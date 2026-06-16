สปิริตฮีโร่!! สพฉ. ยกย่อง 2 นร.กระบุรีวิทยา ทำ CPR ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บหมดสติกลางถนน

ศูนย์นเรนทรระนองและ สพฉ. ร่วมยกย่อง 2 เยาวชนจากโรงเรียนกระบุรีวิทยา หลังช่วยทำ CPR ปั๊มหัวใจยื้อชีวิตผู้บาดเจ็บหมดสติจากอุบัติเหตุรถชนกลางถนนได้อย่างถูกต้องและทันท่วงที ยกย่องเป็นแบบอย่างที่ดี ออกปากชม "นี่คือสปิริตฮีโร่สายเลือดใหม่!"
เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Yutthakan Roemraek" โพสต์ชื่นชม 2 เยาวชนจากโรงเรียนกระบุรีวิทยา จังหวัดระนอง นายศรเพชร รักเมืองไทย น้องม.6/1 นายธนวัฒน์ อุชุภาพ น้องม.6/4 ขณะเดินทางไปโรงเรียน ได้พบเหตุอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ชนกัน มีผู้ได้รับบาดเจ็บหมดสติ ไม่รู้สึกตัวอยู่บริเวณจุดเกิดเหตุ
ทั้งสองคนได้แสดงความกล้าหาญ มีสติ และนำความรู้ด้านการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR) เข้าช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในทันที โดยไม่ลังเล พร้อมให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งทีม ALS โรงพยาบาลกระบุรีเดินทางมาถึงและรับช่วงการดูแลรักษาต่อ
การกระทำในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงจิตสาธารณะ ความเสียสละ และความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ในยามวิกฤต ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมและควรได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่างแก่สังคม
ศูนย์นเรนทรระนอง ขอแสดงความภาคภูมิใจในตัวเยาวชนทั้งสองท่าน ที่ได้นำความรู้ที่มีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะในภาวะหัวใจหยุดเต้นเฉียบพลัน ทุกวินาทีมีความหมาย และการลงมือช่วยเหลืออย่างถูกต้อง อาจเป็นโอกาสสำคัญในการรักษาชีวิตของผู้ป่วย “ฮีโร่ที่แท้จริง ไม่จำเป็นต้องสวมผ้าคลุม แต่คือผู้ที่กล้าก้าวเข้าช่วยเหลือผู้อื่นในวันที่พวกเขาต้องการความช่วยเหลือมากที่สุด”
ต่อมา เพจ "สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669" ได้โพสต์ชื่นชมและยกย่องหัวใจที่กล้าหาญของเยาวชนคนเก่งทั้ง 2 คน ระบุว่า "สพฉ. ขอปรบมือให้ดังๆ! สปิริตฮีโร่สายเลือดใหม่ หัวใจกู้ชีพ นี่คือภาพสะท้อนที่ชัดเจนที่สุดว่า "ใครๆ ก็เป็นหมอคนแรกได้" และ "การเรียนรู้ CPR ไม่เคยสูญเปล่า"