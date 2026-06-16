เปิดรายชื่อ 20 ยี่ห้อ “ลูกชิ้น-หมูยอเถื่อน” อย.สั่งทิ้งทันที ห้ามกินเด็ดขาด ลอบผลิตโรงงานสกปรก

อย. ผนึกกำลัง บก.ปคบ. บุกทลายโรงงานเถื่อนรายใหญ่ยึดของกลางกว่า 7 ล้านบาท ล่าสุดเปิดโพย 20 ยี่ห้ออันตราย มีทั้งแบบไม่มี อย. และสวมเลขปลอม ย้ำชัด! ใครมีอยู่ในตู้เย็นให้เอาไปทิ้งทันที ห้ามนำมารับประทานเด็ดขาด
ตามที่ปรากฎเป็นข่าว สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.), กรมปศุสัตว์ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี บุกเข้าตรวจค้นและทลายโรงงานลักลอบผลิตอาหารแปรรูปเนื้อสัตว์รายใหญ่ในพื้นที่ อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี สามารถยึดอายัดของกลางผลิตภัณฑ์ที่ผิดกฎหมาย และไม่ได้มาตรฐาน รวมกว่า 20 ยี่ห้อ จำนวน 10,416 ถุง พร้อมเครื่องจักรและวัตถุดิบ มูลค่ารวมกว่า 7 ล้านบาท นั้น
ล่าสุด วันนี้ (16 มิ.ย.) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการเตือนภัยให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลิตภัณฑ์เสี่ยงอันตรายจากโรงงานเถื่อนดังกล่าว จึงได้ทำการจำแนกผลิตภัณฑ์ผิดกฎหมายที่ผลิตโดยโรงงานเถื่อน ออกเป็น 2 กลุ่มหลัก เพื่อให้ผู้บริโภคตรวจสอบได้ง่ายและหลีกเลี่ยงการบริโภคอย่างเด็ดขาด ดังนี้
1. กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากไม่มีเลขสารบบอาหาร (ไม่มีเลข อย.) จำนวน 6 รายการ ได้แก่
1.ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา CFP
2.ลูกชิ้นเอ็นไก่ (ไม่ระบุยี่ห้อ)
3.ลูกชิ้นเนื้อ-เอ็นเนื้อ ตรา CHALAME
4. ลูกชิ้นไก่-เอ็นไก่ ตราCHALAME (นายแฉ้ลม)
5. ลูกชิ้นหมู ตรารสเลิศ
6.ไก่ยอ ตรา K&P
2.กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ฉลากแสดงเลขสารบบอาหาร ซึ่งจัดเป็นอาหารปลอม จำนวน 14 รายการ ได้แก่
1.หมูยอมินิ
2.หมูยอพริกไทยดำ สูตรอุบล 100% ตราแม่พลอยบุญ
3.หมูยออุบลสูตรพริกไทยดำ (แท่งอ้วน) ตรา PPM(เชฟพี่หมู)
4.หมูยออุบล เกรด A ตรา PPM
5.ลูกชิ้นเอ็นหมู ตรา RF
6.หมูยอพริกไทยดำ ตรา ส.โคราช
7. ไก่ยอพริกไทยดำ ตรา K&P
8.ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา PPM
9.ลูกชิ้นปลาหมึก ตรา กัปตันเอส
10.ลูกชิ้นปูอัด ตรา กัปตันเอส
11. หมูยออุบล สูตรพริกไทยดำ ตรา CFP
12.หมูยออุบล เกรด A ตรา แม่พลอยสุข
13. หมูยอ ม.อุบล ตรา PPM (เซฟฟี่หมู)
14. ทอดมันหมู เกรด A ตรา ซุปเปอร์พอร์ค
อย. ขอแจ้งเตือนผู้จำหน่ายทั้งร้านค้าปลีก ร้านอาหาร หรือรถพุ่มพวง และประชาชน ให้ร่วมกันตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้ง 20 ยี่ห้อนี้ ที่ห้ามจำหน่าย และไม่ควรซื้อมารับประทาน หากพบยังคงมีอยู่ในตู้เย็น ขอให้นำไปทิ้งทันทีไม่ควรนำมาบริโภค
ทั้งนี้โดยผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสถานะเลข อย. ได้ง่ายๆ ผ่านแอปพลิเคชัน 'หมอพร้อม' หรือเว็บไซต์ www.fda.moph.go.th หากพบผลิตภัณฑ์ที่สงสัยว่าเป็นสินค้าเถื่อนหรือไม่ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน อย. 1556
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