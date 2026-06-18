"Dairyhome" งัดผลตรวจแล็บโต้ดรามานมไฮโปรตีน ยันได้ 30 กรัมตรงปก พร้อมตรวจซ้ำพิสูจน์ความจริง

ดรามานมโปรตีนไม่ตรงปก ล่าสุด "Dairyhome" แบรนด์ดัง ออกโรงร่อนจดหมายชี้แจง ทวนสอบกระบวนการผลิต พร้อมงัดผลแล็บโชว์ตัวเลขโปรตีนเน้นๆ 30 กรัมตรงตามฉลาก ประกาศส่งตรวจซ้ำอีกรอบเพื่อพิสูจน์ความจริง คาดรู้ผลใน 2 สัปดาห์
จากกรณี ผู้บริโภครายหนึ่งออกมาโพสต์หลังส่งนมไฮโปรตีน (High Protein) ยี่ห้อโปรดแบรนด์ดังชื่อย่อ D ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เข้าแล็บตรวจสารอาหาร พบว่าสารอาหารไม่ตรงปกตามที่ระบุบนผลิตภัณฑ์
ล่าสุด วันนี้ (18 มิ.ย.) เพจ “Dairyhome Organic" ได้ออกมาโพสต์พร้อมแนบเอกสารชี้แจง โดยระบุว่า “เรียนลูกค้าผู้มีอุปการคุณทุกท่าน
จากกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับปริมาณโปรตีนและไขมันในผลิตภัณฑ์นมพาสเจอไรส์โปรตีนสูงของเรา
ก่อนอื่น บริษัทขอขอบพระคุณทุกความคิดเห็นและทุกคำถามที่เกิดขึ้น เพราะเราเชื่อว่าผู้บริโภคมีสิทธิได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน
บริษัทได้ส่งผลิตภัณฑ์ตรวจวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระ Intertek ผลการตรวจวิเคราะห์พบ
โปรตีน 10.14 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 30.4 กรัมต่อขวด (300 มิลลิลิตร) จึงแสดงบนฉลากเป็น “โปรตีน 30 กรัม” ส่วนไขมัน ตรวจพบ 1.83 กรัมต่อ 100 มิลลิลิตร หรือประมาณ 5.5 กรัมต่อขวด
อย่างไรก็ตามทางบริษัทมิได้นิ่งนอนใจ ได้ทำการทวนสอบกระบวนการ และวัตถุดิบทั้งหมดที่ใช้ และจะทำการส่งผลิตภัณฑ์ตรวจสอบวิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการอิสระอีกครั้ง คาดว่าจะใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ประมาณ2สัปดาห์ เมื่อทราบผลแล้วจะได้เผยแพร่ให้ทุกท่านทราบต่อไป