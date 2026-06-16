"แอร์บอร์เนียว" ยังไม่เปิดเที่ยวบินตรง กูชิง-กรุงเทพฯ แม้มีข่าวได้จัดสรรเวลา 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์

MGR Online - สายการบินแอร์บอร์เนียว (AirBorneo) ของมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ชี้แจงยังไม่ได้ยื่นคำขอรับจัดสรรเส้นทางบินตรง กูชิง-กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน ตามรายงานข่าวก่อนหน้านี้ ระบุอยู่ระหว่างเร่งฟื้นฟูระบบและเสถียรภาพการบินภายในเกาะบอร์เนียว หลังเกิดเหตุขัดข้องเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา เผยแผนบินต่างประเทศเป็นเรื่องระยะยาว ขอผู้โดยสารอย่าเพิ่งคาดการณ์จนกว่าจะมีการอนุมัติอย่างเป็นทางการ
วันนี้ (16 มิ.ย. 2569) รายงานข่าวแจ้งว่า สายการบินแอร์บอร์เนียว (Air Borneo) ของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย ออกแถลงการณ์ชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางบินสู่กรุงเทพมหานคร เมื่อวานนี้ (15 มิ.ย. 2569) ระบุว่า จุดหมายปลายทางต่าง ๆ ทั่วภูมิภาค ถือเป็นส่วนหนึ่งของแผนการจัดทำเส้นทางบินระยะยาว แต่ในขณะนี้ ยังไม่มีการยื่นคำขอรับจัดสรรเส้นทางบินสู่กรุงเทพฯ ตามที่มีการกล่าวถึงเมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากยังไม่มีสิ่งใดที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นทางการ เช่นเดียวกับบริการเส้นทางบินระหว่างประเทศเส้นทางใหม่ หรือเส้นทางในอนาคตใด ๆ ก็ตาม จำเป็นต้องผ่านกระบวนการกำกับดูแลและการอนุมัติตามมาตรฐาน ก่อนที่จะสามารถประกาศทำการบินได้
จึงขอเตือนให้หลีกเลี่ยงการคาดการณ์เส้นทาง จำนวนเที่ยวบิน หรือตารางการบิน จนกว่ากระบวนการดังกล่าวจะเสร็จสมบูรณ์ ปัจจุบันสิ่งที่สายการบินให้ความสำคัญลำดับแรก คือการรักษาเสถียรภาพและสร้างความแข็งแกร่งให้กับปฏิบัติการบินภายในเกาะบอร์เนียว หลังเกิดเหตุขัดข้องในการให้บริการเมื่อต้นเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ขณะนี้อยู่ในระหว่างฟื้นฟูระบบให้กลับมาเป็นปกติ โดยมุ่งมั่นที่จะจัดการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับเส้นทางบินที่มีอยู่เดิมให้เรียบร้อยก่อนเป็นอันดับแรก สำหรับการพัฒนาเครือข่ายเส้นทางบินที่ได้รับการยืนยัน ซึ่งสายการบินจะแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการผ่านช่องทางต่างๆ ในระยะเวลาอันเหมาะสมต่อไป
ข่าวดังกล่าวสืบเนื่องจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) จัดการประชุม Slot Conference ครั้งที่ 158 (SC158) ระหว่างวันที่ 9-11 มิ.ย. 2569 ที่ผ่านมา เพื่อประสานงานและบริหารจัดการการจัดสรรเวลาการบิน (Airport Slot) สำหรับกำหนดการบินฤดูหนาว 2569/2570 (Winter 2026/2027) โดยมีสายการบินจำนวน 87 แห่งให้ความสนใจเข้าร่วมประชุม และเข้าพบสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (CAAT) หรือ กพท. เพื่อหารือเกี่ยวกับการปรับปรุงตารางบิน การเพิ่มเที่ยวบิน และการเปิดเส้นทางบินใหม่มายังประเทศไทย
โดยมีรายงานจาก เว็บไซต์ Nation Thailand ระบุว่า มีสายการบินใหม่ 4 แห่งที่ได้รับการจัดสรรเวลาการบินสำหรับตารางบินฤดูหนาวปี 2026/2027 ตั้งแต่วันที่ 25 ต.ค. 2569 ถึงวันที่ 27 มี.ค. 2570 ได้แก่
1. สายการบินริยาดแอร์ จากประเทศซาอุดีอาระเบีย เส้นทางบิน ริยาด-สุวรรณภูมิ และเที่ยวกลับ สัปดาห์ละ 7 เที่ยวบิน
2. สายการบินเวอร์จิน แอตแลนติก จากสหราชอาณาจักร เส้นทางบิน ลอนดอนฮีทโธรว์–ภูเก็ต และเที่ยวกลับ สัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน
3. สายการบินสกายอัพ นิสทรู จากประเทศมอลโดวา (เที่ยวบินเช่าเหมาลำ) เส้นทางบิน คิชีเนา (มอลโดวา) – ชาร์จาห์ (สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) – ภูเก็ต และเที่ยวกลับ ทุกวันพุธและวันเสาร์ โดยมีช่วงว่างสามสัปดาห์
4. สายการบินแอร์บอร์เนียว จากประเทศมาเลเซีย เส้นทางบิน กูชิง–สุวรรณภูมิ และเที่ยวกลับ สัปดาห์ละ 14 เที่ยวบิน
- รู้จัก แอร์บอร์เนียว สายการบินหนึ่งเดียวแห่งรัฐซาราวัก
สำหรับสายการบินแอร์บอร์เนียว เป็นสายการบินของรัฐบาลท้องถิ่นรัฐซาราวัก ประเทศมาเลเซีย โดยซื้อกิจการจากสายการบินมาสวิง (MASWings) ของกลุ่มมาเลเซีย เอวิเอชัน กรุ๊ป (MAG) หรือสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ ไปเมื่อเดือน ก.พ. 2568 หลังดำเนินกิจการมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2550 ให้บริการในเส้นทางรัฐซาราวักและซาบาห์ รวมถึงเมืองลาบวนบนเกาะบอร์เนียว โดยใช้เครื่องบิน ATR72-500 และ VIKING DHC-6-400 โดยแอร์บอร์เนียวเข้ามาให้บริการแทนที่สายการบินเดิมตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2569 และใช้ระบบสำรองที่นั่งออนไลน์ของตนเองเมื่อวันที่ 14 ม.ค. 2569 เป็นต้นมา
รัฐซาราวัก ตั้งอยู่บนเกาะบอร์เนียว (ถ้าเป็นประเทศอินโดนีเซียเรียกว่าเกาะกาลิมันตัน) ครอบคลุม 3 ประเทศ คือ มาเลเซีย อินโดนีเซีย และบรูไน มีเมืองหลักคือเมืองกูชิง (Kuching) ใช้เวลาเดินทางจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ เมืองหลวงของมาเลเซีย โดยเครื่องบินข้ามเกาะประมาณ 2 ชั่วโมง หากเดินทางจากกรุงเทพฯ ผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และท่าอากาศยานดอนเมือง ต้องนั่งเครื่องบินไปลงที่ท่าอากาศยานกัวลาลัมเปอร์ ใช้เวลา 2 ชั่วโมง แล้วต่อเครื่องไปยังท่าอากาศยานกูชิง ซึ่งใช้เวลารวมกันแล้วอย่างน้อยครึ่งวัน หรือมากที่สุดเช้าจรดค่ำ ขึ้นอยู่กับระยะเวลาต่อเครื่องและรอเที่ยวบิน
- "กูชิง" เส้นทางสู่เกาะบอร์เนียวที่น่าจับตามอง
ข้อมูลจากเว็บไซต์ flightradar24.com ระบุว่า ปัจจุบัน ท่าอากาศยานกูชิง (KCH) มีเที่ยวบินตรงจากกัวลาลัมเปอร์ 119 เที่ยวบิน นอกนั้นจะเป็นเที่ยวบินไปยังเมืองต่างๆ บนเกาะบอร์เนียว เช่น มิริ ซิบู โกตากินาบาลู มูกาห์ บินตูลู มูลู ลิมบัง ตันจุงมานิส ส่วนเที่ยวบินนอกเกาะบอร์เนียว ประกอบด้วย ยะโฮร์บาห์รู 21 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปีนัง 14 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ โกตาบารู 3 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ เส้นทางต่างประเทศ ประกอบด้วย สิงคโปร์ 23 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ ปอนเตียนัค (อินโดนีเซีย) 7 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ จาการ์ตา (อินโดนีเซีย) 5 เที่ยวบินต่อสัปดาห์ และบรูไน 4 เที่ยวบินต่อสัปดาห์
เมืองกูชิง (ภาษามาเลย์ แปลว่า แมว) เป็นเมืองที่ผสมผสานวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมยุคอาณานิคม ห่างออกไปประมาณ 40 กิโลเมตร ใกล้เชิงเขาซันตูบง มีหาดดาไม และหมู่บ้านวัฒนธรรมซาราวัก สถานที่จัดงานเทศกาลดนตรี Rainforest World Music Festival (RWMF) ที่นำศิลปินดังจากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมาแสดงร่วมกับศิลปินจากมาเลเซียและประเทศต่างๆ เป็นประจำทุกปี เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะชาวต่างชาติ รวมทั้งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์และอาหาร โดยเฉพาะอาหารรสเผ็ด รวมทั้งสัมผัสธรรมชาติ ที่อุทยานแห่งชาติบาตังไอ บาโก และกุนุงกาดิง เป็นต้น