลข 20 ก็ว่างเปล่า มีแต่เลขอื่น... อันนี้ไม่ใช่พ่อชัวร์ๆ 100%!
เห็นมั้ยครับ ข้างในใครจะลู้ววว แต่เทคนิคการแพทย์รู้ และดีเอ็นเอไม่เคยหลอกใคร ถ้าตรงกันก็รายงานไป “เป็นพ่อตามหลักฐานทางชีววิทยา”