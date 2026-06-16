เลี่ยงได้เลี่ยง! ถนนลาดพร้าวขาออกทรุดตัว เป็นโพรงขนาดใหญ่ หน้าโลตัสบางกะปิ ท้ายแถวสะสมแยกแฮปปี้แลนด์

ระทึกกลางลาดพร้าว! ถนนทรุดตัวเป็นหลุมยักษ์หน้าโลตัส บางกะปิ เจ้าหน้าที่เร่งปิดพื้นที่ซ่อมแซมด่วน หลังผิวถนนพังยุบตัวจนเกิดโพรงขนาดใหญ่ ส่งผลการจราจรขาออกติดขัดหนัก รถสะสมยาวถึงแยกแฮปปี้แลนด์ ขณะที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกและตรวจสอบสาเหตุอย่างใกล้ชิด
วันนี้ (16 มิ.ย.) เพจ“JS100 Radio” เผยเหตุเกิดเหตุถนนทรุดตัวเป็นหลุมลึกขนาดใหญ่ บนถนนลาดพร้าว ฝั่งขาออก บริเวณหน้าห้างสรรพสินค้าโลตัส บางกะปิ ส่งผลกระทบให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ท้ายแถวสะสมต่อเนื่องถึงแยกแฮปปี้แลนด์ เจ้าหน้าที่เร่งลงพื้นที่แก้ไข
มีรายงานอุบัติภัยทางผิวจราจร เกิดเหตุถนนทรุดตัวพังทลายลงไปจนเป็นโพรงขนาดใหญ่ลึกอย่างเห็นได้ชัด บริเวณถนนลาดพร้าว ขาออก ช่วงหน้าโลตัส บางกะปิ จากภาพถ่ายในพื้นที่ พบว่าผิวถนนแตกหักและยุบตัวลงไปเป็นหลุมกว้าง ส่งผลให้ต้องปิดกั้นช่องทางดังกล่าวทันทีเพื่อความปลอดภัย
ขณะนี้ เจ้าหน้าที่จากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงวิศวกรและทีมช่าง ได้เข้าตรึงกำลังในพื้นที่เพื่อตรวจสอบความเสียหาย และอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการซ่อมแซมโครงสร้างใต้ผิวถนนอย่างต่อเนื่อง
ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรจาก สน.ลาดพร้าว ได้ระดมกำลังเข้าอำนวยความสะดวก ปัดรถ และบริหารจัดการจราจรเพื่อระบายรถที่ตกค้างในเส้นทางอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งนำแผงกั้นจราจรและกรวยยางมาตั้งสกัดรอบบริเวณจุดเกิดเหตุ เพื่อป้องกันอุบัติเหตุซ้ำซ้อน เนื่องจากจุดที่ทรุดตัวอยู่ใกล้กับแนวโครงสร้างรถไฟฟ้า
สำหรับสภาพการจราจรในปัจจุบัน รถยนต์ที่สัญจรผ่านบริเวณดังกล่าวเกิดการชะลอตัวอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีปริมาณรถสะสมท้ายแถวยาวต่อเนื่องไปจนถึงแยกแฮปปี้แลนด์ ขอให้ประชาชนผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางถนนลาดพร้าวขาออก ช่วงบางกะปิ หากไม่มีความจำเป็น และเผื่อเวลาในการเดินทางด้วยครับ
(ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก: สน.ลาดพร้าว / JS100 Radio)