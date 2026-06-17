ฮาลั่น! นึกว่ามุกตลก หลังครีเอเตอร์สายปั่น “สาริน” โปรโมทคลินิกทำฟันชื่อพีค “yes! tooth”

ไวรัลสุดฮา เมื่อ “สาริน Sarinmakesmemes” ครีเอเตอร์สายมีมชื่อดัง โพสต์คลิปโปรโมตคลินิกทันตกรรมพร้อมชวนแฟนๆ มา “เยสทูธ” กันเถอะ ทำเอาหลายคนคิดว่าเป็นเพียงมุกคำพ้องเสียงสุดปั่นตามสไตล์เจ้าตัว ก่อนจะพบว่า “yes! tooth” มีอยู่จริง งานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์แซวสนั่น ยกให้เป็นหนึ่งในการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะกับแบรนด์ตรงจุดที่สุดในเวลานี้
วันนี้ (17 มิ.ย.) กลายเป็นไวรัลเรียกเสียงฮาบนโลกออนไลน์ทันที หลังจากที่ "ซาร์อิน ซูเอ๊บบายอิม" หรือ "สาริน Sarinmakesmemes" ครีเอเตอร์สายตลกชื่อดัง เจ้าของสารพัดมีมสุดปั่น ได้ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอโปรโมทคลินิกทันตกรรมแห่งหนึ่ง พร้อมเอ่ยปากเชิญชวนแฟนคลับและชาวเน็ตให้มา "เยสทูธ" กันเถอะ
งานนี้ทำเอาแฟนๆ ตอนแรกถึงกับกุมขมับ นึกว่าเป็นเพียงมุกตลกคำพ้องเสียงที่เจ้าตัวคิดขึ้นมาขำๆ แต่พอกดเข้าไปดูรายละเอียดกลับต้องอ้าปากค้าง เพราะคลินิกที่ชื่อ "yes! tooth" (เยสทูธ) นั้นมีอยู่จริง โดยคลินิกดังกล่าวเป็นคลินิกทันตกรรมเฉพาะทางที่เน้นให้บริการด้านการทำเซรามิกวีเนียร์ รากฟันเทียม และการจัดฟันแบบใส ตั้งอยู่ที่อาคาร The Trendy Office ชั้น 17 ซอยสุขุมวิท 13
หลังจากคลิปชวนมา "เยสทูธ" ถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นกระแสไวรัลในพริบตา ชาวเน็ตต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวทั้งตัวครีเอเตอร์และตัวคลินิกที่เลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ได้ตอบโจทย์ภาพลักษณ์แบบสุดๆ เช่น "ทำแรงไหมครับ ผมกลัวปวด tooth", "ช่วยบอกผมที ไอ่ OO คือรูปฟันใช่มั้ย ", "เมื่อนำสิ่งที่ชอบมาทำเป็นอาชีพ ","พรีเซนเตอร์ที่เหมาะที่สุด" และ "แล้วหมอแม่งเลือกแบรนด์แอมบาสเดอร์ถูกคนด้วย"
เรียกได้ว่าเป็นการตลาดที่ทุบยอดไลก์และสร้างเสียงหัวเราะได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย จนชาวเน็ตยกให้เป็นอันดับ 1 ของการเลือกพรีเซนเตอร์ที่เหมาะสมและถูกคนที่สุดในเวลานี้ไปเลย
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