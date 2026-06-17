ตั้งคำถาม? กองทัพเรือ ปมเขื่อนดักตะกอนฝั่งกัมพูชากระทบชายฝั่งตราด เหตุใดปล่อยสร้างยาวกว่าครึ่งกิโล

เพจดังตั้งข้อสังเกตกรณีเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายฝั่งใกล้ จ.ตราด ซึ่งถูกมองว่าเป็นสาเหตุสำคัญของการเปลี่ยนทิศทางกระแสน้ำและเร่งการกัดเซาะชายฝั่งไทย โดยตั้งคำถามถึงบทบาทของหน่วยงานรัฐไทย โดยเฉพาะกองทัพเรือ ว่ามีการติดตามและทักท้วงการก่อสร้างตั้งแต่เริ่มต้นหรือไม่
วันนี้ (17 มิ.ย.) เพจเฟซบุ๊ก “Thai Burma railway ทางรถไฟสายมรณะ” ได้เผยแพร่ข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายฝั่งใกล้จังหวัดตราด ซึ่งถูกระบุว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำและการกัดเซาะชายฝั่งทะเลฝั่งไทยมาเป็นเวลานาน
ผู้โพสต์อ้างว่า เดิมโครงสร้างดังกล่าวถูกออกแบบให้เป็นท่าเทียบเรือของรีสอร์ตแห่งหนึ่งในพื้นที่ฝั่งกัมพูชา ก่อนจะกลายสภาพเป็นแนวเขื่อนกันคลื่นและเขื่อนดักตะกอนในเวลาต่อมา พร้อมระบุว่าเจ้าของโครงการเป็นนักธุรกิจรายใหญ่ที่มีความใกล้ชิดกับผู้มีอำนาจทางการเมืองของกัมพูชา
นอกจากนี้ ผู้โพสต์ยังอ้างอิงภาพถ่ายทางอากาศในอดีต โดยระบุว่าในปี 2538 ยังไม่ปรากฏแนวเขื่อนดังกล่าว แต่ในปี 2539 เริ่มมีการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเส้นทางคมนาคมเข้าสู่พื้นที่ ก่อนที่ในปี 2543 จะพบว่าแนวเขื่อนมีความยาวประมาณ 546 เมตรแล้ว
ประเด็นสำคัญที่ผู้โพสต์ตั้งคำถาม คือ หากหน่วยงานด้านความมั่นคงทางทะเลของไทยทราบว่าโครงการดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อชายฝั่งไทย เหตุใดจึงปล่อยให้มีการก่อสร้างต่อเนื่องเป็นระยะทางยาวหลายร้อยเมตรก่อนจะมีการทักท้วงหรือดำเนินการใด ๆ
ผู้โพสต์ยังตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า การก่อสร้างลักษณะดังกล่าวจำเป็นต้องใช้เครื่องจักรหนักและใช้เวลานาน จึงไม่น่าจะเป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการรับรู้จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเรียกร้องให้มีการชี้แจงถึงขั้นตอนการดำเนินงานที่ผ่านมา รวมถึงบทบาทของหน่วยงานรัฐไทยในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศ
อย่างไรก็ตาม ข้อความดังกล่าวเป็นเพียงความคิดเห็นและข้อสังเกตจากผู้โพสต์ ซึ่งยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานที่ถูกพาดพิงเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวแต่อย่างใด.