LOOKS จับมือ COSMAX ผู้ผลิตเครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลก เปิดประสบการณ์ K-Beauty ยุคใหม่ ร่วมพัฒนาแบรนด์ความงามที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ

กรุงเทพฯ – ในวันที่ K-Beauty ไม่ได้เป็นเพียงกระแสความงามจากเกาหลีใต้ แต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของไลฟ์สไตล์ผู้บริโภคทั่วโลก ความต้องการของผู้บริโภคจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การตามเทรนด์ใหม่ล่าสุด แต่ยังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์สภาพผิว สภาพอากาศ และการใช้ชีวิตในแต่ละวันได้อย่างแท้จริง
จากแนวคิดดังกล่าว LOOKS จุดหมายของการซื้อสินค้าเพื่อความงามและการดูแลตัวเอง (Beauty & Wellness Destination) ที่ครบวงจร บริหารงานโดยท็อปส์ ในเครือเซ็นทรัล รีเทล จึงร่วมมือกับ COSMAX (โคสแมกซ์) ผู้ผลิตเครื่องสำอางอันดับ 1 ของโลกจากประเทศเกาหลีใต้ ผู้อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ K-Beauty ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั่วโลก เปิดมิติใหม่ของประสบการณ์ความงามสำหรับคนไทย ผ่านการผสานความเชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมความงามระดับโลกเข้ากับความเข้าใจเชิงลึกต่อความต้องการของผู้บริโภคไทย
ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกที่ COSMAX นำศักยภาพจากเครือข่ายระดับโลกมาสนับสนุนผู้ค้าปลีกรายเดียวในประเทศไทย เพื่อดำเนินกลยุทธ์ควบคู่กันในสองมิติสำคัญ ได้แก่ การพัฒนาแบรนด์ความงามที่สร้างขึ้นเพื่อผู้บริโภคไทยโดยเฉพาะ และการคัดสรรแบรนด์ K-Beauty คุณภาพระดับพรีเมียมจากเครือข่ายระดับสากลมารวมไว้ในที่เดียว ภายใต้แนวคิด “Made by a Global Powerhouse. Made for Thailand.”
ด้วยประสบการณ์ด้านการวิจัยและนวัตกรรมความงามที่สั่งสมมากว่า 30 ปี COSMAX เป็นผู้อยู่เบื้องหลังการพัฒนาและผลิตผลิตภัณฑ์ให้กับแบรนด์ความงามชั้นนำระดับโลกจำนวนมาก โดยมีเครือข่ายศูนย์วิจัยและโรงงานที่ครอบคลุมทั่วเอเชีย อเมริกาเหนือ และยุโรป ความแข็งแกร่งดังกล่าวจึงถูกนำมาต่อยอดสู่การพัฒนาแบรนด์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคไทยอย่างเฉพาะเจาะจง ทั้งในด้านประสิทธิภาพ การใช้งาน และประสบการณ์ความงามในชีวิตประจำวัน
หนึ่งในไฮไลต์สำคัญของ LOOKS คือ การเปิดตัวพอร์ตโฟลิโอแบรนด์ความงามที่ “สร้างขึ้นเพื่อคนไทยโดยเฉพาะ” เป็นครั้งแรก โดยพัฒนาร่วมกับ COSMAX และพร้อมวางจำหน่ายแล้วที่ร้าน LOOKS Beauty Store ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน ได้แก่
- Dermaze (เดอร์เมซ) คือสกินแคร์สไตล์ K-Derma ที่ผสานแนวคิดเวชสำอางเข้ากับการดูแลผิวในชีวิตประจำวัน โดยแบ่งกลุ่มผลิตภัณฑ์ออกเป็นซีรีส์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของผิวอย่างชัดเจน ไม่ว่าจะเป็น LIT-BARRIER C สำหรับการฟื้นบำรุงเกราะป้องกันผิว LITVITA สำหรับผิวดูกระจ่างใสพร้อมการปกป้องผิวจากแสงแดดในทุกวัน และ PLUMPDRN สำหรับการดูแลผิวให้ดูอิ่มฟูและกระชับยิ่งขึ้น โดยมีผลิตภัณฑ์เด่นอย่าง PLUMPDRN Firming Serum, LIT-BARRIER C Toner Spray และ LITVITA Shield UV SPF50+
- ขณะที่ tonepop (โทนป๊อป) ถ่ายทอดพลังของเมคอัพยุคใหม่ผ่านสีสันที่สนุก สดใส และเข้าถึงง่าย ตอบโจทย์ผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ต้องการความคล่องตัวในการแต่งหน้าในชีวิตประจำวัน ด้วยผลิตภัณฑ์เด่นอย่าง Blurry Pop Lip & Cheek และ Juicy Pop Lip Serum ซึ่งมีให้เลือกถึง 8 เฉดสีสำหรับการใช้งานได้ในหลากหลายโอกาส
นอกจากแบรนด์ที่พัฒนาขึ้นร่วมกันแล้ว LOOKS และ COSMAX ยังนำเสนอคอลเลกชันแบรนด์
K-Beauty ที่ได้รับการคัดสรรผ่านเครือข่ายระดับโลกของ COSMAX ได้แก่ CELL FUSION C, BEPLAIN, RATED GREEN, P.CALM และ NIDA ซึ่งล้วนเป็นแบรนด์ที่สะท้อนความหลากหลายของนวัตกรรมการดูแลผิวและความงามสไตล์เกาหลี เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคไทยได้ค้นพบผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการเฉพาะบุคคลอย่างแท้จริง
การเปิดตัว LOOKS ยังสะท้อนพลังความร่วมมือระดับนานาชาติของเครือ COSMAX ได้อย่างชัดเจน ผ่านการรวมตัวของคณะผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลก นำโดย คุณพยองมัน ลี (Mr. Byungman Lee) รองประธานกรรมการ COSMAX, คุณมินกู คัง (Mr. Mingoo Kang) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COSMAX ประเทศไทย, คุณจีฮยอน เบ (Ms. Jihyun Bae) หัวหน้าฝ่าย OBM และคุณซังอิน ลี (Mr. Sangin Lee) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COSMAX เซี่ยงไฮ้ ซึ่งเดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองและตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการนำองค์ความรู้ นวัตกรรม และความเชี่ยวชาญด้านความงามจากเครือข่ายระดับโลกของ COSMAX มาสร้างสรรค์ประสบการณ์ K-Beauty รูปแบบใหม่สำหรับผู้บริโภคไทยโดยเฉพาะ
คุณมินกู คัง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร COSMAX ประเทศไทย กล่าวว่า “ผู้บริโภคในปัจจุบันให้ความสำคัญกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มีเพียงประสิทธิภาพที่ดี แต่ยังต้องสอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความต้องการเฉพาะของตนเอง ความร่วมมือกับ LOOKS จึงเป็นโอกาสสำคัญในการนำผลิตภัณฑ์ความงามที่พัฒนา ด้วยมาตรฐานเดียวกับ K-Beauty ที่ดีที่สุดในโลก รวมถึงองค์ความรู้ และนวัตกรรมระดับโลกของ COSMAX มาสร้างสรรค์แบรนด์ที่ออกแบบขึ้นสำหรับผู้บริโภคไทยโดยเฉพาะ ควบคู่ไปกับการคัดสรรแบรนด์คุณภาพจากเครือข่ายระดับสากล เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงประสบการณ์ความงามมาตรฐานโลก ในราคาที่เข้าถึงได้ได้สะดวกมากยิ่งขึ้น”
สำหรับผู้บริโภคที่หลงใหลในโลกของ K-Beauty - LOOKS จึงไม่ใช่เพียงจุดหมายของการซื้อสินค้าเพื่อความงามและการดูแลตัวเอง (Beauty & Wellness Destination) ที่ครบวงจรเท่านั้น แต่คือพื้นที่ที่รวบรวมทั้งนวัตกรรม แรงบันดาลใจ และผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับโลกที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของคนไทยโดยเฉพาะ
ร่วมเปิดประสบการณ์ความงามมาตรฐานระดับโลกที่ออกแบบมาเพื่อผิวและไลฟ์สไตล์ของคนไทยโดยเฉพาะ กับผลิตภัณฑ์จาก Dermaze และ tonepop พร้อมคอลเลกชัน K-Beauty ที่ผ่านการคัดสรรจากเครือข่ายระดับโลกของ COSMAX พร้อมให้คนไทยได้สัมผัสแล้ววันนี้ที่ LOOKS Beauty Store สาขาโรบินสันไลฟ์สไตล์ ศรีสมาน รวมถึง โซน LOOKS ในร้านท็อปส์ ซูเปอร์มาร์เก็ต และ ท็อปส์ เดลี่ ไฮบริด โมเดล