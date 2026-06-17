ภัยเงียบใกล้ตัวลูก! อย. เตือนพ่อแม่สแกนด่วน 'ของเล่นสกุชชี่แถมเข็มฉีดยา' ชี้อันตรายร้ายแรง-สั่งห้ามโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม

ของเล่นฮิต "สกุชชี่" กลับมาระบาดหนัก แต่คราวนี้แฝงภัยเงียบที่น่ากลัวกว่าเดิม เมื่อพบการแถม "เข็มฉีดยาของจริง" ให้เด็กเอาไปฉีดน้ำเล่น! ล่าสุด อย. ออกโรงเตือนขั้นเด็ดขาด ชี้เสี่ยงอันตรายทั้งถูกเข็มตำ ติดเชื้อ และอาจสร้างพฤติกรรมเลียนแบบที่คาดไม่ถึง สั่งกวาดล้างโฆษณาบนโลกออนไลน์แล้ว หากใครพบเห็นวางขายตามหน้าโรงเรียน โทรแจ้งสายด่วน 1556 ทันที!
หลังสกุชชี่กลับมาได้รับความนิยมอีกครั้ง โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและวัยรุ่น จากกระแสบนโซเชียลมีเดียที่มีการรีวิว แกะกล่อง และสะสมสกุชชี่หลากหลายรูปแบบ ทั้งแบบขนม สัตว์ และตัวการ์ตูนน่ารัก ๆ นอกจากนี้ หลายคนยังนิยมใช้เป็นของเล่นคลายเครียด ช่วยผ่อนคลายระหว่างเรียนหรือทำงาน ทำให้ยอดขายและความสนใจต่อสกุชชี่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา
ล่าสุด เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ออกประกาศเตือนผู้ปกครองให้เฝ้าระวังการจำหน่ายของเล่นประเภทสกุชชี่ (Squishy) ที่มีกระบอกและเข็มฉีดยาเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่น ซึ่งพบวางจำหน่ายแพร่หลายทั้งบริเวณหน้าสถานศึกษาและช่องทางออนไลน์
โดยระบุว่าอุปกรณ์ดังกล่าวจัดเป็นเครื่องมือแพทย์ การนำมาใช้ผิดวัตถุประสงค์ไม่เพียงแต่เสี่ยงต่อการบาดเจ็บจากการถูกเข็มตำและติดเชื้อ แต่ยังสร้างความเข้าใจผิดเชิงพฤติกรรมที่อาจนำไปสู่อันตรายจากการเลียนแบบการใช้อุปกรณ์ทางการแพทย์ในเด็ก
ล่าสุด อย. ได้เร่งดำเนินการเชิงรุกโดยประสานแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อระงับการโฆษณาสินค้ากลุ่มนี้แล้ว พร้อมกำชับให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการสนับสนุน ตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างรัดกุม และสามารถแจ้งเบาะแสผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ไม่ปลอดภัยได้ผ่านสายด่วน 1556