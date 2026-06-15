"ระวี" เล่าเส้นทาง 20 ปี "เจาะลึกทั่วไทยฯ" ชี้เป็นรายการคุณภาพที่ผู้มีอำนาจต้องติดตาม ก่อนยุติออกอากาศช่อง 9

เปิดเบื้องหลัง 20 ปี "เจาะลึกทั่วไทยฯ"! "ระวี ตะวันธรงค์" อดีตผู้ร่วมงาน ร่ายยาวสดุดี "ดนัย เอกมหาสวัสดิ์" ชี้เป็นรายการที่คนระดับประเทศต้องดู! เผยเส้นทางฝ่าฟันจากวิทยุสู่ช่อง 9 ย้ำชัดการลาจอ 30 มิ.ย.นี้ "ไม่ใช่เลิก แต่ขยับ" เชื่อมั่นทีมงานยังเดินหน้าเสิร์ฟข่าวลึก เพราะสังคมยุคนี้ต้องการความจริงแบบ "Insight มากกว่า Mass"
วันนี้ (15 มิ.ย.) นายระวี ตะวันธรงค์ อดีตนายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ ออกมาโพสต์ข้อความ บอกเล่าประสบการณ์เกือบ 20 ปีในการร่วมงานกับคุณดนัย เอกมหาสวัสดิ์ เพื่อถ่ายทอดวิวัฒนาการของรายการ "เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand" ซึ่งเป็นรายการข่าวเชิงลึกที่ทรงอิทธิพลต่อคนในแวดวงบริหารและสื่อมวลชน โดยมีจุดเริ่มต้นจากหน้าปัดวิทยุ สู่การบุกเบิกสตรีมมิ่งในยุคทีวีดาวเทียม ก่อนจะยกระดับเข้าสู่ยุคทีวีดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านช่อง SpringNews, Now26, Nation TV และปักหลักที่ช่อง 9 MCOT HD ควบคู่ไปกับการรุกแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างจริงจัง แม้รายการกำลังจะยุติการออกอากาศทางช่อง 9 ในวันที่ 30 มิถุนายนนี้เพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ก้าวใหม่ แต่ผู้เขียนยังคงยกย่องในความเป็นมืออาชีพของทีมงานที่ยืนหยัดนำเสนอข่าวสารเชิงลึก (Insight มากกว่า Mass) ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ พร้อมแสดงความเชื่อมั่นและเป็นกำลังใจให้กับการขยับขยายในอนาคตของรายการต่อไป โดยเจ้าตัวได้ระบุข้อความว่า
“เปิดเส้นทางรายการคุณภาพ เจาะลึกทั่วไทย Inside Thailand รายการที่ไม่ได้เรตติ้งสูง แต่คนดูตั้งแต่นายกฯ ตำรวจ ทหาร ราชการ พลาดไม่ได้ เจาะเรื่องอะไรทีสะเทือนกันหมด แม้แต่สื่อกันเองยังมอนิเตอร์เพื่อตามประเด็นเลย
ขอแชร์จากมุมมองของผมที่ได้ร่วมงานกับแกมาเกือบ 20 ปี เป็นส่วนเล็กๆ กับที่ได้ทำงานกับพี่แดง (ดนัย เอกมหาสวัสดิ์)
1. ยุคหน้าปัดวิทยุ
ก่อนจะมาเป็นรายการทีวีชื่อดัง รายการนี้เริ่มต้นและเติบโตมาจาก รายการวิทยุเล่าข่าวเช้า ที่มีฐานแฟนคลับเหนียวแน่นมาก่อน โดยออกอากาศทางวิทยุ คนจำนวนมากฟังทุกเช้า ซึ่งต่อมาเป็นพิมพ์เขียวของการต่อสายตรงสัมภาษณ์แหล่งข่าวเชิงลึกก็ถูกพัฒนาขึ้นมาตั้งแต่ยุคนี้
ช่วงที่พวกเราเริ่มก่อตั้งช่องสปริงนิวส์ ปี 53 (เป็นดาวเทียม) เป็นช่วงที่พี่ซัน CEO บัญชามาว่า จะทำยังไงให้รายการวิทยุจากห้องส่งพี่ดนัยที่ตึกปรีชา รัชดา มาออกทีวีได้ แบบ Low cost !!!!
