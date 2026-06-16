เปิดตำนาน "ป่าทับลาน" มรดกโลกทางธรรมชาติ ผืนป่าลานผืนสุดท้ายที่คนไทยต้องรู้จัก

พาทำความรู้จัก 'อุทยานแห่งชาติทับลาน' ปอดผืนใหญ่แห่งอีสานตอนล่าง และบ้านหลังสุดท้ายของป่าลานดึกดำบรรพ์ ที่วันนี้กำลังเผชิญบททดสอบครั้งประวัติศาสตร์ กับข้อพิพาทเฉือนที่ดิน 1.5 แสนไร่ ทำไมผืนป่าแห่งนี้จึงมีความสำคัญระดับโลก และนี่คือการเพิกถอนเพื่อคนจน หรือเปิดทางให้กลุ่มทุน
จากกรณี คณะกรรมการอุทยานแห่งชาติมีมติเห็นชอบปรับแนวเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยเพิกถอนพื้นที่กว่า 150,000 ไร่เพื่อส่งมอบให้ ส.ป.ก. ดำเนินการแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินของประชาชนและชุมชนดั้งเดิมที่ยืดเยื้อมานานกว่า 50 ปี
ขณะที่นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ยืนยันว่าไม่ใช่การยกเลิกอุทยานฯ ทั้งหมด และพื้นที่อุทยานในภาพรวมจะไม่ลดลง เนื่องจากมีการเตรียมประกาศพื้นที่เพิ่มเติมทดแทน
ด้านนายอรรถพลมั่นใจว่าการปรับแนวเขตครั้งนี้จะไม่กระทบต่อสถานะมรดกโลก โดยมีการรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการมรดกโลกรับทราบอย่างต่อเนื่อง พร้อมย้ำว่าการดำเนินการเป็นไปตามข้อเท็จจริง หลักกฎหมาย และสามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส
สำหรับ "อุทยานแห่งชาติทับลาน" คือขุมทรัพย์ทางนิเวศวิทยาที่ประเมินค่าไม่ได้ วันนี้จะพาไปทำความรู้จักกับผืนป่าที่ยิ่งใหญ่และมีความสำคัญระดับโลกแห่งนี้ในมิติที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
อุทยานแห่งชาติทับลานได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2524 ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 39 ของประเทศไทย ด้วยอาณาเขตที่กว้างใหญ่ไพศาลถึง 2,236 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 1,398,000 ไร่ ครอบคลุมพื้นที่รอยต่อของ 2 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมาและปราจีนบุรี ทำให้ทับลานครองแชมป์อุทยานแห่งชาติที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในภาคอีสาน และยิ่งใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ รองจากอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
หากตั้งคำถามว่าเหตุใดจึงชื่อ "ทับลาน" คำตอบนั้นซ่อนอยู่ในเอกลักษณ์ทางชีวภาพที่ไม่มีที่ใดเทียบได้ พื้นที่แห่งนี้คือบ้านเกิดและแหล่งพักพิงของ ป่าลาน (Corypha lecomtei) ผืนสุดท้ายและมีความสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทย
ต้นลานเป็นพืชตระกูลปาล์มดึกดำบรรพ์ที่ซ่อนความน่าทึ่งไว้ในวงจรชีวิต ต้นลานใช้เวลาเจริญเติบโตยาวนานหลายสิบปีเพื่อสะสมอาหาร ก่อนจะสร้างปรากฏการณ์ "ออกดอกเพียงครั้งเดียวในชีวิต" และเมื่อเมล็ดพันธุ์ร่วงหล่นลงสู่พื้นดิน ต้นแม่ก็จะยืนต้นตายเพื่อส่งต่อชีวิตใหม่ให้กับผืนป่า การดำรงอยู่ของป่าลานที่ขึ้นอย่างหนาแน่น จึงถือเป็นมรดกทางพฤกษศาสตร์ที่ล้ำค่าและหาชมได้ยากยิ่ง
ความสำคัญของป่าทับลานไม่ได้หยุดอยู่แค่ในระดับประเทศ ด้วยภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนบนทิวเขาพนมดงรัก ผืนป่าแห่งนี้ทำหน้าที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารสายสำคัญ ทั้งแม่น้ำมูลและแม่น้ำบางปะกง
ในวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2548 องค์การยูเนสโก (UNESCO) ได้ตระหนักถึงความอุดมสมบูรณ์นี้ จึงได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานแห่งชาติทับลานเป็น แหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ ร่วมกับผืนป่าใกล้เคียง ภายใต้ชื่อ "กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่" ทับลานทำหน้าที่เป็น "ระเบียงนิเวศ" (Ecological Corridor) ที่เชื่อมต่อผืนป่าเข้าด้วยกัน เป็นเกราะกำบังและถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าหายากระดับโลก ไม่ว่าจะเป็น ช้างป่า กระทิง วัวแดง เลียงผา ไปจนถึงสัตว์ผู้ล่าอย่างเสือโคร่ง ซึ่งเป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์สูงสุดของระบบนิเวศ
ในบริบทปัจจุบัน ทับลานไม่ได้เป็นเพียงห้องเรียนธรรมชาติ แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งความท้าทายด้านการบริหารจัดการระดับชาติ ปัญหาความทับซ้อนของแนวเขตที่ดินระหว่างรัฐและประชาชน เป็นโจทย์ข้อใหญ่ที่ท้าทายความสามารถของภาครัฐ ในการค้นหาสมดุลระหว่างการรักษาผืนป่ามรดกโลกให้คงความสมบูรณ์ ควบคู่ไปกับการแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างเพื่อคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน
อุทยานแห่งชาติทับลานจึงไม่ใช่เพียงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ แต่เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ เป็นปอดของภูมิภาค และเป็นมรดกทางธรรมชาติที่คนไทยทุกคนมีส่วนร่วมในการภาคภูมิใจและปกป้องดูแล