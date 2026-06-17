ทร.เล็งฟ้องเพจดัง โพสต์ปมเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ทำประชาชนเข้าใจผิด ยันไม่ได้ละเลย ยื่นประท้วงคัดค้านทุกกลไกตลอด

กองทัพเรือปัดปล่อยปละละเลยให้กัมพูชาสร้างเขื่อนดักตะกอนติดชายแดนทะเลตราด ยันคัดค้านและประท้วงผ่านทุกกลไกต่อเนื่อง ชี้เพจดังโพสต์ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจทำประชาชนเข้าใจผิด แจ้งศูนย์ต้านข่าวปลอมดำเนินการ พร้อมพิจารณาเอาผิดตามกฎหมาย
ตามที่เพจเฟซบุ๊ก “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” เผยแพร่ข้อความในลักษณะกล่าวหาว่ากองทัพเรือปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ แม้จะผ่านมาแล้วหลายสิบปี พร้อมโพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นอนุสรณ์ความอัปยศของกองทัพเรือไทยนั้น
ล่าสุด วันนี้(17 มิ.ย.) สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงคือ โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับกิจการเอกชนของฝ่ายกัมพูชา และอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิทางทะเลระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของไทยรวมทั้งกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้าง จนไม่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จได้ตามแผนเดิม
ดังนั้น การนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมาอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่ จึงไม่เป็นความจริง เพราะสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใด
ต่อกรณีนี้ กองทัพเรือได้ขอให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือบิดเบือน รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อเพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศต่อไป
อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือยังคงเคารพสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ แต่การวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ย่อมนำไปสู่ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และอาจส่งผลให้สาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากข้อเท็จจริง
กองทัพเรือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพเรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านเพจโฆษกกองทัพเรือ ซึ่งพร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นทางการแก่ประชาชน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพเขื่อนดักตะกอนล่าสุด พร้อมระบุว่าเป็นอนุสรณ์ความอัปยศของ ทร. ไทย และข้อความตำหนิอดีตข้าราชการทหารเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบปล่อยและละเลยให้เกิดปัญหาเรื้อรังยาวนานมาร่วม 10 ปี จนกระทั่งเกิดการสู้รบไทย-กัมพูชาล่าสุด จนถึงปัจจุบันเคยฝากความหวังไว้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น แต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม