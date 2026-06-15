สวนน้ำรามายณะ สร้างประวัติศาสตร์สวนน้ำไทย คว้าอันดับ 9 ของโลก จาก Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2026 สูงสุดเท่าที่สวนน้ำในประเทศไทยเคยได้รับและเป็นสวนน้ำไทยเพียงแห่งเดียวที่ติดอันดับโลกปีนี้

สวนน้ำรามายณะ (Ramayana Water Park) สร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยอีกครั้ง หลังได้รับการจัดอันดับให้เป็น สวนสนุกและสวนน้ำลำดับ 9 ของโลก จากการจัดอันดับ Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best Amusement & Water Parks 2026 ซึ่งถือเป็นอันดับสูงสุดที่สวนน้ำในประเทศไทยเคยได้รับจากแพลตฟอร์มท่องเที่ยวระดับโลกอย่าง Tripadvisor และตอกย้ำสถานะของสวนน้ำรามายณะในฐานะสวนน้ำชั้นนำระดับนานาชาติ
ความสำเร็จครั้งนี้นับเป็นอีกก้าวสำคัญของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย โดยสวนน้ำรามายณะเป็นสวนน้ำในประเทศไทยเพียงแห่งเดียวที่ได้รับการจัดอันดับในรายการระดับโลกประจำปี 2569 พร้อมครองตำแหน่งสวนน้ำอันดับ 1 ของประเทศไทย ในการจัดอันดับ Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best Amusement & Water Parks ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการ มาตรฐานความปลอดภัย และประสบการณ์อันน่าประทับใจ และเป็นที่ยอมรับจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก
ก่อนหน้านี้ สวนน้ำรามายณะ เคยได้รับการจัดอันดับในระดับโลกจาก Tripadvisor มาแล้วหลายครั้ง แต่ในปี 2569 ถือเป็นปีที่สวนน้ำรามายณะสามารถทำอันดับได้สูงที่สุด ด้วยการก้าวขึ้นสู่ลำดับที่ 9 สุดยอดสวนน้ำและสวนสนุกของโลก
รางวัล Tripadvisor Travellers’ Choice Best of the Best มอบให้แก่สถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับคะแนนรความคิดเห็นเชิงบวกอย่างต่อเนื่องจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกตลอดระยะเวลา 12 เดือน โดย Tripadvisor ระบุว่ามีสถานประกอบการไม่ถึง 1% จากทั้งหมดบนแพลตฟอร์มที่ได้รับการยกย่องในระดับนี้ ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งรางวัลอันทรงเกียรติสูงสุดของเว็บไซต์ท่องเที่ยวระดับโลก
สวนน้ำรามายณะ ตั้งอยู่ใกล้จุดท่องเที่ยวที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดชลบุรี อย่างเขาชีจรรย์ ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากเมืองพัทยาเพียง 25 นาที และจากกรุงเทพมหานครเพียง 90 นาทีเท่านั้น สวนน้ำรามายณะโดดเด่นด้วยทำเลที่ตั้งอยู่ท่ามกลางธรรมชาติอันสวยงาม รายล้อมด้วยภูเขา ทะเลสาบ และพื้นที่สีเขียวที่เงียบสงบ มอบประสบการณ์การพักผ่อนและความสนุกที่แตกต่างจากสวนน้ำทั่วไป บนพื้นที่กว่า 16 เฮกตาร์ หรือประมาณ 100 ไร่ สวนน้ำรามายณะ ได้รับการยอมรับว่าเป็นสวนน้ำที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ภายในประกอบด้วยสไลเดอร์และเครื่องเล่นทางน้ำมากถึง 26 รายการ ตอบสนองทุกความต้องการสำหรับครอบครัว เด็กเล็ก และสายแอดเวนเจอร์ที่ชื่นชอบความท้าทาย โดยได้รับแรงบันดาลใจจากวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์
อันเป็นมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเรื่องหนึ่งของไทยผสานความสนุกเข้ากับเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทย
ได้อย่างลงตัว
นอกจากความโดดเด่นด้านการท่องเที่ยวและการบริการแล้ว สวนน้ำรามายณะ ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยล่าสุดสวนน้ำรามายณะได้เปิดใช้งานโครงการ Solar Car Park ร่วมกับ SUN Vision Technology ซึ่งติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ประสิทธิภาพสูงกว่า 1,720 แผง กำลังการผลิตไฟฟ้าสูงสุด รวม 1.22 เมกะวัตต์พีค (MWp) ช่วยผลิตพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการให้บริการพื้นที่จอดรถแบบมีหลังคาแก่นักท่องเที่ยว พร้อมติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า (EV Charging Station) เพื่อรองรับการเดินทางที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
อีกทั้ง สวนน้ำรามายณะ ยังได้รับการรับรองมาตรฐาน STGs STAR Certification ด้านการท่องเที่ยวยั่งยืน หลังสามารถบรรลุเป้าหมายท่องเที่ยวยั่งยืนครบทั้ง 17 ข้อ สะท้อนความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างเป็นรูปธรรม
สวนน้ำรามายณะ ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวระดับโลกอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านความปลอดภัย คุณภาพการบริการ การพัฒนาเครื่องเล่นและสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่ ๆ เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุด
แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลก พร้อมตอกย้ำบทบาทของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวและความบันเทิงระดับสากล ...
สามารถดูผลการจัดอันดับ Tripadvisor Travellers’ Choice Awards 2026 ได้ที่:
https://www.tripadvisor.com/TravelersChoice-ThingsToDo-cAmusementWaterParks-g1