จับโป๊ะ “ฮุน มาเนต” หลอกคนเขมร ฝ่ายค้านแฉ ผ่านไป 1 ปียังไม่เห็นคำฟ้องศาลโลกชิง 3 ปราสาทจากไทย

ฝ่ายค้านกัมพูชาซัด “ฮุน มาเนต” โกหกหลอกลวงประชาชน ครบ 1 ปี หลังอ้างจะฟ้องไทยต่อศาลโลก ชิงปราสาทตาเมือนธม-ตาเมือนโต๊ด-ตาควาย และสามเหลี่ยมมรกต แต่ในเว็บไซต์ ICJ ยังไม่เห็นคำฟ้องสักเรื่อง ส่วนที่ “มาลี” เคยแถลงจะฟ้องไทยข้อหาอาชญากรสงครามก็ยังไม่ได้ฟ้อง เหน็บอย่าหวังได้ดินแดนคืนจากไทย
วันนี้ (15 มิ.ย.) นายอุม สมอาน นักการเมืองฝ่ายค้านกัมพูชา อดีต ส.ส.พรรคสงเคราะห์ชาติกัมพูชา ได้โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊ก Um Sam An ว่า วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่นายฮุน มาเนต โกหกประชาชนชาวกัมพูชาว่าได้ยื่นฟ้องกรณีปัญหาพรมแดนกับประเทศไทยต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) แล้ว แต่เราตรวจสอบเว็บไซต์ของ ICJ แล้วไม่พบคำฟ้องใดๆ จากกัมพูชา เมื่อตรวจสอบในหมวดคดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในเว็บไซต์ของ ICJ ก็ไม่มีคำฟ้องใดๆ จากกัมพูชาเช่นกัน
“นายฮุน มาเนต กำลังโกหกและหลอกลวงประชาชนชาวกัมพูชา ตัวแทนของกัมพูชาที่ส่งซองเอกสารไปยังศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2568 นั้นเป็นเพียงการแจ้งให้ ICJ ทราบ ไม่ใช่คำฟ้อง
“นายฮุน มาเนตโกหกประชาชนชาวกัมพูชาว่าได้ยื่นเรื่องฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ใน 4 พื้นที่ ซึ่งรวมถึงพื้นที่มอมเตย (สามเหลี่ยมมรกต-ช่องบก) ปราสาทตาเมือนโต๊ด ปราสาทตาเมือนธม และปราสาทตาควาย นายฮุน มาเนตต้องรีบยื่นฟ้องต่อศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ใน 77 พื้นที่โดยด่วน
“นางมาลี โสเจียตา โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า กัมพูชาได้ยื่นฟ้องต่อศาลอาญาระหว่างประเทศ (ICC) กล่าวหาไทยในข้อหาอาชญากรรมสงครามมานานกว่าครึ่งปีแล้ว แต่กัมพูชายังไม่ได้ยื่นร้องต่อ ICC เพื่อกล่าวหาไทย ดังนั้น กัมพูชาจึงไม่มีหวังที่จะได้ดินแดนกัมพูชากลับคืนมาจากไทย
“คดีที่อยู่ระหว่างการพิจารณาในเว็บไซต์ของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศ (ICJ) ไม่ได้รวมถึงข้อเรียกร้องของกัมพูชา โปรดคลิกที่ลิงก์ด้านล่าง:https://icj-cij.org/pending-cases” นายอุม สมอาน ระบุ