ดีวานตาฯ จับมือ ม.ศรีปทุม ดึงศิลปิน-เซเลบ ถอดรหัส PR สร้างแบรนด์ยุคดิจิทัล หวังปั้นเด็กรุ่นใหม่สู่ CEO เต็มตัว

บริษัท ดีวานตา จำกัด นำโดย ดร.เพทาย เชื้อพูล ผู้จัดทำโครงการจัดทำมาตรฐานอาชีพประชาสัมพันธ์ ภายใต้การดำเนินงานของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานเสวนาวิชาการ “The PRpreneur: Bridging Influence and Business Mastery” เพื่อถอดรหัสบทบาทของ PR ยุคใหม่ในฐานะเครื่องมือสร้างแบรนด์ ตัวตน ความน่าเชื่อถือ และโอกาสทางธุรกิจ ณ Auditorium 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2569 ที่ผ่านมา เพื่อถอดรหัสบทบาทของการประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ในฐานะเครื่องมือสำคัญของการสร้างแบรนด์ ตัวตน ความน่าเชื่อถือ และโอกาสทางธุรกิจในโลกดิจิทัล โดยมีผู้เข้าร่วมงานกว่า 200 คน ประกอบด้วย ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจ นักศึกษา นักวิชาการ และสื่อมวลชน
งานเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบ Academic Talk ผสาน Executive Interview และ Panel Talk โดยมีเป้าหมายสำคัญในการเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการประชาสัมพันธ์กับสมรรถนะวิชาชีพและประสบการณ์จริงจากภาคธุรกิจ ภายในงานได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร. เกรียงไกร สัจจะหฤทัย คณบดีคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวเปิดงาน โดยสะท้อนบทบาทของมหาวิทยาลัยในฐานะพื้นที่การเรียนรู้ที่เชื่อมโยงโลกวิชาการกับโลกธุรกิจจริง พร้อมส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจทักษะผู้ประกอบการยุคใหม่ที่ต้องอาศัยทั้งความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ การสื่อสาร และการสร้างคุณค่าให้กับสังคม
“PR ยุคใหม่ไม่ใช่การทำให้คนรู้จักเรา แต่คือการสร้างความเชื่อมั่นจนเกิดโอกาสทางธุรกิจ”
— ดร.เพทาย เชื้อพูล
เวทีเสวนาได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้มีประสบการณ์จาก 3 มิติ ได้แก่ คุณบอน ก้องกิดากร ขันมณี ผู้บริหารบริษัท PremiumPops และเซเลบริตี้ ถ่ายทอดมุมมองเรื่องภาพลักษณ์พรีเมียม Perceived Value และการสร้างแบรนด์ให้กลายเป็นสินทรัพย์ทางธุรกิจ, เชฟปอนด์ สหดล ตันตราพิมพ์ ผู้เข้าแข่งขัน MasterChef Season 3 และเจ้าของร้านหมูทองหมูทอด ถ่ายทอดแนวคิดการเปลี่ยนทักษะและฝีมือให้กลายเป็น Story, Trust และ Business Opportunity และ คุณแพร เนลินญาน์ ทวีอารยะพัทธ์ ศิลปิน นักแสดง และครีเอเตอร์ ถ่ายทอดประสบการณ์ด้าน Personal Branding, Fan Community และการรับมือกับกระแสสังคมอย่างมีวุฒิภาวะ
งานครั้งนี้ฉายภาพบทบาทของดีวานตาในการเชื่อมโยงวิชาการกับโลกธุรกิจจริงโดยเฉพาะในสังคมยุคดิจิทัลที่ทุกคนใช้โซเชียลเรียลไทม์ โดยทำให้เห็นว่าอนาคตของ PR จะไม่ได้อยู่แค่ในห้องข่าวหรือแผนกสื่อสารองค์กร แต่อยู่ในทุกพื้นที่ที่ผู้คน แบรนด์ และธุรกิจต้องการสร้างความเชื่อมั่นกับสังคมอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน