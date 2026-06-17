‘สฤณี’ อัดสื่อหลักผันตัวเป็นเอเจนซีพีอาร์ ชี้ตั้งเป้า Marketing Platform แค่รับใช้สปอนเซอร์ พร้อมส่งกำลังใจให้นักข่าวที่ยังยึดมั่นจรรยาบรรณ

"สฤณี อาชวานันทกุล" ออกมาชำแหละโมเดลธุรกิจสื่อยุคใหม่ที่ผันตัวไปเป็น "Marketing Platform" อย่างเต็มรูปแบบ การประกาศตัวเป็น "Agenda Maker" ในวันนี้ จึงอาจไม่ใช่เพื่อชี้นำสังคมอีกต่อไป แต่เป็นเพียงการสร้างวาระเพื่อตอบสนองสปอนเซอร์ นี่คือจุดเปลี่ยนที่สังคมต้องจับตา ว่าจรรยาบรรณสื่อมวลชนจะรอดพ้นจากเงื้อมมือของระบบทุนนิยมได้หรือไม่
วันนี้ (17 มิ.ย.) สฤณี อาชวานันทกุล นักเขียน นักแปล นักวิจัย และนักวิชาการอิสระ เจ้าของนามปากกา "คนชายขอบ" ออกมาโพสต์ข้อความในประเด็นของสื่อกระแสหลักในการมุ่งสู่การเป็น "Agenda Maker" และ "Marketing Platform" เป็นภาพสะท้อนอย่างเป็นรูปธรรมถึง วิกฤตของอุตสาหกรรมสื่อไทยที่กำลังลดทอนบทบาทสื่อมวลชนดั้งเดิมลงไปเป็นเพียงเอเจนซีประชาสัมพันธ์ ซึ่งวาระข่าวสารต่างๆ ถูกผลักดันเพื่อตอบสนองผลประโยชน์ทางการตลาดของกลุ่มทุนหรือสปอนเซอร์ มากกว่าการทำหน้าที่กำหนดวาระเพื่อชี้นำสังคมอย่างแท้จริง สถานการณ์ดังกล่าวชี้ให้เห็นถึงความขัดแย้งในตัวเองขององค์กรสื่อที่เลือกใช้โมเดลธุรกิจซึ่งอาจนำไปสู่การละทิ้งหน้าที่ ละเว้นการนำเสนอความจริง หรือกระทั่งบิดเบือนข้อมูลเพื่อเอาใจลูกค้า
ทว่า ท่ามกลางความน่าผิดหวังของระบบโครงสร้างสื่อกระแสหลักที่ขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินเป็นตัวตั้งนี้ บทความดังกล่าวยังคงทิ้งท้ายด้วยความเห็นใจและส่งต่อกำลังใจให้แก่บุคลากรคนข่าวระดับปฏิบัติการที่ยังคงพยายามหยัดยืนและรักษา จรรยาบรรณวิชาชีพสื่อมวลชน เอาไว้อย่างเข้มแข็ง ทั้งนี้ เจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
"อ่านข่าวไทยรัฐประกาศเปลี่ยนตัวเองเป็น Agenda Maker ("make" เลยนะไม่ใช่แค่ "set" 555) แล้ว ก็ยิ่งทำให้เห็นชัดว่า สื่อไทยสมัยนีัเกือบทุกค่ายอยากเป็นแค่มาร์เก็ตติ้ง หรือเอเจนซีพีอาร์ที่ทำข่าวเป็นไซด์ไลน์ ต่างกันแค่ว่าใครจะประกาศโต้งๆ มากกว่ากัน ในแง่นี้ก็ให้เครดิตไทยรัฐนะที่กล้าประกาศว่า ฉันจะไม่ใช่ media company แล้วนะ จะเป็น marketing platform จ้าาา
(สงสัยว่าเจ้าของหรือผู้บริหารสื่อไม่เอะใจเลยเหรอ ตลกร้ายของการประกาศจะเป็นทั้ง "agenda maker" และ "marketing platform" ในองค์กรเดียว เพราะความหมายเดียวที่จะทำให้สองคำนี้อยู่ด้วยกันแล้วมีเหตุมีผล คือ "เราจะช่วย make & market agenda ให้ลูกค้า" ค่ะ ไม่ใช่ set agenda ให้สังคมเพราะสังคมไม่ใช่สปอนเซอร์ แต่เขาคงคิดมาแล้วแหละ)
ก็ไม่เข้าใจว่าคนไทยจะได้อะไรจากการมีมาร์เก็ตติ้งกับเอเจนซีในคราบสื่อมากขึ้น เพราะแค่นี้ก็เยอะท่วมสังคมแล้ว หลายเจ้ายิ่งขยันปิดข่าวหรือให้บริการปั่นโพสให้ลูกค้าอีกต่างหากเพราะคิดว่าทำในหน้าที่ "marketing platform" ที่ดี ถถถถ
น่าสมเพชดีค่ะ สื่อกระแสหลักไทย แต่ก็ขอให้กำลังใจนักข่าวที่กำลังพยายามยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนะ"