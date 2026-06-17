"กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ปลื้มกระแสตอบรับ 'แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026' @ ระยอง คึกคักต่อเนื่อง สร้างโอกาสอาชีพและรายได้ให้คนไทย"

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เผยบรรยากาศการจัดงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง ได้รับความสนใจจากประชาชน ผู้ประกอบการรายย่อย และผู้ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจเป็นจำนวนมาก โดยตลอดระยะเวลาการจัดงานมีผู้เข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง เข้ารับคำปรึกษาและศึกษาข้อมูลจากธุรกิจแฟรนไชส์ชั้นนำที่เข้าร่วมกว่า 40 แบรนด์
นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า การจัดงานครั้งนี้มีเป้าหมายสำคัญในการสร้างโอกาสทางอาชีพและเพิ่มช่องทางสร้างรายได้ให้กับประชาชน ผ่านธุรกิจแฟรนไชส์ที่มีระบบบริหารจัดการพร้อมดำเนินธุรกิจ สามารถเริ่มต้นได้ง่ายและลดความเสี่ยงในการลงทุน ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่ พนักงานประจำ และผู้ที่กำลังมองหาอาชีพเสริมหรือธุรกิจของตนเอง
ภายในงาน ผู้เข้าชมสามารถพูดคุยกับเจ้าของแบรนด์แฟรนไชส์โดยตรง พร้อมรับข้อมูลการลงทุน รูปแบบการบริหารจัดการ และแนวทางการสร้างรายได้จากธุรกิจแฟรนไชส์ในหลากหลายประเภทธุรกิจ ทั้งอาหาร เครื่องดื่ม การศึกษา การบริการ และค้าปลีก นอกจากนี้ หลายแบรนด์ยังนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะภายในงาน ทั้งส่วนลดค่าแฟรนไชส์ แพ็กเกจลงทุนราคาพิเศษ และสิทธิประโยชน์จากสถาบันการเงินที่เข้าร่วมสนับสนุน
อีกหนึ่งกิจกรรมที่ได้รับความสนใจคือ Franchise Talk เวทีแบ่งปันประสบการณ์จากเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ที่ประสบความสำเร็จ ซึ่งได้ถ่ายทอดแนวคิด เทคนิคการบริหารธุรกิจ และแนวทางการต่อยอดธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผู้ที่กำลังมองหาโอกาสในการเริ่มต้นธุรกิจของตนเอง
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเชื่อมั่นว่า ธุรกิจแฟรนไชส์ยังคงเป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ กระจายรายได้สู่ภูมิภาค และช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้เติบโตอย่างเข้มแข็ง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดระยองซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญของภาคตะวันออกที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน “แฟรนไชส์สร้างอาชีพ Roadshow 2026” ได้จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 – 22.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ระยอง พบกับธุรกิจแฟรนไชส์คุณภาพ โปรโมชั่นพิเศษ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายภายในงาน