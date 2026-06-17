BYD แถลงด่วน! แจงเหตุไฟไหม้ Dolphin ลามวอดบ้านขอนแก่น ยันต้นเพลิงจาก 'ระบบไฟภายนอก' ไม่ใช่ความผิดปกติของรถ

จากเหตุไฟไหม้ BYD Dolphin ลุกลามวอดบ้านทั้งหลัง ล่าสุดค่ายรถออกแถลงการณ์ด่วนหลังส่งทีมลงพื้นที่สแกนจุดเกิดเหตุ ยืนยันชัดเจน "ต้นเพลิงไม่ได้มาจากตัวรถ" แต่เกิดจากระบบไฟและแท่นชาร์จภายนอก พร้อมเร่งตรวจสอบเชิงลึกเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของลูกค้า
จากกรณี เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครขอนแก่น และเทศบาลเมืองเก่า ระดมกำลังช่วยกันดับไฟที่ลุกไหม้ภายในบ้านเลขที่ 9/2109 หมู่ 11 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น โดยเพลิงได้ลุกไหม้รถยนต์ยี่ห้อ BYD รุ่น Dolphin สีขาว ทะเบียน งท 6705 ขอนแก่น ก่อนที่เพลิงจะลุกลามไหม้บ้านวอดทั้งหลัง เจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลากว่า 1 ชั่วโมงจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้
ล่าสุดวันนี้ 17 มิถุนายน 2569 เพจเฟซบุ๊ก BYD RÊVER Thailand ได้ออกแถลงการณ์ชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสาธารณชนกรณีเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ไฟฟ้า BYD DOLPHIN ที่จังหวัดขอนแก่นเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ว่าจากการส่งทีมผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้น
ยืนยันว่าต้นเพลิงไม่ได้เกิดจากความผิดปกติของระบบภายในตัวรถ แต่มีสาเหตุจากปัจจัยภายนอกที่เกี่ยวข้องกับระบบวงจรไฟฟ้าและอุปกรณ์ชาร์จ
ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอยืนยันความมุ่งมั่นในการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของลูกค้าเป็นอันดับสูงสุด โดยจะเร่งดำเนินการตรวจสอบรายละเอียดเชิงลึกอย่างรอบคอบและจะรายงานความคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไป