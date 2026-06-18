บอร์ดอุทยานฯ เคาะ "เฉือนทับลาน" 1.5 แสนไร่ คืนสิทธิ์ชาวบ้านเดิม-ย้ำเดินหน้าฟ้อง 450 คดีรุกป่า

อร์ดอุทยานฯ มีมติแก้ปมทับลาน สรุปหั่นพื้นที่ 1.5 แสนไร่ที่ชาวบ้านอยู่มาก่อนส่งมอบ ส.ป.ก. ส่วนพื้นที่ป่าที่เหลือนอกโครงการอีก 1.09 แสนไร่ ให้คงสภาพอุทยานฯ พร้อมเดินหน้าชนกลุ่มทุนรุกป่าต่อ 450 คดี และเตรียมสำรวจขยายเขตอุทยานฯ เพิ่มในป่าสงวนอีก 8.6 หมื่นไร่
จากกรณี ณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้ใช้แนวเขตปี 2543 เพื่อแก้ไขปัญหาที่ดิน ส่งผลให้พื้นที่อุทยานห่งชาติทับลาน อาจหายไปประมาณ 265,000 ไร่ นำมาสู่กระแสต่อต้านอย่างรุนแรงจากภาคอนุรักษ์ นอกจากนี้ มีความกังวลว่าที่ดินที่กันออกไป จะตกไปอยู่ในมือของ "กลุ่มทุน/นอมินี" ที่ทำรีสอร์ตหรือบ้านพักตากอากาศ (ซึ่งเคยถูกดำเนินคดีบุกรุกกว่า 400 คดี) ไม่ใช่ตกถึงมือเกษตรกรผู้ยากไร้จริง ๆ
อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช แถลงมติคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ (15 มิ.ย. 2569) ได้ข้อสรุปการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อแก้ปัญหาที่ดินทับซ้อน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วนหลักคือ เพิกถอนพื้นที่รวม 155,865.47 ไร่ ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินเดิมของประชาชน รวมถึงพื้นที่ทหารที่มีมาก่อนการประกาศเขตอุทยานฯ เพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. และกรมธนารักษ์ไปดำเนินการตามกฎหมาย, คงสถานะเป็นป่าอุทยานฯ ตามเดิมในพื้นที่ 109,420.99 ไร่ที่อยู่นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐ เพื่อรักษาผืนป่าสำคัญ โดยจะใช้แนวทางพิสูจน์สิทธิ์ตามมาตรา 64 พ.ฎ.อุทยานฯ 2562 เพื่อดูลแลชาวบ้านรายเดิมและเดินหน้าดำเนินคดีบุกรุกป่า 450 คดีต่อไป พร้อมทั้งเตรียมสำรวจพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติอีก 86,966.29 ไร่ เพื่อพิจารณาขยายเขตอุทยานฯ เพิ่มเติมในอนาคต โดยมีคำวินิจฉัยกฤษฎีการองรับว่าการดำเนินคดีที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ไม่ถือเป็นการละเมิด ทั้งนี้ทางเพจได้ระบุข้อความว่า
“📌แถลงการณ์กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง การปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ตามที่มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566
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สำหรับการปรับปรุงแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน เพื่อแก้ไขปัญหาการทับซ้อนของพื้นที่ระหว่างเขตอุทยานแห่งชาติทับลานกับพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐจัดให้เป็นที่อยู่อาศัยและพื้นที่ทำกินของราษฎรมาก่อนนั้น ในการประชุมคณะกรรมการอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2569 ได้พิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้วยความรอบคอบ โดยยึดหลักการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมควบคู่กับคุณภาพชีวิตและความเป็นธรรมต่อประชาชน โดยมีข้อสรุปที่สำคัญดังนี้
1. พื้นที่ 155,865.47 ไร่ ที่คณะกรรมการฯ ได้พิจารณาเห็นชอบให้เพิกถอนพื้นที่ออกจากเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทั้งหมดเป็นพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐได้จัดสรรให้เป็นที่อยู่อาศัยและที่ทำกินแก่ประชาชนมาก่อนประกาศเป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลาน ซึ่งประกอบด้วยกลุ่มพื้นที่เป้าหมาย 4 ประเภท ได้แก่
• พื้นที่ 53,416.47 ไร่ ทับซ้อนเขตพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เดิม (ประกาศเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2521) (อุทยานแห่งชาติทับลาน ประกาศเมื่อ 23 ธันวาคม 2524) : ส่งมอบให้ สปก. ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยเขตปฏิรูปที่ดิน
• พื้นที่ 8,328 ไร่ ตามโครงการหมู่บ้านตัวอย่างไทยสามัคคี (อยู่ตามนโยบายของรัฐบาลตามมติ ครม. 25 พฤษภาคม 2520) : ส่งมอบ สปก. ดำเนินการ
• พื้นที่ 87,500 ไร่ ตามโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ (พมพ.) และโครงการจัดสรรที่ดินทำกินแก่ราษฎรผู้ยากไร้ในพื้นที่ป่าสงวนเสื่อมโทรม (คจก.) ตามมติ ครม. 28 กรกฎาคม 2535 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐในการจัดสรรที่ดิน : ส่งมอบ ส.ป.ก. ดำเนินการ สำหรับพื้นที่ที่ยังไม่ออก สปก.4-01 ให้ออกเป็น สปก.แปลงรวม ตามแบบ คทช. โดยผู้ที่ได้รับสิทธิ์ต้องมีคุณสมบัติภายใต้กฎหมายที่กำหนด
• พื้นที่ราชพัสดุ 6,621 ไร่ เพื่อเป็นสนามฝึกซ้อมรบในราชการทหาร มีมาก่อนการประกาศอุทยานแห่งชาติทับลานเช่นกัน : ให้กรมธนารักษ์เพื่อเป็นที่ราชพัสดุใช้ในราชการทหารต่อไป
2. พื้นที่ 109,420.99 ไร่ นอกเขตโครงการจัดสรรของรัฐเดิม คณะกรรมการฯ มีมติให้ "คงสถานะเป็นอุทยานแห่งชาติทับลานต่อไป" เพื่อรักษาพื้นที่ป่าไม้ที่สำคัญ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ดังกล่าว คณะกรรมการฯ กำหนดให้ดำเนินตามกระบวนพิสูจน์สิทธิ์การครอบครองที่ดินตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและดำเนินการตาม มาตรา 64 แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2562 โดยจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจและพิสูจน์สิทธิ์ เพื่อให้ผู้ที่อยู่อาศัยและทำกินอยู่เดิมสามารถอยู่อาศัยและทำกินได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย สำหรับการดำเนินคดี 450 คดี ในพื้นที่นี้จะดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมต่อไป
3. พื้นที่ 86,966.29 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ คณะกรรมการฯ ได้มอบหมายให้กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับกรมป่าไม้ ดำเนินการสำรวจความเหมาะสมของพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบอีกครั้ง เพื่อพิจารณาเสนอขยายพื้นที่เป็นพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานต่อไป
4. สำหรับข้อกังวลในเรื่องการคุ้มครองพนักงานเจ้าหน้าที่ จากการปฏิบัติหน้าที่จับกุมดำเนินคดีตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ได้มีคำวินิจฉัยของคณะกรรมการกฤษฎีกาให้ความเห็นไว้แล้วว่า การกระทำดังกล่าวไม่ถือเป็นการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่
กรมอุทยานแห่งชาติฯ ขอยืนยันว่า การดำเนินการทั้งหมดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน โดยยึดหลักกฎหมายและผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
15 มิถุนายน 2569“