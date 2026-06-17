ผู้บริโภคแฉ! ผลตรวจแล็บ "นมไฮโปรตีน" แบรนด์ดังไม่ตรงปก ไขมันเกินฉลาก 3 เท่า โปรตีนหายหายไป 24%

สาวเผยผลตรวจแล็บมาตรฐานระดับประเทศของ "นม High Protein ขนาด 300 ml" ยี่ห้อโปรดที่หลายคนวางใจซื้อจากซูเปอร์มาร์เก็ตดัง ผลตรวจชี้ชัดสารอาหาร 'ไม่ตรงปกอย่างแรง' ฉลากเขียนไขมันแค่ 5 กรัม แต่ผลแล็บซัดไป 14.43 กรัม! ส่วนโปรตีนที่เคลมไว้ 30 กรัม กลับตรวจได้จริงแค่ 22.74 กรัมเท่านั้น
เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้ออกมาโพสต์หลังส่งนมไฮโปรตีน (High Protein) ยี่ห้อโปรดแบรนด์ดัง ที่วางจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำ เข้าแล็บตรวจสารอาหาร พบว่าสารอาหารไม่ตรงปกตามที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า "เนื่องจากเหตุอกไก่ปั่นตกฉลาก เลยส่งนมโปรตีนยี่ห้อโปรด ยี่ห้อที่ลงซุปเปอร์มาร์เก็ตดัง อักษรย่อ D ไปตรวจค่ะ
นม high protein 300 ml
ในฉลากเขียน Protein 30 กรัม —> ผลตรวจ 22.74 กรัม
ในฉลากเขียน Fat 5 กรัม —> ผลตรวจ 14.43 กรัม
ในฉลากเขียน Carbohydrate 14 กรัม —> ผลตรวจ 16.77 กรัม
ในฉลากเขียน Energy 230 kcal —> ผลตรวจ 287.91 kcal
ผลสรุปคือ โปรตีนก็ต่ำกว่าฉลากไปนิดนึง ประมาณ24% Carbohydrateใกล้เคียง แต่ว่า Fat สูงกว่าฉลากเกือบ3เท่าของฉลาก จริงๆผลโปรตีนไม่แย่มาก แค่Fatสูงกว่าที่คิดไว้เยอะ"