เที่ยวบินโกตาบารู-จาการ์ตา วันแรกผู้โดยสารไป-กลับ 302 คน เล็งเปิดเที่ยวบินตรงกรุงเทพฯ

อีกตัวเลือกหนึ่งของพี่น้องสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย เที่ยวบินปฐมฤกษ์ของสายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย ระหว่างโกตาบารู รัฐกลันตัน ถึงกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของอินโดนีเซีย มีผู้โดยสารใช้บริการวันแรก ไป-กลับรวม 302 คน รัฐบาลท้องถิ่นรัฐกลันตันเล็งเปิดบินเพิ่มไปกรุงเทพฯ โฮจิมินห์ของเวียดนาม และกว่างโจวของจีน
วานนี้ (16 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า ที่เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน ประเทศมาเลเซีย สายการบินแอร์เอเชีย มาเลเซีย ได้เปิดเที่ยวบินปฐมฤกษ์ เส้นทางโกตาบารู-จาการ์ตา (KBR-CGK) เชื่อมระหว่างเมืองโกตาบารู กับกรุงจาการ์ตา เมืองหลวงของประเทศอินโดนีเซีย ปรากฎว่าเที่ยวบินขาไป AK2353 มีผู้โดยสารรวม 185 คน เที่ยวบินขากลับ AK2354 มีผู้โดยสารรวม 117 คน รวมผู้โดยสารทั้งขาไปและกลับ 302 คน
นายกามารุดดิน มัด นอร์ ประธานคณะกรรมการการท่องเที่ยว วัฒนธรรม ศิลปะ และมรดกแห่งรัฐกลันตัน กล่าวกับ สำนักข่าวฮาเรียน เมโทร (Harian Metro) สื่อท้องถิ่นภาษามาเลย์ในประเทศมาเลเซีย ว่า รัฐบาลท้องถิ่นรัฐกลันตันมองว่า การเปิดเส้นทางบินนี้เป็นก้าวสำคัญในการประชาสัมพันธ์รัฐกลันตัน ให้เป็นจุดหมายปลายทางหลักทางการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียน ด้วยการเริ่มต้นที่ดีเช่นนี้ ทำให้มีมุมมองเชิงบวกอย่างมากต่อการเติบโต และการเพิ่มขึ้นของจำนวนนักท่องเที่ยว รวมถึงผู้มาเยือนรัฐกลันตันในอนาคต เส้นทางบินโกตาบารู-จาการ์ตา ซึ่งให้บริการ 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ คาดว่าจะเปิดโอกาสให้แก่ภาคการท่องเที่ยว การค้า และความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ รัฐบาลท้องถิ่นรัฐกลันตัน มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาเมืองโกตาบารูให้เป็นศูนย์กลางการบินระหว่างประเทศ (International Aviation Hub) ที่เชื่อมโยงรัฐกลันตันกับจุดหมายปลายทางหลักอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียนและเอเชีย หลังจากนี้หวังว่าจะสามารถเปิดเส้นทางบินไปยังกรุงเทพฯ ประเทศไทย เมืองโฮจิมินห์ซิตี้ ประเทศเวียดนาม และเมืองกว่างโจว ประเทศจีน ได้สำเร็จ ซึ่งศักยภาพของเส้นทางบินระหว่างประเทศจากโกตาบารูนั้นถือว่าสูงมาก เมื่อดูจากพฤติกรรมของชาวกลันตันที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวและเดินทางไปต่างประเทศ
รายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า สายการบินแอร์เอเชียมาเลเซีย ให้บริการเที่ยวบินเส้นทางโกตาบารู-จาการ์ตา สัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน ทุกวันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ไป-กลับรวม 8 เที่ยวบิน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 40 นาที ได้แก่ ขาไป เที่ยวบินที่ AK2353 ออกจากโกตาบารู 10.00 น. ตามเวลามาเลเซีย (เร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง) ถึงจาการ์ตา 11.40 น. ตามเวลาอินโดนีเซีย ส่วนขากลับ เที่ยวบินที่ AK2354 ออกจากจาการ์ตา 12.10 น. ตามเวลาอินโดนีเซีย ถึงโกตาบารู 15.50 น. ตามเวลามาเลเซีย
ปัจจุบัน ท่าอากาศยานสุลต่านอิสมาอิล เปตรา เมืองโกตาบารู รัฐกลันตัน มีเที่ยวบินไปยังจุดหมายปลายทาง 8 เมือง ได้แก่ กัวลาลัมเปอร์ 84 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ซูบัง (กัวลาลัมเปอร์) 41 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปีนัง 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จาการ์ตา (อินโดนีเซีย) 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โกตากินาบาลู 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ กูชิง 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ สิงคโปร์ 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และยะโฮร์บาห์รู 2 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ก่อนหน้านี้ เพิ่งเปิดใช้อาคารผู้โดยสารที่ได้รับการปรับปรุงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มี.ค. 2569 รองรับผู้โดยสารได้มากถึง 3 เท่า จาก 1.5 ล้านคนเป็น 4 ล้านคนต่อปี
ที่ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองโกตาบารูประมาณ 10 กิโลเมตร อยู่ใกล้ชายแดนไทย-มาเลเซีย ได้แก่ ด่านเป็งกาลันกูโบ ตรงข้าม อ.ตากใบ จ.นราธิวาส 37 กิโลเมตร และด่านรันเตาปันยัง ตรงข้าม อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส 50 กิโลเมตร สำหรับชาวไทยในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ สนามบินแห่งนี้ถือเป็นทางเลือกยอดนิยมในการเดินทางไปกรุงกัวลาลัมเปอร์ เนื่องจากค่าโดยสารประหยัดกว่าเดินทางจากท่าอากาศยานหาดใหญ่ หากใช้บริการรถประจำทางจากด่านรันเตาปันยัง (ตรงข้ามด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก) สามารถนั่งรถประจำทางสาย D32 ไปลงที่สถานีขนส่งโกตาบารู แล้วต่อรถบัสไฟฟ้าสีชมพูสายใหม่ D12 (เส้นทางไปซาบัก) ซึ่งจะแวะจอดรับ-ส่งถึงหน้าอาคารผู้โดยสารใหม่ของสนามบินโดยตรง หรือสามารถใช้บริการรถแท็กซี่ หรือการเรียกแกร็บ (Grab) ได้เช่นกัน