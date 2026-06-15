ขุดไม่หยุด! ย้อนโพสต์ฟารีดาเคยเปรยเป็นหลานดาราดังยุค 80 ชาวเน็ตแซว “วันนี้ได้ดังสมใจแล้ว”

ถูกจับตาขุดคุ้ยต่อเนื่อง สำหรับ “ฟารีดา” นักร้องสาวที่กำลังตกเป็นกระแส หลังเพจดังเผย พบเจ้าตัวเคยโพสต์เรียกกระแส เปรยความลับว่าแท้จริงเป็นหลานดาราชื่อดังยุค 80 แต่เลือกปิดบังเพื่อพิสูจน์ตัวเองในวงการบันเทิง งานนี้ชาวเน็ตแห่แซวสนั่น"ได้ดังสมใจ" ขณะเดียวกันวีรกรรมเก่าๆ ก็ยังถูกตามขุดไม่หยุดจนหลายคนบอกว่าแทบตามอ่านไม่ทันแล้ว
กรณีดรามาระหว่าง ฟารีดา และ ติณติณ ชลรัฐ เริ่มจากฟารีดาออกมาเปิดเผยว่าตั้งครรภ์และกล่าวอ้างว่านักร้องหนุ่มเป็นพ่อเด็กแต่ไม่รับผิดชอบ จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ ด้านฝ่ายติณติณและครอบครัวได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา พร้อมนำข้อมูลและหลักฐานบางส่วนมาชี้แจง ทำให้สังคมตั้งคำถามต่อคำกล่าวอ้างของฟารีดามากขึ้น
ต่อมามีการตรวจสอบพบข้อสงสัยเกี่ยวกับภาพผลตรวจการตั้งครรภ์และรายละเอียดหลายประเด็นที่ไม่สอดคล้องกัน จนเกิดกระแสตีกลับอย่างรุนแรง สุดท้ายฟารีดาได้ออกมายอมรับว่าทำผิดพลาด ขอโทษติณติณ ครอบครัว และผู้ที่ได้รับผลกระทบ พร้อมยืนยันว่าจะเข้ารับการตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ขณะที่ผู้จัดการส่วนตัวประกาศยุติการดูแล และฟารีดาได้ลดการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย โดยขณะนี้สังคมยังคงรอผลตรวจ DNA ซึ่งจะเป็นข้อมูลสำคัญในการสรุปความจริงของเรื่องทั้งหมด ตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น
โดยพบชาวเน็ตยังคงขุดคุ้ยอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีของนักร้องสาว "ฟารีดา" หลังจากที่เพจดังอย่าง “อีซ้อขยี้แหลก” ได้ออกมาเปิดเผยภาพและข้อความที่เธอเคยโพสต์ลงใน TikTok ส่วนตัว โดยระบุว่ามีความลับที่ไม่มีใครรู้ เพราะแท้จริงแล้วเธอเป็นถึงหลานของดาราดังคนหนึ่งในยุค 80 แต่ที่ผ่านมาเลือกที่จะปิดบังเรื่องนี้ไว้เนื่องจากต้องการพยายามผลักดันตัวเองเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่เด็กด้วยความสามารถของตนเอง โดยไม่อยากพึ่งพาเส้นสายของครอบครัวเพื่อให้ทุกคนภูมิใจ
งานนี้ทำเอาชาวเน็ตและเพจดังต่างพากันเข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นว่า วันนี้ได้ดังสมใจตามที่เคยหวังไว้แล้ว พร้อมแนะขำๆ ว่าให้เธอได้ไปพักก่อน เพราะตอนนี้ชาวเน็ตเริ่มตามขุดวีรกรรมเก่าๆ ของเธอตามไม่ทันแล้ว