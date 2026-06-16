ทร.ใกล้เคาะเรือฟริเกตใหม่! พิจารณาขั้นตอนสุดท้ายแล้ว สะพัด "เกาหลีใต้-ตุรกี" ชิงดำ

โฆษกกองทัพเรือเผยการคัดเลือกเรือฟริเกตใกล้ได้ข้อยุติ ขณะนี้เข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายแล้ว มีผู้เชี่ยวชาญหลายสาขาร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบ ภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม ข่าวสะพัดบริษัทจากเกาหลีได้คะแนนรวมสูงสุด ขณะกองเชียร์ตุรกีก็มั่นใจชนะ
วันที่ 16 มิถุนายน 2569 ที่กองบัญชาการกองทัพเรือ (บก.ทร.) พล.ร.ต.ปารัช รัตนไชยพันธ์ โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการจัดหาเรือฟริเกตสมรรถนะสูงของกองทัพเรือว่า ขณะนี้กระบวนการพิจารณาข้อเสนออยู่ในขั้นตอนสุดท้าย และคาดว่าจะได้ข้อยุติในเร็วๆ นี้ หลังจากคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดในทุกมิติอย่างรอบด้าน และความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ
การพิจารณาดังกล่าวเป็นการดำเนินงานร่วมกันของคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา ทั้งด้านยุทธการ วิศวกรรมเครื่องต่อเรือและเครื่องกลเรือ ระบบอาวุธ สื่อสารและอิเล็กทรอนิกส์ การส่งกำลังบำรุง และอื่นๆ โดยใช้ข้อมูลและรายละเอียดจากผู้ยื่นข้อเสนอเป็นพื้นฐานสำคัญในการพิจารณา
นอกจากนี้ โครงการยังดำเนินการภายใต้ข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) โดยมีผู้สังเกตการณ์จากองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเข้าร่วมติดตามและสังเกตการณ์ตลอดกระบวนการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและสามารถตรวจสอบได้
โฆษกกองทัพเรือกล่าวอีกว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการสำคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถกำลังรบทางเรือของประเทศในระยะยาว จึงจำเป็นต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นระบบ เพื่อให้ได้เรือที่มีความเหมาะสมกับภารกิจของกองทัพเรือมากที่สุด
“ขณะนี้ถือว่าใกล้ได้ข้อยุติแล้ว ขอให้มั่นใจว่าคณะกรรมการกำลังพิจารณาทุกประเด็นอย่างรอบคอบ บนพื้นฐานของข้อมูลเชิงประจักษ์ หลักวิชาการ และผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ เพื่อให้กองทัพเรือได้รับยุทโธปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และตอบสนองต่อภารกิจด้านความมั่นคงทางทะเลของชาติในอนาคต” พล.ร.ต.ปารัชกล่าว
โฆษกกองทัพเรือกล่าวว่า การจัดหาเรือฟริเกตครั้งนี้ไม่ใช่เพียงการจัดหาเรือรบลำใหม่ของกองทัพเรือ แต่เป็นการลงทุนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางทะเลของประเทศในระยะยาว ทั้งในการปกป้องอธิปไตย คุ้มครองผลประโยชน์ของชาติ และสร้างความเชื่อมั่นต่อความมั่นคงของประเทศไทยในอนาคต
ขณะเดียวกัน มีรายงานว่าคณะกรรมการคัดเลือกเรือฟริเกตของกองทัพเรือได้พิจารณาเสร็จสิ้นในขั้นตอนต่างๆ และรวมคะแนนของแต่ละบริษัทที่ยื่นข้อเสนอมาแล้ว ทั้งจากเกาหลีใต้ ตุรกี สิงคโปร์ และสเปน โดยอยู่ในขั้นตอนการรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบผลคะแนนรวม
โดยมีข่าวลือสะพัดว่าบริษัทที่ได้คะแนนรวมสูงสุดคือบริษัทจากเกาหลีใต้ แต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นบริษัทใดจาก 2 บริษัทเกาหลีใต้ที่เข้ารอบ คือ Hanwha Ocean และ Hyundai Heavy Industries
อย่างไรก็ตาม ก่อนหน้านี้มีกระแสข่าวว่าเป็นบริษัท Hanwha Ocean ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด โดยยังเหลือขั้นตอนอีกเล็กน้อยและส่งให้ผู้บัญชาการพิจารณารับทราบก่อนประกาศผลอย่างเป็นทางการ
ขณะที่บรรดาผู้สนับสนุนของเรือฟริเกตตุรกีต่างก็เชื่อว่าเรือ AS 3600 ของบริษัท ASFAT จากตุรกีน่าจะชนะเช่นกัน