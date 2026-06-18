ในหลวง-พระราชินี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร ‘เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ’ กษัตริย์-ราชินีภูฏาน เสด็จฯร่วมพิธี

ในหลวง-พระราชินี พร้อมด้วยสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร พระราชทานพระศพเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ โดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระบรมมหาราชวัง
วันนี้ (18 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.09 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตตมวาร(7วัน) พระราชทานพระศพ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ พระที่นั่งพิมานรัตยา ในพระบรมมหาราชวัง
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งภูฏาน และสมเด็จพระราชินีแห่งภูฏาน ทรงร่วมในพิธี ฯ ด้วย
ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ ท่านผู้หญิงสิริกิติยา เจนเซน และเจ้าคุณพระสินีนาถ พิลาสกัลยาณี โดยเสด็จด้วย