ชัจจ์ กุลดิลก อดีตนายตำรวจ จากไปอย่างสงบด้วยโรคสโตรก

พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตนายตำรวจ และอดีต รมช.คมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมองอย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช
วันนี้ (17 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ถึงแก่อนิจกรรมด้วยโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) อย่างสงบ ที่โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2569 รวมอายุได้ 83 ปี ครอบครัวเตรียมจัดพิธีรดน้ำศพและบำเพ็ญกุศลศพ ณ ศาลากลางน้ำ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร
สำหรับ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก เป็นชาวอำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 19 รับราชการครั้งแรกเป็นรองสารวัตรสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลพลับพลาไชย 1 ก่อนย้ายไปอยู่กองบังคับการปราบปราม เติบโตในสายงาน ตำแหน่งสูงสุดคือ ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.)
หลังเกษียณอายุราชการ ลงสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. บัญชีรายชื่อ พรรคเพื่อไทย ลำดับที่ 11 ในปี 2554 และได้รับการเลือกตั้ง ก่อนรับตำแหน่ง รมช.คมนาคม และ รมช.มหาดไทย ในรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร พ่วงตำแหน่ง อดีตรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย