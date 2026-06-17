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ทร.เล็งฟ้องเพจดัง โพสต์ปมเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ทำประชาชนเข้าใจผิด ยันไม่ได้ละเลย ยื่นประท้วงคัดค้านทุกกลไกตลอด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กองทัพเรือปัดปล่อยปละละเลยให้กัมพูชาสร้างเขื่อนดักตะกอนติดชายแดนทะเลตราด ยันคัดค้านและประท้วงผ่านทุกกลไกต่อเนื่อง ชี้เพจดังโพสต์ข้อมูลไม่ครบถ้วน อาจทำประชาชนเข้าใจผิด แจ้งศูนย์ต้านข่าวปลอมดำเนินการ พร้อมพิจารณาเอาผิดตามกฎหมาย
 
ตามที่เพจเฟซบุ๊ก “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” เผยแพร่ข้อความในลักษณะกล่าวหาว่ากองทัพเรือปล่อยปละละเลยให้มีการก่อสร้างเขื่อนดักตะกอนบริเวณชายแดนทางทะเลไทย–กัมพูชา ที่ อ.คลองใหญ่ จ.ตราด และไม่มีการดำเนินการใด ๆ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของประเทศ แม้จะผ่านมาแล้วหลายสิบปี พร้อมโพสต์ภาพที่อ้างว่าเป็นอนุสรณ์ความอัปยศของกองทัพเรือไทยนั้น

ล่าสุด วันนี้(17 มิ.ย.) สำนักงานโฆษกกองทัพเรือ ชี้แจงว่า ข้อความดังกล่าวเป็นการนำเสนอข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นข้อเท็จจริงคือ โครงสร้างดังกล่าวมีจุดเริ่มต้นจากพื้นที่ชายฝั่งที่เชื่อมต่อกับกิจการเอกชนของฝ่ายกัมพูชา และอยู่ในบริเวณที่เกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิทางทะเลระหว่างสองประเทศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการภายใต้กรอบกฎหมายและกลไกระหว่างประเทศ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา หน่วยงานของไทยรวมทั้งกองทัพเรือได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตั้งแต่ต้นและได้ดำเนินการประท้วงและคัดค้านการกระทำดังกล่าวผ่านทุกกลไกที่มีอย่างต่อเนื่อง จนเจ้าของกิจการต้องหยุดการก่อสร้าง จนไม่สามารถดำเนินการต่อจนเสร็จได้ตามแผนเดิม

ดังนั้น การนำภาพโครงสร้างดังกล่าวมาอ้างว่าเป็นหลักฐานว่ากองทัพเรือเพิกเฉยหรือละเลยต่อหน้าที่ จึงไม่เป็นความจริง เพราะสภาพที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันสะท้อนให้เห็นถึงผลของการดำเนินการคัดค้านของกองทัพเรือที่สามารถหยุดยั้งการก่อสร้างเพิ่มเติมได้ มิใช่ผลจากการนิ่งเฉยหรือไม่ดำเนินการแต่อย่างใด

ต่อกรณีนี้ กองทัพเรือได้ขอให้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริง ประเมินผลกระทบ จำกัดการเผยแพร่ข้อมูลที่อาจเป็นเท็จหรือบิดเบือน รวมทั้งพิจารณาแนวทางดำเนินการตามกฎหมายหรือมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อเพจ “Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ” ตามความเหมาะสม เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อประชาชน ความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของประเทศต่อไป

อย่างไรก็ตาม กองทัพเรือยังคงเคารพสิทธิของประชาชนในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานภาครัฐ อย่างไรก็ตาม การวิพากษ์วิจารณ์เป็นสิทธิที่พึงกระทำได้ แต่การวิพากษ์วิจารณ์บนฐานข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ย่อมนำไปสู่ข้อสรุปที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และอาจส่งผลให้สาธารณชนเข้าใจสถานการณ์ผิดไปจากข้อเท็จจริง

กองทัพเรือขอความร่วมมือให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสาร และตรวจสอบข้อเท็จจริงจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือก่อนเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูล โดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอธิปไตย ผลประโยชน์ของชาติ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกองทัพเรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้โดยตรงผ่านเพจโฆษกกองทัพเรือ ซึ่งพร้อมชี้แจงข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นทางการแก่ประชาชน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเพจดังกล่าวได้โพสต์ภาพเขื่อนดักตะกอนล่าสุด พร้อมระบุว่าเป็นอนุสรณ์ความอัปยศของ ทร. ไทย และข้อความตำหนิอดีตข้าราชการทหารเรือที่มีหน้าที่รับผิดชอบปล่อยและละเลยให้เกิดปัญหาเรื้อรังยาวนานมาร่วม 10 ปี จนกระทั่งเกิดการสู้รบไทย-กัมพูชาล่าสุด จนถึงปัจจุบันเคยฝากความหวังไว้ว่าจะมีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ดีขึ้น แต่ทุกอย่างก็ยังเหมือนเดิม



ภาพจากเพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ

ภาพจากเพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ

ทร.เล็งฟ้องเพจดัง โพสต์ปมเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ทำประชาชนเข้าใจผิด ยันไม่ได้ละเลย ยื่นประท้วงคัดค้านทุกกลไกตลอด
ทร.เล็งฟ้องเพจดัง โพสต์ปมเขื่อนดักตะกอนกัมพูชา ทำประชาชนเข้าใจผิด ยันไม่ได้ละเลย ยื่นประท้วงคัดค้านทุกกลไกตลอด
ภาพจากเพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ
ภาพจากเพจ Thai Burma Railway ทางรถไฟสายมรณะ