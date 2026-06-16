ไม่พบปลาหมอคางดำในทะเลน้อย–ทะเลสาบสงขลาตอนบน ทช. ย้ำเฝ้าระวังต่อเนื่อง

สงขลา - ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง หรือ ทช. ลงพื้นที่สำรวจและเฝ้าระวังการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา โดยเฉพาะบริเวณทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาตอนบน ระหว่างวันที่ 9–10 มิถุนายน 2569 ผลการสำรวจไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ดังกล่าว
การปฏิบัติงานครั้งนี้ดำเนินการโดยศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนล่าง จังหวัดสงขลา ภายใต้ภารกิจติดตามสถานการณ์ชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและทรัพยากรสัตว์น้ำในพื้นที่สำคัญของภาคใต้
จากการสำรวจภาคสนาม ไม่พบปลาหมอคางดำในจุดที่ทำการสำรวจ ขณะเดียวกัน ศูนย์วิจัยฯ ได้สอบถามชาวประมงพื้นบ้านและผู้ประกอบการในพื้นที่ พบว่ายังไม่เคยมีการพบเห็นหรือได้รับรายงานการปรากฏตัวของปลาหมอคางดำในพื้นที่เช่นกัน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบสัตว์น้ำพื้นถิ่นหลายชนิด อาทิ ปลากดหัวโม่ง ปลาแขยง และปลาตะเพียน ซึ่งสะท้อนว่าสภาพระบบนิเวศในพื้นที่สำรวจยังอยู่ในภาวะสมดุลในปัจจุบัน
สำหรับผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำ พบว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติและเหมาะสมต่อการดำรงชีวิตของสัตว์น้ำ โดยมีค่าความเค็มอยู่ระหว่าง 0–0.8 ppt ค่าความเป็นกรด-ด่าง หรือ pH อยู่ที่ 5.79–7.07 ค่าออกซิเจนละลายน้ำ หรือ DO อยู่ที่ 4.22–5.23 มิลลิกรัมต่อลิตร และอุณหภูมิน้ำอยู่ระหว่าง 27.8–31.8 องศาเซลเซียส
แม้ผลสำรวจล่าสุดจะยังไม่พบการแพร่กระจายของปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลน้อยและทะเลสาบสงขลาตอนบน แต่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะยังคงติดตามและสำรวจพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของชนิดพันธุ์ต่างถิ่นรุกราน และรักษาความสมบูรณ์ของระบบนิเวศลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาต่อไป