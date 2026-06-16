มาเลเซียใจถึง ให้ถอนเงิน ATM ฟรีทั่วประเทศ ของไทยฟรีแค่ข้ามเขตแบงก์เดียวกัน

ภาคธนาคารมาเลเซียประกาศให้ผู้ถือบัตรเดบิต ถอนเงินสดข้ามธนาคารฟรีไม่จำกัดจำนวนครั้งทั่วประเทศ เริ่ม 1 ก.ค. 2569 ตอกย้ำเงินสดยังจำเป็นในยุคดิจิทัล หันมองฝั่งไทย แบงก์ชาติเพิ่งสั่งปรับลดค่าธรรมเนียมฝาก-ถอนผ่านตู้ ขยับให้ฟรีเฉพาะข้ามเขตธนาคารเดียวกัน เริ่ม 1 ก.ย. 2569 ขณะที่การทำธุรกรรมต่างธนาคารของไทยส่วนใหญ่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมตามเดิม ถอนเงิน ATM ต่างธนาคารคิด 10-20 บาท
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า สมาคมธนาคารในมาเลเซีย (ABM), สมาคมสถาบันการเงินและการธนาคารอิสลามแห่งมาเลเซีย (AIBIM) และสมาคมสถาบันการเงินเพื่อการพัฒนาแห่งมาเลเซีย (ADFIM) ออกแถลงการณ์ร่วม ประกาศยกเว้นค่าธรรมเนียมถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็ม (Automatic Teller Machine หรือ ATM) หรือตู้ฝาก-ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Smart Recycler Machine หรือ SRM) ข้ามธนาคาร ผู้ถือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศมาเลเซีย สามารถถอนเงินสดจากตู้เอทีเอ็มของธนาคารใดก็ได้ทั่วประเทศ โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมการถอนเงินข้ามธนาคารจำนวน 1 ริงกิต โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2569 เป็นต้นไป
โครงการดังกล่าวเกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท Payments Network Malaysia Sdn Bhd (PayNet) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามอย่างต่อเนื่องในการทำให้บริการทางการเงินเข้าถึงง่าย ครอบคลุม และมีค่าใช้จ่ายที่จับต้องได้มากขึ้น อีกทั้งเงินสดยังคงเป็นช่องทางการชำระเงินที่สำคัญและจำเป็น สำหรับชาวมาเลเซียจำนวนมากในการดำเนินชีวิตประจำวัน ช่วยให้ผู้ถือบัตรเดบิตที่ออกโดยธนาคารในประเทศมาเลเซีย สามารถเข้าถึงตู้ ATM และตู้ SRM ได้มากกว่า 14,000 เครื่องทั่วประเทศ โดยไม่เกี่ยงว่าจะเป็นบัตรของธนาคารใด
แถลงการณ์ร่วมระบุว่า ภาคอุตสาหกรรมธนาคารตระหนักดีว่า เงินสดยังคงเป็นช่องทางการชำระเงินที่สำคัญและจำเป็นสำหรับชาวมาเลเซียจำนวนมากในการบริหารจัดการชีวิตประจำวัน ด้วยเหตุนี้ การยกเลิกค่าธรรมเนียมการถอนเงินสดข้ามธนาคารผ่านตู้ ATM จึงสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของภาคอุตสาหกรรมในการรับประกันว่าประชาชนจะสามารถเข้าถึงเงินสดได้อย่างสะดวก น่าเชื่อถือ และคุ้มค่า ในขณะเดียวกันก็ช่วยแบ่งเบาภาระทางการเงินในชีวิตประจำวันของประชาชนอีกด้วย
โครงการนี้ตอกย้ำถึงความพยายามอย่างต่อเนื่องของภาคการธนาคารในการสนับสนุนประชาชนทุกกลุ่มในสังคม เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินที่นำไปใช้ได้จริง ครอบคลุม และยึดเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แม้ว่าเงินสดจะยังคงเป็นทางเลือกที่สำคัญสำหรับหลายๆ ชุมชน แต่ภาคอุตสาหกรรมก็ได้รับการสนับสนุนเช่นกันจากการเติบโตของการใช้งานระบบดิจิทัลและการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั่วประเทศ
ในขณะที่มาเลเซียกำลังก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล ธนาคารต่างๆ จะยังคงเดินหน้าเสริมความแข็งแกร่งและส่งเสริมโซลูชันการชำระเงินแบบไร้เงินสดที่ปลอดภัย ไร้รอยต่อ และสะดวกสบาย เพื่อเป็นทางเลือกที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกรรมในชีวิตประจำวัน ท้ายที่สุดแล้ว ภาคอุตสาหกรรมธนาคารยังคงมุ่งมั่นที่จะมอบอิสระให้แก่ลูกค้าในการเลือกวิธีการชำระเงินที่ตอบโจทย์ความต้องการของตนเองได้ดีที่สุด พร้อมทั้งขับเคลื่อนการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างครอบคลุม และยกระดับประสบการณ์การธนาคารโดยรวมให้กับชาวมาเลเซียทุกคน
อนึ่ง สำหรับประเทศไทย ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เพิ่งประกาศปรับลดค่าธรรมเนียมการฝากเงินที่เครื่องฝากเงินสดอัตโนมัติ หรือ CDM (Cash Deposit Machine) การถอนเงินสดที่เครื่อง ATM และการทำรายการที่เครื่องฝากและถอนเงินสดอัตโนมัติ หรือ CRM (Cash Recycling Machines) เฉพาะธนาคารเดียวกัน โดยได้ยกเลิกค่าข้ามเขตและค่าคู่สาย มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2569
ทำให้จากปกติฝากเงินสดผ่านเครื่อง CDM ที่ต่างจังหวัด หรือข้ามเขตสำนักหักบัญชี ธนาคารเดียวกัน เริ่มต้นที่ 20-110 บาทต่อรายการ (เริ่มต้นหมื่นละ 10 บาท และค่าบริการ 10 บาท) หรือการถอนเงินสดผ่านเครื่อง ATM ที่ต่างจังหวัด หรือข้ามเขตสำนักหักบัญชี ธนาคารเดียวกัน รายการละ 15 บาท ต่อจากนี้สามารถทำธุรกรรมได้ฟรีทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด
ยกเว้นการฝากหรือถอนเงินสดข้ามเขต ที่เคาน์เตอร์สาขาของธนาคาร ให้เก็บค่าธรรมเนียมได้ไม่เกิน 0.05% ของมูลค่าธุรกรรม
อย่างไรก็ตาม สำหรับการถอนเงินสดผ่านตู้ ATM และการฝากเงินสดผ่านตู้ CDM หรือ CRM ข้ามธนาคาร ส่วนใหญ่ยังคงเก็บค่าธรรมเนียมเช่นเดิม โดยค่าธรรมเนียมถอนเงินสดที่ตู้ ATM ต่างธนาคาร ภายในเครือข่าย ATM POOL จังหวัดเดียวกัน หรือสำนักหักบัญชีเดียวกัน คิดค่าธรรมเนียม 10 บาทต่อรายการ (บางธนาคารให้ฟรี 4 รายการแรกของเดือน) ส่วนต่างจังหวัด หรือข้ามเขตสำนักหักบัญชี รายการละ 20 บาท
ขณะที่ค่าธรรมเนียมฝากเงินสดที่ตู้ CDM ต่างธนาคาร เริ่มต้นที่ 50-120 บาทต่อรายการ