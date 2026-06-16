คุก 3 เดือน ปรับ 3 หมื่น เค สามถุยส์ ดูหมิ่นโดยการโฆษณา วัน อยูู่บำรุง

วัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กทม. เผยศาลอาญาธนบุรี พิพากษาชั้นต้น จำคุก เค สามถุยส์ แกนนำแฟนคลับพรรคเพื่อไทย 3 เดือน ปรับ 30,000 บาท แต่โทษจำคุกให้รอลงอาญา พร้อมชดใช้ค่าเสียหาย 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) นายวัน อยู่บำรุง อดีต ส.ส.กทม. เขตบางบอน โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก วัน อยู่บำรุง ระบุว่า ศาลอาญาธนบุรีพิพากษาจำคุก 3 เดือน ปรับ 30,000 บาท นายนิยม นพรัตน์ หรือ เค สามถุยส์ แกนนำกลุ่มผู้สนับสนุนพรรคเพื่อไทย (The Red FC) และอินฟลูเอ็นเซอร์ทางการเมือง ในคดีที่นายวันเป็นโจทก์ยื่นฟ้องนายนิยม ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มาตรา 328 และดูหมิ่นโดยการโฆษณาตามมาตรา 393
โดยศาลชั้นต้นพิพากษายกข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา มาตรา 328 แต่พิพากษาว่ามีความผิดฐานดูหมิ่นโดยการโฆษณาตามมาตรา 393 จำนวน 3 กรรม โดยพิพากษาจำคุกกรรมละ 1 เดือน ปรับกรรมละ 10,000 บาท รวม 3 กรรม จำคุก 3 เดือน ปรับ 30,000 บาท โทษจำคุกให้รอลงอาญา และพิพากษาให้จำลยชำระค่าเสียหายส่วนแพ่งให้แก่โจทก์จำนวน 120,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 5 ต่อปี และให้ชดใช้ค่าฤชาธรรมเนียมในส่วนที่โจทก์ชนะคดี คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก