หนุนทางรถไฟประวัติศาสตร์กาญจนบุรีขึ้นทะเบียนมรดกโลก ส่งเสริมท่องเที่ยวสากล

นักวิชาการไทย-ผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและจดหมายเหตุหนุนอนุรักษ์มรดก ทางรถไฟประวัติศาสตร์สายกาญจนบุรี ส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ขึ้นทะเบียนมรดกโลก เผยแพร่ความทรงจำเพื่อสันติภาพ
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ ดีประเสริฐ แห่งวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ได้ริเริ่มการสำรวจความคิดเห็นจากเจ้าหน้าที่และผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวและมรดกวัฒนธรรมของประเทศไทย เกี่ยวกับการอนุรักษ์ การพัฒนาการท่องเที่ยว และศักยภาพในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของสะพานข้ามแม่น้ำแควและภูมิทัศน์มรดกทางรถไฟประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี
ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่สนับสนุนให้มีการศึกษาความเป็นไปได้อย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการเสนอพื้นที่ดังกล่าวขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก พร้อมทั้งชี้ว่า คุณค่าของการดำเนินงานดังกล่าวมิได้อยู่เพียงการเพิ่มชื่อเสียงทางการท่องเที่ยวหรือขยายจำนวนผู้มาเยือนเท่านั้น แต่ยังควรใช้เป็นโอกาสในการเสริมสร้างการจัดระบบเอกสารประวัติศาสตร์ การอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรม การศึกษาเพื่อสันติภาพ การมี ส่วนร่วมของชุมชน และการบริหารจัดการแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงาน
ภูมิทัศน์มรดกแห่งนี้ไม่เพียงบันทึกเหตุการณ์สำคัญในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างทางรถไฟ พัฒนาการด้านคมนาคมในภูมิภาค ความเชื่อมโยงระหว่างประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ตลอดจนบทเรียนอันลึกซึ้งเกี่ยวกับผลกระทบของสงครามที่มีต่อสังคมมนุษย์ คุณค่าของพื้นที่จึงไม่ควรถูกจำกัดอยู่เพียงการเป็นแหล่งท่องเที่ยว แต่ควรได้รับการพัฒนาให้เป็นพื้นที่วัฒนธรรมสาธารณะที่มีบทบาทสำคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์ การศึกษาเพื่อสันติภาพ ความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม และ การแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
นางสรีญา บุญมาก ผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี และ นางภาวิดา สมวงศ์ นักจดหมายเหตุจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ เป็นผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมให้ข้อมูลในการสำรวจครั้งนี้ โดยทั้งสองได้เสนอความคิดเห็นจากมุมมองด้านการบริหารการท่องเที่ยว การอนุรักษ์เอกสารประวัติศาสตร์ การสื่อสารวัฒนธรรมสู่สาธารณะ และการบริหารจัดการมรดกในระยะยาว เกี่ยวกับคุณค่า พื้นฐานด้านการอนุรักษ์ ศักยภาพทางการท่องเที่ยว และความท้าทายที่เกิดขึ้นจริงของสะพานข้ามแม่น้ำแควและภูมิทัศน์ทางรถไฟประวัติศาสตร์
การสำรวจครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่ประเทศไทยกำลังขยายตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 8-13 พฤษภาคม 2026 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมส่งเสริม การท่องเที่ยวในนครเซาเปาลู ประเทศบราซิล กรุงโบโกตา ประเทศโคลอมเบีย และกรุงเม็กซิโกซิตี ประเทศเม็กซิโก ต่อมาในวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2026 ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวในเมืองกลาสโกว์ เมืองแมนเชสเตอร์ และกรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร
กิจกรรมดังกล่าวเน้นการนำเสนอประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงลึกที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรม มีความเป็น ของแท้ และสร้างคุณค่าเฉพาะบุคคล พร้อมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบริษัทนำเที่ยว สายการบิน และผู้ประกอบการในแหล่งท่องเที่ยว เพื่อเพิ่มอิทธิพลและความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลระหว่างประเทศ กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างประเทศเหล่านี้ยังเปิดหน้าต่างแห่งโอกาสใหม่ให้แก่การเผยแพร่มรดกทางรถไฟประวัติศาสตร์ของจังหวัดกาญจนบุรีในระดับนานาชาติ สะพานข้ามแม่น้ำแควและมรดกทางรถไฟ ที่เกี่ยวข้องมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับความทรงจำทางประวัติศาสตร์ของสหราชอาณาจักร ประเทศ ในยุโรป และประเทศอื่น ๆ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง
สหราชอาณาจักรไม่เพียงเป็นตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลที่สำคัญของประเทศไทยเท่านั้น แต่ยังเป็นประเทศ ที่มีการเก็บรักษาเอกสารเกี่ยวกับเชลยศึก ความทรงจำของครอบครัว และธรรมเนียมการรำลึกถึงเหตุการณ์ดังกล่าวไว้อย่างต่อเนื่อง การที่นาง สรีญา บุญมากในฐานะผู้อำนวยการสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง ประเทศไทย สำนักงานกาญจนบุรี ได้นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับทางรถไฟประวัติศาสตร์ การศึกษาเพื่อสันติภาพ และการท่องเที่ยวเชิงรำลึกในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว ย่อมมีส่วนช่วยกระตุ้นให้สังคมยุโรปกลับมา ให้ความสนใจต่อประวัติศาสตร์ร่วมกันในช่วงเวลาดังกล่าวอีกครั้ง
ความคิดเห็นจากการสำรวจของนาง สรีญา บุญมากแสดงให้เห็นว่า สะพานข้ามแม่น้ำแควและภูมิทัศน์ ทางรถไฟประวัติศาสตร์มีพลังดึงดูดด้านการท่องเที่ยวในระดับสูง และสามารถพัฒนาเชื่อมโยงกับแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ วัฒนธรรมท้องถิ่น การท่องเที่ยวโดยชุมชน และทรัพยากรทางประวัติศาสตร์อื่น ๆ ของจังหวัดกาญจนบุรีได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เส้นทางรถไฟบางช่วงที่ยังคงเปิดให้บริการในปัจจุบัน ทำให้พื้นที่แห่งนี้มีลักษณะเป็น “มรดกทางรถไฟที่ยังมีชีวิต”
ขณะเดียวกัน แม้จะยอมรับถึงศักยภาพด้านการท่องเที่ยว นาง สรีญา บุญมากยังเน้นย้ำว่า การย้อนทบทวนประวัติศาสตร์ของสะพานข้ามแม่น้ำแควจะต้องทำให้สังคมตระหนักอย่างชัดเจนถึงโศกนาฏกรรมที่กองทัพญี่ปุ่นบังคับเกณฑ์แรงงานชาวเอเชียจำนวนหลายแสนคน เพื่อเปิดเส้นทางลำเลียงเสบียงทางบกในช่วงสงคราม
แรงงานชาวเอเชียที่มักถูกหลงลืมเหล่านี้ต้องสูญเสียชีวิตและเผชิญความทุกข์ทรมานอย่างแสนสาหัส เช่นเดียวกับเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร การจดจำความโหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่นและความทุกข์จากหยาดเลือดและน้ำตาของแรงงานอย่างลึกซึ้งเท่านั้น จึงจะช่วยให้สังคมสามารถเรียนรู้จากอดีต และทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติไม่เพียงชื่นชมภูมิทัศน์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรม แต่ยังเข้าใจว่าสันติภาพที่ดำรงอยู่ในปัจจุบัน มิได้เกิดขึ้นโดยง่าย
แนวทางดังกล่าวจะช่วยเพิ่มมิติทางประวัติศาสตร์และคุณค่าทางการศึกษาให้แก่การท่องเที่ยววัฒนธรรมของจังหวัดกาญจนบุรี หากมีการวางแผนอย่างเหมาะสมและบูรณาการทรัพยากรอย่างเป็นระบบ เช่น การนำพื้นที่เข้าสู่กระบวนการศึกษาการขึ้นทะเบียนมรดกโลกและการส่งเสริมการท่องเที่ยววัฒนธรรมระดับนานาชาติ ภูมิทัศน์มรดกแห่งนี้ก็มีศักยภาพที่จะยกระดับภาพลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะจุดหมายปลายทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมระดับนานาชาติ อีกทั้งยังสามารถสร้างประโยชน์อย่างรอบด้านแก่ชุมชนท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการนำเสนอวัฒนธรรม การจ้างงาน และการปรับปรุงบริการสาธารณะ
จากมุมมองด้านการอนุรักษ์เอกสาร นางภาวิดา สมวงศ์ ได้ดำเนินการรวบรวมและจัดระบบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับสะพานข้ามแม่น้ำแคว ทางรถไฟประวัติศาสตร์ และมรดกที่เกี่ยวข้องในจังหวัดกาญจนบุรี เนื้อหาที่รวบรวมครอบคลุมภาพถ่ายประวัติศาสตร์ บันทึกจดหมายเหตุ ร่องรอยทางรถไฟตามแนวเส้นทาง และข้อมูลภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญต่อการทำความเข้าใจกระบวนการก่อรูปและความหมายทางวัฒนธรรมของภูมิทัศน์มรดกแห่งนี้
นางภาวิดา สมวงศ์ เห็นว่า การอนุรักษ์และการศึกษาความเป็นไปได้ในการเสนอขึ้นทะเบียนมรดกโลกของมรดกทางรถไฟประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรี จำเป็นต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ครบถ้วน เชื่อถือได้ และสามารถตรวจสอบยืนยันซึ่งกันและกันได้ อย่างไรก็ตาม เอกสารที่มีอยู่ในปัจจุบันยังคงกระจัดกระจาย ดังนั้น ในอนาคตควรมีการรวบรวมและจัดระบบเอกสารจดหมายเหตุ ภาพถ่าย แผนที่ เอกสารวิศวกรรมทางรถไฟ ภาพถ่ายจากแผ่นกระจก และบันทึกภาพและเสียงอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี้ ควรเสริมสร้างความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงานจดหมายเหตุ องค์กรรำลึก และสถาบันวิจัยในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย เนเธอร์แลนด์ และประเทศอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
นาง ภาวิดา สมวงศ์ ยังชี้ว่า การจัดระบบจดหมายเหตุไม่ควรมีเป้าหมายเพียงเพื่อเก็บรักษาข้อมูลทางประวัติศาสตร์เท่านั้น แต่ควรนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดแสดงพิพิธภัณฑ์ การเรียนการสอนในโรงเรียน การเผยแพร่ผ่านระบบดิจิทัล และการวิจัยของสาธารณชน
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น การเรียบเรียงประวัติศาสตร์ควรใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและคำอธิบายหลายภาษา เพื่อฟื้นฟูข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน และเผชิญหน้ากับความโหดร้ายของกองทัพญี่ปุ่น รวมทั้งชะตากรรมอันน่าเศร้าของแรงงานชาวเอเชียจำนวนมากอย่างตรงไปตรงมา
