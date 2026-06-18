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ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สนั่นโซเชียล! เมื่อ “จอร์จินา โรดริเกซ” หวานใจคนสวยของซูเปอร์สตาร์ลูกหนัง คริสเตียโน โรนัลโด ถูกจับตาขณะเผยเคล็ดลับดูแลผิวระหว่างชมการแข่งขัน ท่ามกลางลุคหรูหราที่ประดับด้วยเครื่องเพชรเม็ดโตสะดุดตา แต่สิ่งที่ทำเอาแฟนๆ เซอร์ไพรส์กลับเป็นไอเท็มบิวตี้ที่เธอเลือกใช้ เพราะเป็นครีมกันแดดแบรนด์ไทยราคาหลักร้อย

ทำเอาแฟนๆ ทั่วโลกต้องกดสโลว์ดูซ้ำจนตาค้าง! สำหรับ ‘จอร์จินา โรดริเกซ’ (Georgina Rodríguez) หวานใจสุดแซ่บของ คริสเตียโน โรนัลโด ที่ปกติเรามักจะเห็นเธอโพสต์ภาพไลฟ์สไตล์สุดหรูหราแบบตะโกนอยู่เป็นประจำ แต่ล่าสุดในห้องพักส่วนตัว มีคนตาดีแอบไปส่องเบื้องหลังการเตรียมผิวของตัวแม่ แล้วดันไปสะดุดตากับความคอนทราสต์ระดับสิบเต็มสิบ ระหว่างเครื่องเพชรสุดแพงกับไอเท็มในมือของเธอ!

ไฮไลต์ที่ทำเอาชาวเน็ตไทยต้องลุกขึ้นยืนปรบมือรัวๆ คือวินาทีที่จอร์จินาเปิดโหมดเรียลหลังเลนส์ โชว์สเต็ปบำรุงผิวทาท้าแดดร้อนระอุ ซึ่งวินาทีนั้นเธอไม่ได้หยิบสกินแคร์ราคาเอื้อมไม่ถึงขึ้นมาใช้ แต่กลับควักครีมกันแดดหลอดเงินในตำนานของแบรนด์ไทยอย่าง Cathy Doll ขึ้นมาปาดฉับๆ ลงบนผิวหน้าลามไปจนถึงลำคอ ท่ามกลางนิ้วมือที่ประดับด้วยเครื่องเพชรเม็ดโตกระแทกตารวมกันกว่า 50 กะรัต! เรียกว่าเป็นภาพความคอนทราสต์ที่เก๋เกินต้านระหว่างความลักชัวรีระดับโลกกับไอเท็มหลักร้อยจากประเทศไทย

โมเมนต์นี้กลายเป็นกระแสไวรัลในพริบตา และทำเอาวงการบิวตี้ฝั่งตะวันตกถึงกับตื่นตัว เพราะในฐานะ Global Icon ที่ถูกจับตามองทุกฝีก้าวและเข้าถึงของหรูหราได้ทุกอย่างบนโลก การที่เธอเลือกหยิบแบรนด์ไทยมาใช้กลางทัวร์นาเมนต์สำคัญ มันคือข้อพิสูจน์ว่าต่อให้มีสกินแคร์ราคาแพงหูฉี่แค่ไหน แต่ถ้าต้องลงสนามสู้แดดระอุขอบสนามข้ามวันข้ามคืน ตัวแม่เขาขอซบเนื้อสัมผัสของนวัตกรรมไทยที่ซึมไว เบาสบายผิว และปกป้องขั้นสุดเท่านั้น!

งานนี้บอกเลยว่าแมตช์นอกสนามไทยแลนด์ทำประตูชัย เอาชนะใจตัวแม่ระดับโลกไปแบบขาดลอย

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ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)
ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)
ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)
ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)
ซูมตาแตก! หวานใจโรนัลโดขนเพชร 50 กะรัตสู้แดด แต่ยอมสยบให้สกินแคร์ไทยหลักร้อย (ชมคลิป)
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