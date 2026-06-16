ช็อกทั้งบ้าน! สาวอาบน้ำอยู่ดีๆ ลืมตามาน้ำกลายเป็น 'สีดำสนิท' วอนหน่วยงานชี้แจง (ชมคลิป)

ชาวเน็ตแห่แชร์โพสต์ร้องทุกข์จากกลุ่มชุมชนบ้านฉาง หลังผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเผยภาพน้ำประปาสุดน่ากลัว จากเดิมที่เคยติดสีเหลือง จู่ๆ กลับกลายเป็นสีดำเข้มคล้ายน้ำโคลนขณะกำลังอาบน้ำ วอนถามมีการแจ้งล่วงหน้าหรือไม่ เพราะเดือดร้อนหนัก
วันนี้ (16 มิ.ย.) กลายเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ที่ทำเอาผู้พบเห็นถึงกับต้องขยี้ตาด้วยความตกใจ เมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมรูปภาพลงในกลุ่มเฟซบุ๊กชื่อ "บ้านฉาง-V4" เพื่อร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาน้ำประปาที่ใช้งานไม่ได้ขั้นรุนแรง
โดยภาพเผยให้เห็นสภาพน้ำที่ไหลออกมาจากก๊อกลงสู่ซิงค์ล้างหน้าและพื้นห้องน้ำ ซึ่งมีลักษณะเป็นสีดำสนิทและมีความเข้มข้นสูงมาก จนทำให้พื้นห้องน้ำเปรอะเปื้อนไปด้วยคราบสีดำคล้ายน้ำโคลนหรือน้ำปฏิกูล ผิดแปลกไปจากน้ำประปาที่ควรจะสะอาดและปลอดภัยสำหรับการอุปโภคบริโภค
เจ้าของโพสต์ระบุเนื้อหาใจความว่า “ขออนุญาตค่ะ เราตกใจค่ะ อาบน้ำอยู่ดีๆ ลืมตาขึ้นมาน้ำเปลี่ยนสี อยากทราบค่ะว่ามีการแจ้งล่วงหน้าไหมว่าน้ำจะเป็นแบบนี้แล้วหรือยัง แล้วทุกวันนี้น้ำก็ติดเหลืองมาก แล้วตอนนี้น้ำสีเข้มขึ้นเรื่อยๆ เลยค่ะ”
ทั้งนี้ หลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ได้มีสมาชิกในกลุ่มและชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก โดยส่วนใหญ่ต่างรู้สึกตกใจกับภาพที่เห็น พร้อมทั้งวิพากษ์วิจารณ์ถึงมาตรฐานและความสะอาดของน้ำประปาในพื้นที่ดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีเสียงเรียกร้องจากประชาชนในพื้นที่ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการส่วนภูมิภาคหรือผู้รับผิดชอบเร่งเข้ามาตรวจสอบ หาสาเหตุ และชี้แจงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน เนื่องจากน้ำประปาถือเป็นสิ่งอุปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชน หากปล่อยไว้อาจส่งผลกระทบต่อสุขอนามัยได้
ทางเพจเฟซบุ๊กอย่างเป็นทางการของ “การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านฉาง (กปภ.)” ได้โพสต์ข้อความชี้แจงถึงกรณีดังกล่าวทันทีตามที่ปรากฏ โดยระบุว่า ทางหน่วยงานกำลังเร่งแก้ไขปัญหาน้ำขุ่นในพื้นที่ ม.4-5 ต.บ้านฉาง และ ม.5-7 ต.พลา อย่างสุดความสามารถ พบสาเหตุของปัญหาน้ำขุ่นเข้มในครั้งนี้ เกิดจากการดำเนินงาน "ย้ายแนวท่อประปา เพื่อรองรับการปรับปรุงถนน บริเวณ ม.3 ต.บ้านฉาง" ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ต้นทางในการจ่ายน้ำ ทาง กปภ.สาขาบ้านฉาง ได้เน้นย้ำเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้ทีมช่างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการเร่งระบายตะกอนออกจากเส้นท่อ และจัดระบบการจ่ายน้ำอย่างเร่งด่วน เพื่อให้น้ำประปากลับมาใสสะอาดและสามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติโดยเร็วที่สุด พร้อมทั้งกล่าวขออภัยในความไม่สะดวกต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างสูง
นอกจากนี้ ทางหน่วยงานยังระบุด้วยว่า ได้รับความอนุเคราะห์ข้อมูลพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเจ้าของโพสต์ร้องทุกข์ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และอยู่ในระหว่างเข้าดำเนินการแก้ไขเยียวยาในจุดที่มีปัญหาอย่างใกล้ชิด
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