การใช้หลักฐานจดหมายเหตุอย่างละเอียดเพื่อเปิดเผยความทุกข์ที่ถูกฝังไว้ในอดีต จะช่วยป้องกันไม่ให้การสื่อสารสาธารณะพึ่งพาเรื่องเล่าจากภาพยนตร์ สัญลักษณ์เชิงพาณิชย์ หรือมุมมองของประเทศใดประเทศหนึ่งมากเกินไป อีกทั้งยังช่วยส่งเสริมให้สาธารณชนมีทัศนะต่อประวัติศาสตร์ที่เป็นกลาง ครอบคลุม และรอบด้าน ตลอดจนตระหนักถึงคุณค่าของสันติภาพในปัจจุบัน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรวรรณ ดีประเสริฐ ผู้ริเริ่มการสำรวจครั้งนี้ กล่าวว่า การศึกษาสะพานข้ามแม่น้ำแควและภูมิทัศน์ทางรถไฟประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง มิได้มีเป้าหมายเพียงเพื่อประเมินว่าพื้นที่ดังกล่าวมีศักยภาพในการเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกหรือไม่เท่านั้น แต่สิ่งสำคัญยิ่งกว่าคือการใช้กระบวนการวิจัยเพื่อสร้างเวทีความร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา หน่วยงานด้านการท่องเที่ยว หน่วยงานวัฒนธรรม หน่วยงานจดหมายเหตุ และชุมชนท้องถิ่น
เธอเห็นว่า จังหวัดกาญจนบุรีควรปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบบจุดเดียว ไปสู่การอนุรักษ์ภูมิทัศน์วัฒนธรรมทางรถไฟประวัติศาสตร์ในภาพรวม โดยนำสะพาน ร่องรอยทางรถไฟ สถานีรถไฟ สถานที่รำลึก พิพิธภัณฑ์ ชุมชน และสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติเข้ามาอยู่ภายใต้กรอบการศึกษาและการวางแผนที่เป็นเอกภาพ
ขณะเดียวกัน ยังสามารถเชื่อมโยงกับกิจกรรมโรดโชว์ระหว่างประเทศและการส่งเสริมตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เพื่อค่อย ๆ สร้างเรื่องเล่าด้านการท่องเที่ยวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่มุ่งสู่ตลาดยุโรปและตลาดระหว่างประเทศอื่น ๆ
รองศาสตราจารย์ ดร. อาคีรา ราชวียง กล่าวว่า การเสนอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกควรถูกมองว่าเป็นกระบวนการระยะยาวในการยกระดับขีดความสามารถด้านการบริหารจัดการมรดกของท้องถิ่น สังคมคาดหวังว่ากระบวนการดังกล่าวจะช่วยกำหนดขอบเขตพื้นที่มรดกอย่างชัดเจน สร้างระบบการคุ้มครองที่มั่นคง จัดตั้งองค์กรบริหารจัดการที่มีความเชี่ยวชาญ จัดให้มีการสนับสนุนทางการเงินอย่างต่อเนื่อง และสร้างกลไกแบ่งปันผลประโยชน์แก่ชุมชนอย่างเป็นธรรม
เขาเห็นว่า ทางรถไฟประวัติศาสตร์จังหวัดกาญจนบุรีมีความเชื่อมโยงทางประวัติศาสตร์ข้ามชาติ ดังนั้น การอนุรักษ์และการเผยแพร่ในอนาคตควรให้ความสำคัญกับหลายมุมมองควบคู่กัน ได้แก่ ประวัติศาสตร์ของประเทศไทย ความทรงจำของแรงงานชาวเอเชีย ประสบการณ์ของเชลยศึกฝ่ายสัมพันธมิตร และพัฒนาการด้านสันติภาพภายหลังสงคราม
การสร้างระบบการตีความประวัติศาสตร์ที่เปิดกว้าง สมดุล และมีความครอบคลุมในระดับนานาชาติเท่านั้น จึงจะทำให้มรดกแห่งนี้กลายเป็นพื้นที่วัฒนธรรมสาธารณะที่ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนจากประเทศต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
ผลการสำรวจยังชี้ว่า ในระยะปัจจุบันควรเร่งดำเนินงานพื้นฐานหลายประการ ได้แก่ การรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์อย่างเป็นระบบ การกำหนดขอบเขตพื้นที่แกนกลาง พื้นที่กันชน และพื้นที่ประกอบกิจการท่องเที่ยว การจัดทำแผนอนุรักษ์และบริหารจัดการระยะยาว การปรับปรุงป้ายหลายภาษาและระบบการสื่อความหมายสู่สาธารณะ รวมทั้งการจัดตั้งกลไกประสานงานระหว่างหน่วยงาน
สำหรับร้านค้า กิจกรรมเชิงพาณิชย์ และสิ่งปลูกสร้างใหม่ภายในพื้นที่มรดก จำเป็นต้องมีการกำกับดูแลผ่านกระบวนการหารือและการวางแผน เพื่อป้องกันไม่ให้กิจกรรมทางการค้าทำลายสภาพแวดล้อมทางประวัติศาสตร์ ขณะเดียวกันก็ต้องคุ้มครองสิทธิในการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างเหมาะสมของ