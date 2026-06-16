เมื่อคนไทยอยากกลับบ้าน! ชื่นชมสปิริตผู้โดยสาร ลุยโคลนขุดรางรถไฟฝ่าวิกฤตอุโมงค์ขุนตาน

ไวรัลทะลุ 1 ล้านวิว! เมื่อผู้โดยสารสู้ชีวิต แต่ธรรมชาติต้องสู้กลับ รถไฟสายเหนือชะงักเจอดินโคลนถล่มปิดปากอุโมงค์ขุนตาน งานนี้ผู้โดยสารไม่ทน นัดกันเดบิวต์อาชีพใหม่ คว้าจอบลุยขุดโคลนเปิดทางแบบสปิริตเกินร้อย
เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. ผู้ใช้ TikTok "sutifern" ออกมาโพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์บริเวณหน้าอุโมงค์ขุนตาน ซึ่งเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ตั้งอยู่ระหว่างจังหวัดลำปางและลำพูน ซึ่งจุดดังกล่าวเกิดเหตุดินโคลนถล่มคาดว่าจากน้ำป่าไหลหลากพัดพาดินและเศษซากต่างๆ ลงมาทับถมกีดขวางรางรถไฟและร่องน้ำ ทำให้ขบวนรถไฟไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้
ทั้งนี้ เหตุการณ์ในคลิปวิดีโอจะเห็นผู้โดยสารช่วยกันลงมาขุดลอกโคลนและเปิดทางน้ำอย่างแข็งขัน ภาพที่ปรากฏสะท้อนให้เห็นถึงสปิริตของการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามฉุกเฉิน เพื่อให้ขบวนรถไฟสามารถเดินทางต่อไปได้
คลิปวิดีโอดังกล่าวได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก มียอดวิวแล้วกว่า 1 ล้านครั้ง ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าจาก "ผู้ประสบภัย" กลายเป็นมุกตลกของการ "เปลี่ยนอาชีพกะทันหัน"