ย้อนกลับไปปี 53 สิ่งที่เราคิดได้ไม่ใช่ดาวเทียม…
Stream เลย!! ส่งมาสตู และสตูขึ้นดาวเทียม ออกทีวี
(จำได้ว่าเคยมีช่วงที่ส่งแต่ภาพ แล้วเปิดเสียงจากวิทยุออกทีวีด้วย)
จำได้ว่าไปซื้อกล้อง Logitech ตัวละ 700 4 ตัว ที่ห้างฟอร์จูน รัชดา แล้วเอามาติดในห้องจัดรายการวิทยุ เพิ่มเน็ต แล้วส่งสัญญาณกลับมาสตูที่หลักสี่ แล้วสตูก็ใส่ insert ไป
ตอนปีนติดกล้อง กับเดินสายแลน อย่างหนุก 555
ปั่นป่วนกันทั้งออฟฟิศ คนทีวีเขาไม่ทำกัน เพราะคุณภาพภาพมันไม่ชัด แต่เรามีโจทย์ “เนื้อหาคุณภาพ ของดี ออกแบบไหนก็มีคนดู คนฟัง”
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2. ยุคทีวีดิจิทัล: ช่องสปริงนิวส์ (SpringNews ช่อง 19)
ช่วงประมาณปี 2558-2561 รายการได้ยกเครื่องโปรดักชันขึ้นมาออกอากาศบนหน้าจอโทรทัศน์อย่างเต็มรูปแบบควบคู่ไปกับวิทยุ โดยปักหลักอยู่ที่ช่องสปริงนิวส์ (ช่อง 19) ยุคที่สตูดิโอย้ายจากหลักสี่มาอยู่ที่อาคารเล้าเป้งง้วน ถนนวิภาวดีรังสิต
ถือเป็นยุคที่สร้างชื่อเสียงในฐานะรายการข่าวเช้าที่ดุดันและมีเรตติ้งเติบโต เป็นรายการเรือธงของช่องในยุค #ทันเหตุการณ์เห็นอนาคต
2.1 ระหว่างนั้นพี่ดนัยทำรายการสัมภาษณ์พิเศษชื่อ “The Chair” จริงๆ ตอนนั้นอยากให้เป็นรายการที่พี่เขายกเก้าอี้สไตล์ผู้กำกับไปนั่งสัมภาษณ์กับแหล่งข่าวได้ แต่เราไม่ได้ทำเองก็เป็นรายการในสตูไป
2.2 ช่วงที่คุณฉาย บุนนาค (เจ้าของสปริงนิวส์) เข้ามา Take over และปรับโครงสร้าง "เนชั่น กรุ๊ป" (Nation Group) ครั้งใหญ่ในปี 2562 ช่วงนั้นรายการนี้ก็ได้ไปออกทีวีดิจิทัลช่อง #Now26 ซึ่งช่วงหนึ่งได้เปลี่ยนชื่อเป็น #Spring26 ก่อนที่จะคืนใบอนุญาตทั้งช่อง 19 และ 26
2.3 มีช่วงหนึ่งเราทดลองเอารายการข่าวมาทำ Event แบบ #เก็บตังค์ผู้ชม เข้ามาดูรายการพิเศษชื่อ “เปิดความลับประเทศไทย” ชวนคนมาดูในโรงหนัง ย้อนดู https://www.facebook.com/share/v/1Hgwo8qhJ7/?mibextid=wwXIfr
2.4 สปริงทำ Event อีกครั้ง แต่เป็นแบบฟรีชื่อ “อยากเห็นเมืองไทยดีกว่านี้” โดยเอาประชาชน ดารา นักวิชาการ นักธุรกิจมาสัมภาษณ์ แล้วให้นักการเมืองทุกพรรคมานั่งฟัง
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3. ยุคขยับขยายระยะสั้น: พอคืน 2 ช่อง ก็ย้ายไปออกอากาศที่เนชั่นทีวี (ช่อง 22) พร้อมเริ่มลุยออนไลน์เต็มรูปแบบ
3.2 ช่วงทำรายการพิเศษชื่อ “สุดกับหมาแก่” เป็นรายการสัมภาษณ์เดี่ยวแบบ Exclucive มีพี่ดนัยคนเดียว ทำแค่ 2 ตอน/สัปดาห์ ตอนนั้นผมบริหารรายการในนามสปริงนิวส์ โดยเช่าเวลาช่องเนชั่นออกอากาศ แต่ออนไลน์ในสปริง
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4. ยุคปักหลักยาวนาน: ช่อง 9 MCOT HD (ช่อง 30) เริ่มออกอากาศวันแรกวันที่ 2 กันยายน 2562 ผ่าน "อะไรอะไรมากมาย" มา 5 รัฐบาล
4.2 ปั้นออนไลน์ของรายการจริงจัง… ปั้นช่อง ตัดคลิป ปรับออฟฟิศให้เป็นสตู (ที่ใช้ในรายการเจาะลึกทั่วไทยปัจจุบัน) และแน่นอนเราไม่ได้ทำคนเดียว แต่ด้วยความมุ่งมั่นของพี่แดง และทีมงาน
ดีใจที่เคยได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วยทำออนไลน์ให้กับช่องทางของรายการทั้ง FB, YT แต่คนทำงานหลักคือทีมรายการที่เก่งมากๆ
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หลังจากผ่านร้อนผ่านหนาวมามากมาย #เจาะลึกทั่วไทย จะยุติการออกอากาศทาง MCOT วันที่ 30 มิ.ย.นี้
ไม่ใช่เลิก แต่ขยับ…
ความเป็นมืออาชีพของพี่ทั้งสอง และทีมงาน มันจะยังคงยืนหยัดเป็น ”ผลงานคุณภาพ“ ต่อไปอย่างแน่นอนในยุคที่ “ข่าวเชิงลึกมีน้อยลงทุกวัน”
ขณะที่โลกต้องการ “Insight มากกว่า Mass”
เป็นกำลังใจให้พี่ๆ และทีมงานครับ
พร้อมซัปพอร์ตเสมอ
เพื่อนพี่น้องที่ทัน Timeline รายการนี้ มาแชร์มุมมองของตัวเองได้นะครับ
ระวี ตะวันธรงค์”